https://ria.ru/20241223/kalashnikov-1990843985.html

"Калашников" освоил производство новой модификации ракеты "Вихрь-1"

"Калашников" освоил производство новой модификации ракеты "Вихрь-1" - РИА Новости, 23.12.2024

"Калашников" освоил производство новой модификации ракеты "Вихрь-1"

"Калашников" освоил выпуск новой модификации ракеты "Вихрь-1" с расширенными боевыми возможностями, сообщил концерн в своем Telegram-канале. РИА Новости, 23.12.2024

2024-12-23T15:41:00+03:00

2024-12-23T15:41:00+03:00

2024-12-23T17:37:00+03:00

новое оружие россии

безопасность

калашников (концерн)

россия

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МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. "Калашников" освоил выпуск новой модификации ракеты "Вихрь-1" с расширенными боевыми возможностями, сообщил концерн в своем Telegram-канале. "АО "Концерн "Калашников" полностью выполнило обязательства 2024 года по контракту на поставку управляемых ракет авиационного базирования "Вихрь-1". Изделия отгружены в срок и в полном объеме. Это стало возможным благодаря открытию в текущем году дополнительных производственных участков, оснащенных современным оборудованием. Предприятие также освоило выпуск новой модификации ракеты "Вихрь-1" с расширенными боевыми возможностями", — отметили в пресс-службе.Там уточнили, что ракета уже поставлена на производство и концерн отгружает ее заказчику.Кроме того, в декабре завершается ввод в эксплуатацию двух новых цехов по производству зенитных управляемых ракет для ЗРК "Стрела". В концерне напомнили, что производимые им ракеты для ЗРК "Стрела", ракеты "Вихрь-1" и управляемые артиллерийские снаряды "Китолов-2М" активно и успешно применяются в зоне спецоперации. Производство этих изделий в этом году увеличили в несколько раз, добавили в "Калашникове".

https://ria.ru/20241102/kalashnikov-1981597718.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

безопасность, калашников (концерн), россия