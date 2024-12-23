https://ria.ru/20241223/hds-1990861787.html

Немецкий депутат вышел из ХДС после скандального высказывания о теракте

Немецкий депутат вышел из ХДС после скандального высказывания о теракте - РИА Новости, 23.12.2024

Немецкий депутат вышел из ХДС после скандального высказывания о теракте

Депутат городского совета Брауншвейга Свен-Маркус Кнурр вышел из немецкого Христианско-демократического союза (ХДС) по требованию руководства партии после... РИА Новости, 23.12.2024

2024-12-23T17:12:00+03:00

2024-12-23T17:12:00+03:00

2024-12-23T18:04:00+03:00

в мире

саксония-анхальт

саудовская аравия

германия

хдс/хсс

теракт в магдебурге

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/15/1990577134_0:271:3072:1999_1920x0_80_0_0_6aae93df337b8c607987c91cd3e7edf5.jpg

МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Депутат городского совета Брауншвейга Свен-Маркус Кнурр вышел из немецкого Христианско-демократического союза (ХДС) по требованию руководства партии после скандального высказывания о теракте в Магдебурге, сообщает телеканал NTV. "Из-за своего высказывания <...> политик из ХДС Свен-Маркус Кнурр покинул партию", — передает телеканал.Комментируя атаку на посетителей рождественской ярмарки, Кнурр написал в социальной сети X, что полностью понимает произошедшее. Депутат удалил этот пост после критики со стороны других членов партии, говорится в материале. Руководство партии и фракции потребовало от него выйти из организации до вечера понедельника, в противном случае ему грозило исключение. По информации NTV, политик выбрал первый вариант.В пресс-релизе, опубликованном на сайте фракции, говорится, что высказывание депутата постыдное и человеконенавистническое. Ее руководство выразило сожаление, что раньше не распознало неспособность Кнурра занимать какую бы то ни было позицию в демократическом политическом спектре. В пятницу вечером автомобиль въехал в толпу на рождественской ярмарке в Магдебурге. По данным премьер-министра федеральной земли Саксония-Анхальт Райнера Хазелоффа, в результате нападения погибли пять человек, более 200 получили ранения.Полиция предполагает, что наезд совершил 50-летний мужчина из Саудовской Аравии, который действовал в одиночку. По данным газеты Süddeutsche Zeitung, подозреваемого признали беженцем в июле 2016 года. Он также имеет вид на жительство в ФРГ. Позднее издание Spiegel сообщило, что власти Саудовской Аравии трижды предупреждали органы безопасности Германии об угрозе от этого человека.

https://ria.ru/20241221/sholts-1990633902.html

https://ria.ru/20241223/zapad-1990704529.html

саксония-анхальт

саудовская аравия

германия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, саксония-анхальт, саудовская аравия, германия, хдс/хсс, теракт в магдебурге