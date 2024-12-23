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В Иране допустили подписание стратегического договора с Россией в январе

В Иране допустили подписание стратегического договора с Россией в январе - РИА Новости, 23.12.2024

В Иране допустили подписание стратегического договора с Россией в январе

Москва и Тегеран могут подписать договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве во второй половине января, заявил официальный представитель МИД Ирана Исмаил РИА Новости, 23.12.2024

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ТЕГЕРАН, 23 дек — РИА Новости. Москва и Тегеран могут подписать договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве во второй половине января, заявил официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи на еженедельной пресс-конференции. "Надеюсь, этот документ будет подписан в конце месяца дей (заканчивается 19 января 2025 года. — Прим. ред.)", — сказал дипломат.Россия и Иран согласовали договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. СМИ сообщали, что его могут подписать в ходе саммита БРИКС в Казани, но президенты двух стран договорились, что церемония состоится во время отдельного визита президента Ирана в Россию.Как заявлял спикер иранского парламента Мохаммад Багер Галибаф, соглашение сможет ускорить расширение сотрудничества между двумя странами в различных областях.

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