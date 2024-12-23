https://ria.ru/20241223/khamas-1990906070.html

ЦАХАЛ заявила о ликвидации главы службы безопасности ХАМАС

ЦАХАЛ заявила о ликвидации главы службы безопасности ХАМАС - РИА Новости, 23.12.2024

ЦАХАЛ заявила о ликвидации главы службы безопасности ХАМАС

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о ликвидации главы службы безопасности палестинского движения ХАМАС. РИА Новости, 23.12.2024

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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о ликвидации главы службы безопасности палестинского движения ХАМАС. По данным пресс-службы ЦАХАЛ, управление безопасности ХАМАС готовит разведывательные данные, которые помогают руководству движения принимать решения, а также отвечает за безопасность высокопоставленных представителей движения, предоставляя им укрытия для продолжения деятельности. "Вчера (в воскресенье - ред.) по указанию разведки ВВС нанесли удар по террористу Тарвату Мухаммаду Ахмеду Альбеку, который занимал пост главы управления безопасности ХАМАС, и уничтожили его", - говорится в заявлении. Уточняется, что удар был нанесен по командно-контрольному центру ХАМАС, оборудованному в школе "Муса бин Нусайр" в Газе. Перед нанесением удара были предприняты шаги по снижению риска причинения вреда гражданскому населению, включая использование точных боеприпасов, воздушное наблюдение и дополнительные разведывательные данные, сообщает армейская пресс-служба. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого боевики палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, с израильской стороны тогда погибли около 1,2 тысячи человек. В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи", включающую удары по гражданским объектам, и объявила о полной блокаде сектора Газа: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным минздрава Газы, с начала конфликта погибли более 45,2 тысячи палестинцев, пострадали свыше 107,5 тысячи.

https://ria.ru/20241216/gaza-1989399375.html

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