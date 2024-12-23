https://ria.ru/20241223/intervyu-1990784248.html

Интервью с торгпредом России в Армении вышло в "Базе знаний экспортера"

Интервью с торгпредом России в Армении вышло в "Базе знаний экспортера" - РИА Новости, 23.12.2024

Интервью с торгпредом России в Армении вышло в "Базе знаний экспортера"

Российский экспортный центр (группа ВЭБ.РФ) и Минпромторг России продолжают серию "Интервью с торгпредом": в бесплатной "Базе знаний экспортера" на сайте РЭЦ... РИА Новости, 23.12.2024

2024-12-23T10:39:00+03:00

2024-12-23T10:39:00+03:00

2024-12-23T10:39:00+03:00

экономика

армения

центральная азия

россия

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/17/1929154934_0:106:3072:1834_1920x0_80_0_0_6c37daa41e7abdf9bd0b88dd05c03d50.jpg

МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Российский экспортный центр (группа ВЭБ.РФ) и Минпромторг России продолжают серию "Интервью с торгпредом": в бесплатной "Базе знаний экспортера" на сайте РЭЦ теперь можно найти интервью с торговым представителем России в Армении Анной Донченко, сообщает центр."Донченко сообщила, что за 9 лет товарооборот между Россией и Арменией вырос в 7 раз. Особое внимание в интервью уделено специфике армянского рынка, преимуществам ведения бизнеса в Армении и перспективным направлениям сотрудничества, в том числе в области торговли, ИТ-технологий, сельского хозяйства, машиностроения, энергетики и строительства", - говорится в сообщении."Являясь связующим звеном между государствами Центральной Азии, Армения обладает рядом ключевых преимуществ, которые делают ее очень привлекательной страной для ведения бизнеса и торговли. Важной частью работы торгпредства является, конечно, содействие российским компаниям в выходе на армянский рынок, и мы всячески их поддерживаем", - отметила Донченко.Она также рассказала об активной работе торгпредства над расширением взаимодействия двух стран и поддержке, которую представительство предлагает компаниям, стремящимся выйти на армянский рынок.Из интервью вы также узнаете об особенностях восприятия и продвижения российской продукции, основных транспортно-логистических маршрутах между Россией и Арменией, а также о специфике деловой коммуникации с партнерами."РЭЦ уделяет особое внимание информационной поддержке экспортеров, ведь понимание специфики рынка той или иной страны, знание запросов местного бизнеса и особенностей коммуникации с ним - это основа успешного сотрудничества. "База знаний" поможет найти ответы на основные вопросы и сделать первый шаг на экспорт", - подчеркнул директор по развитию партнерской инфраструктуры и нефинансовых продуктов РЭЦ Артур Завьялов.Напомним, в "Базе знаний экспортера" компаниям доступно более 300 мультимедийных материалов по самым разным вопросам ВЭД: от таможенных правил и обязательных требований к продукции до логистики и онлайн-торговли.

армения

центральная азия

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, армения, центральная азия, россия, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)