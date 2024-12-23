Рейтинг@Mail.ru
В КБР пять человек погибли в ДТП с двумя машинами - РИА Новости, 23.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:07 23.12.2024 (обновлено: 13:08 23.12.2024)
https://ria.ru/20241223/kbr-1990817579.html
В КБР пять человек погибли в ДТП с двумя машинами
В КБР пять человек погибли в ДТП с двумя машинами - РИА Новости, 23.12.2024
В КБР пять человек погибли в ДТП с двумя машинами
Пять человек погибли при столкновении двух иномарок на федеральной автодороге в Зольском районе Кабардино-Балкарии, сообщило региональное МВД. РИА Новости, 23.12.2024
2024-12-23T13:07:00+03:00
2024-12-23T13:08:00+03:00
происшествия
зольский район
volkswagen group
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
chevrolet
volkswagen touareg
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/18/1911532235_0:672:2447:2048_1920x0_80_0_0_25bcd00f6e73530dcb4e8b942690c2ac.jpg
НАЛЬЧИК, 23 дек – РИА Новости. Пять человек погибли при столкновении двух иномарок на федеральной автодороге в Зольском районе Кабардино-Балкарии, сообщило региональное МВД. "По предварительным данным, 23 декабря около 11 часов на федеральной автодороге "Кавказ" в Зольском районе произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух легковых автомобилей - Chevrolet и Volkswagen. В результате водитель и три пассажира Chevrolet, а также водитель Volkswagen получили травмы, несовместимые с жизнью", - говорится в сообщении. На месте работает следственно-оперативная группа ОМВД России по Зольскому району, движение на данном участке дороги организовано в штатном режиме. Региональная прокуратура сообщила, что по факту аварии проводится процессуальная проверка, ход которой взят на контроль надзорным ведомством. МВД по региону позднее уточнило, что пятеро погибших – это водитель и четыре пассажира автомобиля Chevrolet, водитель Volkswagen не пострадал.
https://ria.ru/20241223/avtobus-1990755097.html
https://ria.ru/20241222/rebenok-1990749657.html
зольский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/18/1911532235_0:201:2463:2048_1920x0_80_0_0_2bb049473c7dd70352f635e444aa24f0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, зольский район, volkswagen group, министерство внутренних дел рф (мвд россии), chevrolet, volkswagen touareg
Происшествия, Зольский район, Volkswagen Group, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Chevrolet, Volkswagen Touareg
В КБР пять человек погибли в ДТП с двумя машинами

В КБР при столкновении двух иномарок погибли пять человек

© РИА Новости / Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 23.12.2024
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в медиабанк
Автомобиль скорой помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
НАЛЬЧИК, 23 дек – РИА Новости. Пять человек погибли при столкновении двух иномарок на федеральной автодороге в Зольском районе Кабардино-Балкарии, сообщило региональное МВД.
"По предварительным данным, 23 декабря около 11 часов на федеральной автодороге "Кавказ" в Зольском районе произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух легковых автомобилей - Chevrolet и Volkswagen. В результате водитель и три пассажира Chevrolet, а также водитель Volkswagen получили травмы, несовместимые с жизнью", - говорится в сообщении.
Последствия столкновение автобуса с машиной МЧС на перекрестке в Москве - РИА Новости, 1920, 23.12.2024
Автобус после ДТП на юге Москвы вылетел на пешеходную зону
00:59
На месте работает следственно-оперативная группа ОМВД России по Зольскому району, движение на данном участке дороги организовано в штатном режиме.
Региональная прокуратура сообщила, что по факту аварии проводится процессуальная проверка, ход которой взят на контроль надзорным ведомством.
МВД по региону позднее уточнило, что пятеро погибших – это водитель и четыре пассажира автомобиля Chevrolet, водитель Volkswagen не пострадал.
ДТП на Новочеркасском бульваре в Москве, где столкнулись КамАЗ и автобус - РИА Новости, 1920, 22.12.2024
Ребенка, пострадавшего в ДТП с автобусом в Москве, госпитализировали
Вчера, 23:00
 
ПроисшествияЗольский районVolkswagen GroupМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)ChevroletVolkswagen Touareg
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала