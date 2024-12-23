https://ria.ru/20241223/kbr-1990817579.html

В КБР пять человек погибли в ДТП с двумя машинами

В КБР пять человек погибли в ДТП с двумя машинами - РИА Новости, 23.12.2024

В КБР пять человек погибли в ДТП с двумя машинами

Пять человек погибли при столкновении двух иномарок на федеральной автодороге в Зольском районе Кабардино-Балкарии, сообщило региональное МВД. РИА Новости, 23.12.2024

2024-12-23T13:07:00+03:00

2024-12-23T13:07:00+03:00

2024-12-23T13:08:00+03:00

происшествия

зольский район

volkswagen group

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

chevrolet

volkswagen touareg

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НАЛЬЧИК, 23 дек – РИА Новости. Пять человек погибли при столкновении двух иномарок на федеральной автодороге в Зольском районе Кабардино-Балкарии, сообщило региональное МВД. "По предварительным данным, 23 декабря около 11 часов на федеральной автодороге "Кавказ" в Зольском районе произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух легковых автомобилей - Chevrolet и Volkswagen. В результате водитель и три пассажира Chevrolet, а также водитель Volkswagen получили травмы, несовместимые с жизнью", - говорится в сообщении. На месте работает следственно-оперативная группа ОМВД России по Зольскому району, движение на данном участке дороги организовано в штатном режиме. Региональная прокуратура сообщила, что по факту аварии проводится процессуальная проверка, ход которой взят на контроль надзорным ведомством. МВД по региону позднее уточнило, что пятеро погибших – это водитель и четыре пассажира автомобиля Chevrolet, водитель Volkswagen не пострадал.

https://ria.ru/20241223/avtobus-1990755097.html

https://ria.ru/20241222/rebenok-1990749657.html

зольский район

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, зольский район, volkswagen group, министерство внутренних дел рф (мвд россии), chevrolet, volkswagen touareg