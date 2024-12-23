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Суд разрешил итальянцу больше не содержать своего взрослого сына - РИА Новости, 23.12.2024
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22:51 23.12.2024
https://ria.ru/20241223/italija-1990911274.html
Суд разрешил итальянцу больше не содержать своего взрослого сына
Суд разрешил итальянцу больше не содержать своего взрослого сына - РИА Новости, 23.12.2024
Суд разрешил итальянцу больше не содержать своего взрослого сына
Верховный кассационный суд Италии принял решение в пользу жителя Бари, прекратившего содержать своего сына, который разменял четвертый десяток, но при этом не... РИА Новости, 23.12.2024
2024-12-23T22:51:00+03:00
2024-12-23T22:51:00+03:00
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РИМ, 23 дек - РИА Новости. Верховный кассационный суд Италии принял решение в пользу жителя Бари, прекратившего содержать своего сына, который разменял четвертый десяток, но при этом не смог закончить университет и перестал сдавать экзамены в 2017 году, пишет газета Corriere della Sera. Продолжение обучения с выплатой 600 евро в месяц было одним из условий соглашения о разводе, который ответчик подписал с бывшей женой, матерью их общего ребенка. Они обратились к адвокатам, когда в 2017 году отец перестал переводить сыну деньги с того момента, как тот бросил вуз. В университет он поступил еще в 2009 году и должен был пройти трехлетний курс. Судьи постановили, что истец, которому уже больше 30 лет, находится "на жизненном этапе, который квалифицируется как полностью взрослый с точки зрения возраста". Они также заявили об "отсутствии инициативы и приверженности выбранной цели" у мужчины, пишет Corriere. По мнению судей, не существует никаких личных препятствий для достижения "экономической самодостаточности" в возрасте, в котором находится истец.
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в мире, италия, бари
В мире, Италия, Бари
Суд разрешил итальянцу больше не содержать своего взрослого сына

Corriere della Sera: суд разрешил итальянцу не содержать тридцатилетнего сына

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкСтраны мира. Италия
Страны мира. Италия - РИА Новости, 1920, 23.12.2024
© РИА Новости / Александр Вильф
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РИМ, 23 дек - РИА Новости. Верховный кассационный суд Италии принял решение в пользу жителя Бари, прекратившего содержать своего сына, который разменял четвертый десяток, но при этом не смог закончить университет и перестал сдавать экзамены в 2017 году, пишет газета Corriere della Sera.
Продолжение обучения с выплатой 600 евро в месяц было одним из условий соглашения о разводе, который ответчик подписал с бывшей женой, матерью их общего ребенка. Они обратились к адвокатам, когда в 2017 году отец перестал переводить сыну деньги с того момента, как тот бросил вуз. В университет он поступил еще в 2009 году и должен был пройти трехлетний курс.
Судьи постановили, что истец, которому уже больше 30 лет, находится "на жизненном этапе, который квалифицируется как полностью взрослый с точки зрения возраста". Они также заявили об "отсутствии инициативы и приверженности выбранной цели" у мужчины, пишет Corriere. По мнению судей, не существует никаких личных препятствий для достижения "экономической самодостаточности" в возрасте, в котором находится истец.
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В миреИталияБари
 
 
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