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Немецкий депутат вышел из ХДС после скандального высказывания о теракте - РИА Новости, 23.12.2024
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17:12 23.12.2024 (обновлено: 18:04 23.12.2024)
https://ria.ru/20241223/hds-1990861787.html
Немецкий депутат вышел из ХДС после скандального высказывания о теракте
Немецкий депутат вышел из ХДС после скандального высказывания о теракте - РИА Новости, 23.12.2024
Немецкий депутат вышел из ХДС после скандального высказывания о теракте
Депутат городского совета Брауншвейга Свен-Маркус Кнурр вышел из немецкого Христианско-демократического союза (ХДС) по требованию руководства партии после... РИА Новости, 23.12.2024
2024-12-23T17:12:00+03:00
2024-12-23T18:04:00+03:00
в мире
саксония-анхальт
саудовская аравия
германия
хдс/хсс
теракт в магдебурге
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МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Депутат городского совета Брауншвейга Свен-Маркус Кнурр вышел из немецкого Христианско-демократического союза (ХДС) по требованию руководства партии после скандального высказывания о теракте в Магдебурге, сообщает телеканал NTV. &quot;Из-за своего высказывания &lt;...&gt; политик из ХДС Свен-Маркус Кнурр покинул партию&quot;, — передает телеканал.Комментируя атаку на посетителей рождественской ярмарки, Кнурр написал в социальной сети X, что полностью понимает произошедшее. Депутат удалил этот пост после критики со стороны других членов партии, говорится в материале. Руководство партии и фракции потребовало от него выйти из организации до вечера понедельника, в противном случае ему грозило исключение. По информации NTV, политик выбрал первый вариант.В пресс-релизе, опубликованном на сайте фракции, говорится, что высказывание депутата постыдное и человеконенавистническое. Ее руководство выразило сожаление, что раньше не распознало неспособность Кнурра занимать какую бы то ни было позицию в демократическом политическом спектре. В пятницу вечером автомобиль въехал в толпу на рождественской ярмарке в Магдебурге. По данным премьер-министра федеральной земли Саксония-Анхальт Райнера Хазелоффа, в результате нападения погибли пять человек, более 200 получили ранения.Полиция предполагает, что наезд совершил 50-летний мужчина из Саудовской Аравии, который действовал в одиночку. По данным газеты Süddeutsche Zeitung, подозреваемого признали беженцем в июле 2016 года. Он также имеет вид на жительство в ФРГ. Позднее издание Spiegel сообщило, что власти Саудовской Аравии трижды предупреждали органы безопасности Германии об угрозе от этого человека.
https://ria.ru/20241221/sholts-1990633902.html
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в мире, саксония-анхальт, саудовская аравия, германия, хдс/хсс, теракт в магдебурге
В мире, Саксония-Анхальт, Саудовская Аравия, Германия, ХДС/ХСС, Теракт в Магдебурге
Немецкий депутат вышел из ХДС после скандального высказывания о теракте

NTV: депутат Брауншвейга Кнурр вышел из ХДС из-за слов о теракте в Магдебурге

© AP Photo / Ebrahim NorooziЭкстренные службы работают на оцепленной территории возле рождественской ярмарки после того, как автомобиль въехал в толпу в Магдебурге, Германия
Экстренные службы работают на оцепленной территории возле рождественской ярмарки после того, как автомобиль въехал в толпу в Магдебурге, Германия - РИА Новости, 1920, 23.12.2024
© AP Photo / Ebrahim Noroozi
Экстренные службы работают на оцепленной территории возле рождественской ярмарки после того, как автомобиль въехал в толпу в Магдебурге, Германия
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МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Депутат городского совета Брауншвейга Свен-Маркус Кнурр вышел из немецкого Христианско-демократического союза (ХДС) по требованию руководства партии после скандального высказывания о теракте в Магдебурге, сообщает телеканал NTV.
«

"Из-за своего высказывания <...> политик из ХДС Свен-Маркус Кнурр покинул партию", — передает телеканал.

Комментируя атаку на посетителей рождественской ярмарки, Кнурр написал в социальной сети X, что полностью понимает произошедшее. Депутат удалил этот пост после критики со стороны других членов партии, говорится в материале.
Руководство партии и фракции потребовало от него выйти из организации до вечера понедельника, в противном случае ему грозило исключение. По информации NTV, политик выбрал первый вариант.
В пресс-релизе, опубликованном на сайте фракции, говорится, что высказывание депутата постыдное и человеконенавистническое. Ее руководство выразило сожаление, что раньше не распознало неспособность Кнурра занимать какую бы то ни было позицию в демократическом политическом спектре.
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В пятницу вечером автомобиль въехал в толпу на рождественской ярмарке в Магдебурге. По данным премьер-министра федеральной земли Саксония-Анхальт Райнера Хазелоффа, в результате нападения погибли пять человек, более 200 получили ранения.
Полиция предполагает, что наезд совершил 50-летний мужчина из Саудовской Аравии, который действовал в одиночку. По данным газеты Süddeutsche Zeitung, подозреваемого признали беженцем в июле 2016 года. Он также имеет вид на жительство в ФРГ.
Позднее издание Spiegel сообщило, что власти Саудовской Аравии трижды предупреждали органы безопасности Германии об угрозе от этого человека.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 23.12.2024
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В миреСаксония-АнхальтСаудовская АравияГерманияХДС/ХССТеракт в Магдебурге
 
 
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