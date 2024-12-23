https://ria.ru/20241223/hds-1990861787.html
Немецкий депутат вышел из ХДС после скандального высказывания о теракте
Немецкий депутат вышел из ХДС после скандального высказывания о теракте - РИА Новости, 23.12.2024
Немецкий депутат вышел из ХДС после скандального высказывания о теракте
Депутат городского совета Брауншвейга Свен-Маркус Кнурр вышел из немецкого Христианско-демократического союза (ХДС) по требованию руководства партии после... РИА Новости, 23.12.2024
2024-12-23T17:12:00+03:00
2024-12-23T17:12:00+03:00
2024-12-23T18:04:00+03:00
в мире
саксония-анхальт
саудовская аравия
германия
хдс/хсс
теракт в магдебурге
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/15/1990577134_0:271:3072:1999_1920x0_80_0_0_6aae93df337b8c607987c91cd3e7edf5.jpg
МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Депутат городского совета Брауншвейга Свен-Маркус Кнурр вышел из немецкого Христианско-демократического союза (ХДС) по требованию руководства партии после скандального высказывания о теракте в Магдебурге, сообщает телеканал NTV. "Из-за своего высказывания <...> политик из ХДС Свен-Маркус Кнурр покинул партию", — передает телеканал.Комментируя атаку на посетителей рождественской ярмарки, Кнурр написал в социальной сети X, что полностью понимает произошедшее. Депутат удалил этот пост после критики со стороны других членов партии, говорится в материале. Руководство партии и фракции потребовало от него выйти из организации до вечера понедельника, в противном случае ему грозило исключение. По информации NTV, политик выбрал первый вариант.В пресс-релизе, опубликованном на сайте фракции, говорится, что высказывание депутата постыдное и человеконенавистническое. Ее руководство выразило сожаление, что раньше не распознало неспособность Кнурра занимать какую бы то ни было позицию в демократическом политическом спектре. В пятницу вечером автомобиль въехал в толпу на рождественской ярмарке в Магдебурге. По данным премьер-министра федеральной земли Саксония-Анхальт Райнера Хазелоффа, в результате нападения погибли пять человек, более 200 получили ранения.Полиция предполагает, что наезд совершил 50-летний мужчина из Саудовской Аравии, который действовал в одиночку. По данным газеты Süddeutsche Zeitung, подозреваемого признали беженцем в июле 2016 года. Он также имеет вид на жительство в ФРГ. Позднее издание Spiegel сообщило, что власти Саудовской Аравии трижды предупреждали органы безопасности Германии об угрозе от этого человека.
https://ria.ru/20241221/sholts-1990633902.html
https://ria.ru/20241223/zapad-1990704529.html
саксония-анхальт
саудовская аравия
германия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/15/1990577134_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_cb5432a0a4145912d5b6ef87dd969e65.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, саксония-анхальт, саудовская аравия, германия, хдс/хсс, теракт в магдебурге
В мире, Саксония-Анхальт, Саудовская Аравия, Германия, ХДС/ХСС, Теракт в Магдебурге
Немецкий депутат вышел из ХДС после скандального высказывания о теракте
NTV: депутат Брауншвейга Кнурр вышел из ХДС из-за слов о теракте в Магдебурге
МОСКВА, 23 дек — РИА Новости.
Депутат городского совета Брауншвейга Свен-Маркус Кнурр вышел из немецкого Христианско-демократического союза (ХДС) по требованию руководства партии после скандального высказывания о теракте в Магдебурге, сообщает телеканал NTV
.
«
"Из-за своего высказывания <...> политик из ХДС Свен-Маркус Кнурр покинул партию", — передает телеканал.
Комментируя атаку на посетителей рождественской ярмарки, Кнурр написал в социальной сети X, что полностью понимает произошедшее. Депутат удалил этот пост после критики со стороны других членов партии, говорится в материале.
Руководство партии и фракции потребовало от него выйти из организации до вечера понедельника, в противном случае ему грозило исключение. По информации NTV, политик выбрал первый вариант.
В пресс-релизе, опубликованном на сайте фракции, говорится, что высказывание депутата постыдное и человеконенавистническое. Ее руководство выразило сожаление, что раньше не распознало неспособность Кнурра занимать какую бы то ни было позицию в демократическом политическом спектре.
В пятницу вечером автомобиль въехал в толпу на рождественской ярмарке в Магдебурге. По данным премьер-министра федеральной земли Саксония-Анхальт
Райнера Хазелоффа, в результате нападения погибли пять человек, более 200 получили ранения.
Полиция предполагает, что наезд совершил 50-летний мужчина из Саудовской Аравии, который действовал в одиночку. По данным газеты Süddeutsche Zeitung, подозреваемого признали беженцем в июле 2016 года. Он также имеет вид на жительство в ФРГ.
Позднее издание Spiegel сообщило, что власти Саудовской Аравии трижды предупреждали органы безопасности Германии об угрозе от этого человека.