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В Венгрии припомнили Зеленскому "игру" на рояле - РИА Новости, 23.12.2024
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02:55 23.12.2024 (обновлено: 07:55 23.12.2024)
https://ria.ru/20241223/igra-1990758419.html
В Венгрии припомнили Зеленскому "игру" на рояле
В Венгрии припомнили Зеленскому "игру" на рояле - РИА Новости, 23.12.2024
В Венгрии припомнили Зеленскому "игру" на рояле
Консервативное венгерское издание Magyar Nemzet максимально оскорбительно высказалось о главе киевского режима Владимире Зеленском после его нападок на... РИА Новости, 23.12.2024
2024-12-23T02:55:00+03:00
2024-12-23T07:55:00+03:00
в мире
венгрия
москва
владимир зеленский
киев
виктор орбан
владимир путин
европейская народная партия
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МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Консервативное венгерское издание Magyar Nemzet максимально оскорбительно высказалось о главе киевского режима Владимире Зеленском после его нападок на премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, обвинив его в геноциде украинского народа и припомнив ему номер с "игрой" на рояле без штанов."Верный украинский (дворцовый) пес Байдена (Зеленский. — Прим. ред.) только и делал, что настаивал на продолжении войны, за что получал угощения. Пианист сделал это, отказавшись от безрисковых переговоров о прекращении огня на Рождество. Да, Зеленский, ты массовый убийца, убийца, украинский предатель, ответственный за гибель украинского народа", — говорится в материале.Автор также назвал Зеленского акробатом, припомнив его номер с "игрой" на рояле половым органом, и задался вопросом о том, почему ему все еще позволяют устраивать геноцид украинцев."Где находится трезвая часть западной половины мира? Я имею в виду не таких коррумпированных Веберов (Лидер Европейской народной партии Манфред Вебер. — Прим. ред.) или (Глава Еврокомиссии Урсула. — Прим. ред.) фон дер Ляйен , а настоящих, здравомыслящих западных политиков. Почему кто-то уже не дает пощечину этому занимающемуся геноцидом Зеленскому?" — спросил он.По мнению автора статьи, Зеленский не хочет заключать мир, потому что знает, что рано или поздно ему придется понести ответственность за свои преступления, которые сейчас можно легко оправдать военными действиями.На минувшей неделе премьер-министр Венгрии Виктор Орбан позвонил Владимиру Путину и выразил желание содействовать поиску путей разрешения украинского кризиса. Как позднее уточнил представитель Кремля Дмитрий Песков, во время разговора премьер предложил объявить о прекращении огня на Рождество и провести крупный обмен пленными. В этот же день ФСБ передала в посольство Венгрии в Москве предложение по последнему вопросу.Зеленский, по словам самого Орбана, отверг мирные инициативы. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что венгерская сторона запрашивала телефонный разговор с Зеленским, но получила "некультурный отказ".Предложение о рождественском перемирии Владимир Путин прокомментировал во время прямой линии 19 декабря. Он напомнил, что Киев неоднократно отвергал подобные инициативы, поэтому их сначала нужно адресовать украинской стороне. Глава государства добавил, что России нужно не перемирие, а прочный мир.Зеленский на минувшей неделе обиделся на Орбана за телефонный звонок Путину, во время которого обсуждали возможность установления "долговременного и устойчивого" мира в Европе. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что венгерская сторона запрашивала у Киева телефонный разговор между Орбаном и Зеленским, но получила "некультурный отказ".
https://ria.ru/20241223/otchayanie-1990757335.html
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в мире, венгрия, москва, владимир зеленский, киев, виктор орбан, владимир путин, европейская народная партия, еврокомиссия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
В мире, Венгрия, Москва, Владимир Зеленский, Киев, Виктор Орбан, Владимир Путин, Европейская народная партия, Еврокомиссия, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
В Венгрии припомнили Зеленскому "игру" на рояле

Венгерское MN обвинило Зеленского в геноциде украинцев, припомнив игру на рояле

© AP Photo / Efrem LukatskyВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 23.12.2024
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Консервативное венгерское издание Magyar Nemzet максимально оскорбительно высказалось о главе киевского режима Владимире Зеленском после его нападок на премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, обвинив его в геноциде украинского народа и припомнив ему номер с "игрой" на рояле без штанов.
«
"Верный украинский (дворцовый) пес Байдена (Зеленский. — Прим. ред.) только и делал, что настаивал на продолжении войны, за что получал угощения. Пианист сделал это, отказавшись от безрисковых переговоров о прекращении огня на Рождество. Да, Зеленский, ты массовый убийца, убийца, украинский предатель, ответственный за гибель украинского народа", — говорится в материале.
Владимир Зеленский в штаб-квартире НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 23.12.2024
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Автор также назвал Зеленского акробатом, припомнив его номер с "игрой" на рояле половым органом, и задался вопросом о том, почему ему все еще позволяют устраивать геноцид украинцев.
"Где находится трезвая часть западной половины мира? Я имею в виду не таких коррумпированных Веберов (Лидер Европейской народной партии Манфред Вебер. — Прим. ред.) или (Глава Еврокомиссии Урсула. — Прим. ред.) фон дер Ляйен , а настоящих, здравомыслящих западных политиков. Почему кто-то уже не дает пощечину этому занимающемуся геноцидом Зеленскому?" — спросил он.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 22.12.2024
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По мнению автора статьи, Зеленский не хочет заключать мир, потому что знает, что рано или поздно ему придется понести ответственность за свои преступления, которые сейчас можно легко оправдать военными действиями.
На минувшей неделе премьер-министр Венгрии Виктор Орбан позвонил Владимиру Путину и выразил желание содействовать поиску путей разрешения украинского кризиса. Как позднее уточнил представитель Кремля Дмитрий Песков, во время разговора премьер предложил объявить о прекращении огня на Рождество и провести крупный обмен пленными. В этот же день ФСБ передала в посольство Венгрии в Москве предложение по последнему вопросу.
Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 23.12.2024
Орбан заявил, что говорить о мире на Украине было сродни вызову дьявола
02:36
Зеленский, по словам самого Орбана, отверг мирные инициативы. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что венгерская сторона запрашивала телефонный разговор с Зеленским, но получила "некультурный отказ".
Предложение о рождественском перемирии Владимир Путин прокомментировал во время прямой линии 19 декабря. Он напомнил, что Киев неоднократно отвергал подобные инициативы, поэтому их сначала нужно адресовать украинской стороне. Глава государства добавил, что России нужно не перемирие, а прочный мир.
Зеленский на минувшей неделе обиделся на Орбана за телефонный звонок Путину, во время которого обсуждали возможность установления "долговременного и устойчивого" мира в Европе. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что венгерская сторона запрашивала у Киева телефонный разговор между Орбаном и Зеленским, но получила "некультурный отказ".
Владимир Зеленский выступает на пресс-конференции в Будапеште, Венгрия - РИА Новости, 1920, 21.12.2024
СМИ заметили резкую перемену в заявлениях Зеленского
21 декабря, 14:30
 
В миреВенгрияМоскваВладимир ЗеленскийКиевВиктор ОрбанВладимир ПутинЕвропейская народная партияЕврокомиссияФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
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