https://ria.ru/20241223/ii-1990801278.html

Новое подразделение по координации науки в сфере ИИ появится в России

Новое подразделение по координации науки в сфере ИИ появится в России - РИА Новости, 23.12.2024

Новое подразделение по координации науки в сфере ИИ появится в России

В начале 2025 года на базе фонда "Сколково" (группа ВЭБ.РФ) будет создано новое подразделение, которое займется выполнением агентских функций правительства по... РИА Новости, 23.12.2024

2024-12-23T12:34:00+03:00

2024-12-23T12:34:00+03:00

2024-12-23T12:34:00+03:00

россия

сергей перов

сколково

искусственный интеллект (ии)

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МОСКВА, 23 дек – РИА Новости. В начале 2025 года на базе фонда "Сколково" (группа ВЭБ.РФ) будет создано новое подразделение, которое займется выполнением агентских функций правительства по координации науки в сфере ИИ, сообщает пресс-служба фонда.В рамках федерального проекта "Искусственный интеллект" нового нацпроекта "Экономика данных" министерство экономического развития координирует науку в сфере искусственного интеллекта. Новое подразделение будет агентом, помогающим Минэку выполнять правительственные задачи. В их числе: координация деятельности существующих и организация отбора новых исследовательских центров в сфере ИИ, разработка программ подготовки ученых и формирование стандартов использования ИИ в научных исследованиях.Данная площадка позволит укрепить диалог науки, государства и бизнеса, принесет множество новых идей и даст импульс развитию амбициозных проектов, говорится в сообщении."Сейчас Россия в пятерке мировых лидеров по количеству генеративных моделей, а важность ИИ для отечественной экономики возрастает с каждым годом. Национальный проект “Экономика данных” предусматривает рост ВВП на 11 триллионов рублей к 2030 году за счет технологий искусственного интеллекта", – отметил председатель правления фонда "Сколково" Сергей Перов, его слова приводит пресс-служба.Он добавил, что среди участников фонда “Сколково” более 900 компаний разрабатывают и внедряют различные решения с использованием методов ИИ."Внедрение инновационных разработок позволяет повысить эффективность бизнеса, оптимизировать процессы, упростить работу персонала", – подчеркнул Перов.Большинство проектов в области ИИ связано с медициной и информационной безопасностью. В пресс-службе фонда "Сколково" подчеркнули, что резиденты фонда также активно разрабатывают решения для отраслей с высоким потенциалом использования технологий искусственного интеллекта – промышленности, строительства, логистики, сельского хозяйства, авиации и других.

https://ria.ru/20241211/putin-1988707274.html

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россия, сергей перов, сколково, искусственный интеллект (ии)