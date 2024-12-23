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В Иране допустили подписание стратегического договора с Россией в январе - РИА Новости, 23.12.2024
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11:07 23.12.2024 (обновлено: 14:23 23.12.2024)
https://ria.ru/20241223/iran-1990789124.html
В Иране допустили подписание стратегического договора с Россией в январе
В Иране допустили подписание стратегического договора с Россией в январе - РИА Новости, 23.12.2024
В Иране допустили подписание стратегического договора с Россией в январе
Москва и Тегеран могут подписать договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве во второй половине января, заявил официальный представитель МИД Ирана Исмаил РИА Новости, 23.12.2024
2024-12-23T11:07:00+03:00
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ТЕГЕРАН, 23 дек — РИА Новости. Москва и Тегеран могут подписать договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве во второй половине января, заявил официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи на еженедельной пресс-конференции. "Надеюсь, этот документ будет подписан в конце месяца дей (заканчивается 19 января 2025 года. — Прим. ред.)", — сказал дипломат.Россия и Иран согласовали договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. СМИ сообщали, что его могут подписать в ходе саммита БРИКС в Казани, но президенты двух стран договорились, что церемония состоится во время отдельного визита президента Ирана в Россию.Как заявлял спикер иранского парламента Мохаммад Багер Галибаф, соглашение сможет ускорить расширение сотрудничества между двумя странами в различных областях.
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в мире, цены на нефть, иран, россия, казань, владимир путин, масуд пезешкиан, брикс
В мире, Цены на нефть, Иран, Россия, Казань, Владимир Путин, Масуд Пезешкиан, БРИКС
В Иране допустили подписание стратегического договора с Россией в январе

МИД Ирана допустил подписание стратегического договора с Россией в январе

© AP Photo / Vahid SalemiФлаг Ирана в Тегеране
Флаг Ирана в Тегеране - РИА Новости, 1920, 23.12.2024
© AP Photo / Vahid Salemi
Флаг Ирана в Тегеране. Архивное фото
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ТЕГЕРАН, 23 дек — РИА Новости. Москва и Тегеран могут подписать договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве во второй половине января, заявил официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи на еженедельной пресс-конференции.
"Надеюсь, этот документ будет подписан в конце месяца дей (заканчивается 19 января 2025 года. — Прим. ред.)", — сказал дипломат.
Россия и Иран согласовали договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. СМИ сообщали, что его могут подписать в ходе саммита БРИКС в Казани, но президенты двух стран договорились, что церемония состоится во время отдельного визита президента Ирана в Россию.
Как заявлял спикер иранского парламента Мохаммад Багер Галибаф, соглашение сможет ускорить расширение сотрудничества между двумя странами в различных областях.
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