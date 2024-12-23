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Суд разрешил итальянцу больше не содержать своего взрослого сына
Суд разрешил итальянцу больше не содержать своего взрослого сына - РИА Новости, 23.12.2024
Суд разрешил итальянцу больше не содержать своего взрослого сына
Верховный кассационный суд Италии принял решение в пользу жителя Бари, прекратившего содержать своего сына, который разменял четвертый десяток, но при этом не... РИА Новости, 23.12.2024
2024-12-23T22:51:00+03:00
2024-12-23T22:51:00+03:00
2024-12-23T22:51:00+03:00
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РИМ, 23 дек - РИА Новости. Верховный кассационный суд Италии принял решение в пользу жителя Бари, прекратившего содержать своего сына, который разменял четвертый десяток, но при этом не смог закончить университет и перестал сдавать экзамены в 2017 году, пишет газета Corriere della Sera. Продолжение обучения с выплатой 600 евро в месяц было одним из условий соглашения о разводе, который ответчик подписал с бывшей женой, матерью их общего ребенка. Они обратились к адвокатам, когда в 2017 году отец перестал переводить сыну деньги с того момента, как тот бросил вуз. В университет он поступил еще в 2009 году и должен был пройти трехлетний курс. Судьи постановили, что истец, которому уже больше 30 лет, находится "на жизненном этапе, который квалифицируется как полностью взрослый с точки зрения возраста". Они также заявили об "отсутствии инициативы и приверженности выбранной цели" у мужчины, пишет Corriere. По мнению судей, не существует никаких личных препятствий для достижения "экономической самодостаточности" в возрасте, в котором находится истец.
https://ria.ru/20240328/zaveschanie-1936285572.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, италия, бари
Суд разрешил итальянцу больше не содержать своего взрослого сына
Corriere della Sera: суд разрешил итальянцу не содержать тридцатилетнего сына
РИМ, 23 дек - РИА Новости.
Верховный кассационный суд Италии принял решение в пользу жителя Бари, прекратившего содержать своего сына, который разменял четвертый десяток, но при этом не смог закончить университет и перестал сдавать экзамены в 2017 году, пишет газета Corriere della Sera
.
Продолжение обучения с выплатой 600 евро в месяц было одним из условий соглашения о разводе, который ответчик подписал с бывшей женой, матерью их общего ребенка. Они обратились к адвокатам, когда в 2017 году отец перестал переводить сыну деньги с того момента, как тот бросил вуз. В университет он поступил еще в 2009 году и должен был пройти трехлетний курс.
Судьи постановили, что истец, которому уже больше 30 лет, находится "на жизненном этапе, который квалифицируется как полностью взрослый с точки зрения возраста". Они также заявили об "отсутствии инициативы и приверженности выбранной цели" у мужчины, пишет Corriere. По мнению судей, не существует никаких личных препятствий для достижения "экономической самодостаточности" в возрасте, в котором находится истец.