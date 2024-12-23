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Интервью с торгпредом России в Армении вышло в "Базе знаний экспортера" - РИА Новости, 23.12.2024
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10:39 23.12.2024
https://ria.ru/20241223/intervyu-1990784248.html
Интервью с торгпредом России в Армении вышло в "Базе знаний экспортера"
Интервью с торгпредом России в Армении вышло в "Базе знаний экспортера" - РИА Новости, 23.12.2024
Интервью с торгпредом России в Армении вышло в "Базе знаний экспортера"
Российский экспортный центр (группа ВЭБ.РФ) и Минпромторг России продолжают серию "Интервью с торгпредом": в бесплатной "Базе знаний экспортера" на сайте РЭЦ... РИА Новости, 23.12.2024
2024-12-23T10:39:00+03:00
2024-12-23T10:39:00+03:00
экономика
армения
центральная азия
россия
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Российский экспортный центр (группа ВЭБ.РФ) и Минпромторг России продолжают серию "Интервью с торгпредом": в бесплатной "Базе знаний экспортера" на сайте РЭЦ теперь можно найти интервью с торговым представителем России в Армении Анной Донченко, сообщает центр."Донченко сообщила, что за 9 лет товарооборот между Россией и Арменией вырос в 7 раз. Особое внимание в интервью уделено специфике армянского рынка, преимуществам ведения бизнеса в Армении и перспективным направлениям сотрудничества, в том числе в области торговли, ИТ-технологий, сельского хозяйства, машиностроения, энергетики и строительства", - говорится в сообщении."Являясь связующим звеном между государствами Центральной Азии, Армения обладает рядом ключевых преимуществ, которые делают ее очень привлекательной страной для ведения бизнеса и торговли. Важной частью работы торгпредства является, конечно, содействие российским компаниям в выходе на армянский рынок, и мы всячески их поддерживаем", - отметила Донченко.Она также рассказала об активной работе торгпредства над расширением взаимодействия двух стран и поддержке, которую представительство предлагает компаниям, стремящимся выйти на армянский рынок.Из интервью вы также узнаете об особенностях восприятия и продвижения российской продукции, основных транспортно-логистических маршрутах между Россией и Арменией, а также о специфике деловой коммуникации с партнерами."РЭЦ уделяет особое внимание информационной поддержке экспортеров, ведь понимание специфики рынка той или иной страны, знание запросов местного бизнеса и особенностей коммуникации с ним - это основа успешного сотрудничества. "База знаний" поможет найти ответы на основные вопросы и сделать первый шаг на экспорт", - подчеркнул директор по развитию партнерской инфраструктуры и нефинансовых продуктов РЭЦ Артур Завьялов.Напомним, в "Базе знаний экспортера" компаниям доступно более 300 мультимедийных материалов по самым разным вопросам ВЭД: от таможенных правил и обязательных требований к продукции до логистики и онлайн-торговли.
армения
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экономика, армения, центральная азия, россия, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
Экономика, Армения, Центральная Азия, Россия, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)
Интервью с торгпредом России в Армении вышло в "Базе знаний экспортера"

Интервью с торгпредом России в Армении Донченко вышло в "Базе знаний экспортера"

© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанкВид на Ереван
Вид на Ереван - РИА Новости, 1920, 23.12.2024
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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Российский экспортный центр (группа ВЭБ.РФ) и Минпромторг России продолжают серию "Интервью с торгпредом": в бесплатной "Базе знаний экспортера" на сайте РЭЦ теперь можно найти интервью с торговым представителем России в Армении Анной Донченко, сообщает центр.
"Донченко сообщила, что за 9 лет товарооборот между Россией и Арменией вырос в 7 раз. Особое внимание в интервью уделено специфике армянского рынка, преимуществам ведения бизнеса в Армении и перспективным направлениям сотрудничества, в том числе в области торговли, ИТ-технологий, сельского хозяйства, машиностроения, энергетики и строительства", - говорится в сообщении.
«
"Являясь связующим звеном между государствами Центральной Азии, Армения обладает рядом ключевых преимуществ, которые делают ее очень привлекательной страной для ведения бизнеса и торговли. Важной частью работы торгпредства является, конечно, содействие российским компаниям в выходе на армянский рынок, и мы всячески их поддерживаем", - отметила Донченко.
Она также рассказала об активной работе торгпредства над расширением взаимодействия двух стран и поддержке, которую представительство предлагает компаниям, стремящимся выйти на армянский рынок.
Из интервью вы также узнаете об особенностях восприятия и продвижения российской продукции, основных транспортно-логистических маршрутах между Россией и Арменией, а также о специфике деловой коммуникации с партнерами.
"РЭЦ уделяет особое внимание информационной поддержке экспортеров, ведь понимание специфики рынка той или иной страны, знание запросов местного бизнеса и особенностей коммуникации с ним - это основа успешного сотрудничества. "База знаний" поможет найти ответы на основные вопросы и сделать первый шаг на экспорт", - подчеркнул директор по развитию партнерской инфраструктуры и нефинансовых продуктов РЭЦ Артур Завьялов.
Напомним, в "Базе знаний экспортера" компаниям доступно более 300 мультимедийных материалов по самым разным вопросам ВЭД: от таможенных правил и обязательных требований к продукции до логистики и онлайн-торговли.
 
ЭкономикаАрменияЦентральная АзияРоссияМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)
 
 
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