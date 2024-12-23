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В Госдуме предложили унифицировать лифтовые шахты в новых домах - РИА Новости, 23.12.2024
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01:20 23.12.2024 (обновлено: 01:21 23.12.2024)
https://ria.ru/20241223/gosduma-1990755738.html
В Госдуме предложили унифицировать лифтовые шахты в новых домах
В Госдуме предложили унифицировать лифтовые шахты в новых домах - РИА Новости, 23.12.2024
В Госдуме предложили унифицировать лифтовые шахты в новых домах
Необходимо унифицировать лифтовые шахты по всей стране при проектировании новых многоквартирных домов (МКД), чтобы избежать серьезных проблем и дополнительных... РИА Новости, 23.12.2024
2024-12-23T01:20:00+03:00
2024-12-23T01:21:00+03:00
экономика
россия
ирек файзуллин
министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии)
госдума рф
жкх
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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Необходимо унифицировать лифтовые шахты по всей стране при проектировании новых многоквартирных домов (МКД), чтобы избежать серьезных проблем и дополнительных расходов, соответствующее предложение будет направлено в Минстрой РФ в ближайшее время, сообщил РИА Новости зампредседателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов. "В масштабах всей страны необходима унификация лифтовых шахт при проектировании новых МКД. На данный момент лифтовые шахты характеризуются отсутствием стандартов, что приводит к ряду серьезных проблем и дополнительных расходов. В ближайшее время обращусь к главе Минстроя Иреку Файзуллину с предложением рассмотреть данную инициативу", - рассказал Колунов. Парламентарий отметил, что из-за отсутствия унификации лифтовых шахт возникает сложность замены лифтового оборудования. По его словам, при истечении срока службы лифта, примерно через 25 лет, замена оборудования часто требует значительных доработок строительной части шахты, что приводит к удорожанию работ и увеличению сроков выполнения замены. "Платят больше сами жители. Отсюда в том числе недостаточные темпы замены", - подчеркнул Колунов. Он добавил, что сейчас в МКД шахты проектируются под лифты конкретного производителя, что значительно ограничивает выбор альтернативных поставщиков при замене. По его мнению, это снижает конкуренцию на рынке и ведет к повышению стоимости оборудования и услуг по его монтажу, кроме того, жители снова вынуждены платить больше из домовых счетов. "И еще один момент – из-за различий в размерах и конфигурации шахт монтажные бригады вынуждены использовать индивидуальные подходы и инструменты для каждой установки. Это, опять же, приводит к удорожанию и усложнению монтажных работ. И снова больше платят жители", - отметил Колунов. По мнению парламентария, унификация позволит устанавливать оборудование любого отечественного производителя без доработки строительной части, что снизит стоимость монтажа и проектирования.
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экономика, россия, ирек файзуллин, министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии), госдума рф, жкх
Экономика, Россия, Ирек Файзуллин, Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ (Минстрой России), Госдума РФ, ЖКХ
В Госдуме предложили унифицировать лифтовые шахты в новых домах

Депутат Колунов предложил унифицировать лифтовые шахты в новых домах

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы России в Москве
Здание Государственной думы России в Москве - РИА Новости, 1920, 23.12.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Необходимо унифицировать лифтовые шахты по всей стране при проектировании новых многоквартирных домов (МКД), чтобы избежать серьезных проблем и дополнительных расходов, соответствующее предложение будет направлено в Минстрой РФ в ближайшее время, сообщил РИА Новости зампредседателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов.
"В масштабах всей страны необходима унификация лифтовых шахт при проектировании новых МКД. На данный момент лифтовые шахты характеризуются отсутствием стандартов, что приводит к ряду серьезных проблем и дополнительных расходов. В ближайшее время обращусь к главе Минстроя Иреку Файзуллину с предложением рассмотреть данную инициативу", - рассказал Колунов.
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Парламентарий отметил, что из-за отсутствия унификации лифтовых шахт возникает сложность замены лифтового оборудования. По его словам, при истечении срока службы лифта, примерно через 25 лет, замена оборудования часто требует значительных доработок строительной части шахты, что приводит к удорожанию работ и увеличению сроков выполнения замены.
"Платят больше сами жители. Отсюда в том числе недостаточные темпы замены", - подчеркнул Колунов.
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Он добавил, что сейчас в МКД шахты проектируются под лифты конкретного производителя, что значительно ограничивает выбор альтернативных поставщиков при замене. По его мнению, это снижает конкуренцию на рынке и ведет к повышению стоимости оборудования и услуг по его монтажу, кроме того, жители снова вынуждены платить больше из домовых счетов.
"И еще один момент – из-за различий в размерах и конфигурации шахт монтажные бригады вынуждены использовать индивидуальные подходы и инструменты для каждой установки. Это, опять же, приводит к удорожанию и усложнению монтажных работ. И снова больше платят жители", - отметил Колунов.
По мнению парламентария, унификация позволит устанавливать оборудование любого отечественного производителя без доработки строительной части, что снизит стоимость монтажа и проектирования.
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ЭкономикаРоссияИрек ФайзуллинМинистерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ (Минстрой России)Госдума РФЖКХ
 
 
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