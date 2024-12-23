"Калашников" освоил производство новой модификации ракеты "Вихрь-1"
"Калашников" освоил выпуск ракет "Вихрь-1" с расширенными боевыми возможностями
© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкПуск управляемой ракеты "Вихрь" с борта вертолета Ка-52
Пуск управляемой ракеты "Вихрь" с борта вертолета Ка-52. Архивное фото
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МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. "Калашников" освоил выпуск новой модификации ракеты "Вихрь-1" с расширенными боевыми возможностями, сообщил концерн в своем Telegram-канале.
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"АО "Концерн "Калашников" полностью выполнило обязательства 2024 года по контракту на поставку управляемых ракет авиационного базирования "Вихрь-1". Изделия отгружены в срок и в полном объеме. Это стало возможным благодаря открытию в текущем году дополнительных производственных участков, оснащенных современным оборудованием. Предприятие также освоило выпуск новой модификации ракеты "Вихрь-1" с расширенными боевыми возможностями", — отметили в пресс-службе.
Там уточнили, что ракета уже поставлена на производство и концерн отгружает ее заказчику.
Кроме того, в декабре завершается ввод в эксплуатацию двух новых цехов по производству зенитных управляемых ракет для ЗРК "Стрела".
В концерне напомнили, что производимые им ракеты для ЗРК "Стрела", ракеты "Вихрь-1" и управляемые артиллерийские снаряды "Китолов-2М" активно и успешно применяются в зоне спецоперации. Производство этих изделий в этом году увеличили в несколько раз, добавили в "Калашникове".
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