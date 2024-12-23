https://ria.ru/20241223/kamchatka-1990770715.html

На Камчатке проверят безопасность авиакомпаний после крушения Ан-2

На Камчатке проверят безопасность авиакомпаний после крушения Ан-2 - РИА Новости, 23.12.2024

На Камчатке проверят безопасность авиакомпаний после крушения Ан-2

Губернатор Камчатки Владимир Солодов поручил региональному минтрансу провести дополнительные проверки безопасности авиакомпаний, осуществляющих работу на... РИА Новости, 23.12.2024

2024-12-23T08:26:00+03:00

2024-12-23T08:26:00+03:00

2024-12-23T08:27:00+03:00

происшествия

камчатка

петропавловск-камчатский

владимир солодов

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

ан-2

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 23 дек – РИА Новости️. Губернатор Камчатки Владимир Солодов поручил региональному минтрансу провести дополнительные проверки безопасности авиакомпаний, осуществляющих работу на полуострове, сообщает пресс-служба правительства края. "Компания, которой принадлежит упавший Ан-2, не занимается пассажирскими перевозками. Тем не менее из каждого происшествия нужно делать очень серьёзные выводы и проводить разборы. Прошу региональный минтранс во взаимодействии с авиационными властями – с Росавиацией и другими, кто ведет расследование, провести оценку авиакомпаний на предмет безопасности полетов", – сказал Солодов. В том числе проверке должно быть подвергнуто оснащение самолетов радиомаяками. Именно благодаря наличию такого оборудования самолет Ан-2, совершивший жесткую посадку 19 декабря на Камчатке, был найден и люди, находившиеся на его борту, спасены. Самолет Ан-2 авиакомпании "Фаир Авиа", перевозивший груз по маршруту село Мильково — посёлок Оссора, пропал 19 декабря. Борт был обнаружен 22 декабря. Все три человека, находившиеся на борту, выжили. Сейчас они проходят лечение в Мильковской окружной больнице.

https://ria.ru/20241222/minzdrav-1990688345.html

камчатка

петропавловск-камчатский

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происшествия, камчатка, петропавловск-камчатский, владимир солодов, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), ан-2