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На Камчатке проверят безопасность авиакомпаний после крушения Ан-2 - РИА Новости, 23.12.2024
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08:26 23.12.2024 (обновлено: 08:27 23.12.2024)
https://ria.ru/20241223/kamchatka-1990770715.html
На Камчатке проверят безопасность авиакомпаний после крушения Ан-2
На Камчатке проверят безопасность авиакомпаний после крушения Ан-2 - РИА Новости, 23.12.2024
На Камчатке проверят безопасность авиакомпаний после крушения Ан-2
Губернатор Камчатки Владимир Солодов поручил региональному минтрансу провести дополнительные проверки безопасности авиакомпаний, осуществляющих работу на... РИА Новости, 23.12.2024
2024-12-23T08:26:00+03:00
2024-12-23T08:27:00+03:00
происшествия
камчатка
петропавловск-камчатский
владимир солодов
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
ан-2
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 23 дек – РИА Новости️. Губернатор Камчатки Владимир Солодов поручил региональному минтрансу провести дополнительные проверки безопасности авиакомпаний, осуществляющих работу на полуострове, сообщает пресс-служба правительства края. "Компания, которой принадлежит упавший Ан-2, не занимается пассажирскими перевозками. Тем не менее из каждого происшествия нужно делать очень серьёзные выводы и проводить разборы. Прошу региональный минтранс во взаимодействии с авиационными властями – с Росавиацией и другими, кто ведет расследование, провести оценку авиакомпаний на предмет безопасности полетов", – сказал Солодов. В том числе проверке должно быть подвергнуто оснащение самолетов радиомаяками. Именно благодаря наличию такого оборудования самолет Ан-2, совершивший жесткую посадку 19 декабря на Камчатке, был найден и люди, находившиеся на его борту, спасены. Самолет Ан-2 авиакомпании "Фаир Авиа", перевозивший груз по маршруту село Мильково — посёлок Оссора, пропал 19 декабря. Борт был обнаружен 22 декабря. Все три человека, находившиеся на борту, выжили. Сейчас они проходят лечение в Мильковской окружной больнице.
https://ria.ru/20241222/minzdrav-1990688345.html
камчатка
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происшествия, камчатка, петропавловск-камчатский, владимир солодов, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), ан-2
Происшествия, Камчатка, Петропавловск-Камчатский, Владимир Солодов, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Ан-2
На Камчатке проверят безопасность авиакомпаний после крушения Ан-2

Губернатор Камчатки Солодов поручил проверить безопасность авиакомпаний региона

© Flickr / Dmitry TerekhovСамолет Ан-2
Самолет Ан-2 - РИА Новости, 1920, 23.12.2024
© Flickr / Dmitry Terekhov
Самолет Ан-2. Архивное фото
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 23 дек – РИА Новости️. Губернатор Камчатки Владимир Солодов поручил региональному минтрансу провести дополнительные проверки безопасности авиакомпаний, осуществляющих работу на полуострове, сообщает пресс-служба правительства края.
"Компания, которой принадлежит упавший Ан-2, не занимается пассажирскими перевозками. Тем не менее из каждого происшествия нужно делать очень серьёзные выводы и проводить разборы. Прошу региональный минтранс во взаимодействии с авиационными властями – с Росавиацией и другими, кто ведет расследование, провести оценку авиакомпаний на предмет безопасности полетов", – сказал Солодов.
В том числе проверке должно быть подвергнуто оснащение самолетов радиомаяками. Именно благодаря наличию такого оборудования самолет Ан-2, совершивший жесткую посадку 19 декабря на Камчатке, был найден и люди, находившиеся на его борту, спасены.
Самолет Ан-2 авиакомпании "Фаир Авиа", перевозивший груз по маршруту село Мильково — посёлок Оссора, пропал 19 декабря. Борт был обнаружен 22 декабря. Все три человека, находившиеся на борту, выжили. Сейчас они проходят лечение в Мильковской окружной больнице.
Место аварии самолета Ан-2 на Камчатке. 22 декабря 2024 - РИА Новости, 1920, 22.12.2024
Минздрав рассказал о состоянии пострадавших при крушении Ан-2 на Камчатке
Вчера, 10:57
 
ПроисшествияКамчаткаПетропавловск-КамчатскийВладимир СолодовФедеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)Ан-2
 
 
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