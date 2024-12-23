https://ria.ru/20241223/gosduma-1990760819.html

В ГД предложили обеспечить доступ к новогодним мероприятиям для многодетных

В ГД предложили обеспечить доступ к новогодним мероприятиям для многодетных - РИА Новости, 23.12.2024

В ГД предложили обеспечить доступ к новогодним мероприятиям для многодетных

Лидер партии "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов, депутат Госдумы от фракции СРЗП Яна Лантратова направили обращение министру культуры РФ Ольге... РИА Новости, 23.12.2024

2024-12-23T04:10:00+03:00

2024-12-23T04:10:00+03:00

2024-12-23T04:10:00+03:00

сергей миронов

яна лантратова

ольга любимова

общество

госдума рф

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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Лидер партии "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов, депутат Госдумы от фракции СРЗП Яна Лантратова направили обращение министру культуры РФ Ольге Любимовой с предложением компенсировать расходы на посещение новогодних мероприятий для многодетных, малообеспеченных семей и пенсионеров, документ имеется в распоряжении РИА Новости. "В целях реализации государственной социальной политики, направленной на поддержку многодетных, малообеспеченных семей и пенсионеров, предлагается выделить бюджетные средства для полной компенсации стоимости билетов на посещение музеев, выставок, новогодних представлений, катков, горок и иных объектов семейного досуга в период с 25 декабря по 8 января", - сказано в письме. Как считают авторы обращения, такие меры снизят финансовую нагрузку на семьи и пенсионеров, обеспечивая равные возможности для участия в культурных мероприятиях в праздничный период, а также это создаст условия для укрепления семейных традиций, развития духовных и культурных ценностей. Миронов рассказал РИА Новости, что в настоящее время билеты на выставки и концерты стоят дорого, и для многих граждан такой досуг давно стал не по карману, а в новогодние праздники ценник повышается ещё больше. По его мнению, люди видят, негодуют, но часто из последних денег покупают билеты, чтобы порадовать своих детей и близких на Новый год. Он отметил, что часто складывается такое впечатление, что многие организаторы ёлок и разнообразных новогодних представлений решили разом заработать за две недели столько, чтобы потом ничего не делать и отдыхать весь оставшийся год до следующих праздников. "Новый год – это неотъемлемая часть российской национальной традиции, отражающая нашу идентичность и культурное наследие. Мы обязаны сохранять и передавать эту традицию будущим поколениям, воспитывая в детях любовь к этому празднику, чувство уважения к семейным ценностям и осознания значимости общенационального единства, которое символизирует Новый год", – подчеркнул лидер СРЗП.

https://ria.ru/20241215/gosduma-1989271374.html

https://ria.ru/20241207/gosduma-1987844500.html

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сергей миронов, яна лантратова, ольга любимова, общество, госдума рф