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В Госдуму внесут проект об изменении территориальной подсудности жалоб - РИА Новости, 23.12.2024
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00:43 23.12.2024
https://ria.ru/20241223/gosduma-1990754298.html
В Госдуму внесут проект об изменении территориальной подсудности жалоб
В Госдуму внесут проект об изменении территориальной подсудности жалоб - РИА Новости, 23.12.2024
В Госдуму внесут проект об изменении территориальной подсудности жалоб
Депутаты Госдумы от ЛДПР во главе с председателем комитета ГД по соцполитике Ярославом Ниловым внесут на рассмотрение палаты парламента законопроект, который... РИА Новости, 23.12.2024
2024-12-23T00:43:00+03:00
2024-12-23T00:43:00+03:00
общество
россия
ярослав нилов
федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)
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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Депутаты Госдумы от ЛДПР во главе с председателем комитета ГД по соцполитике Ярославом Ниловым внесут на рассмотрение палаты парламента законопроект, который предусматривает изменение территориальной подсудности рассмотрения жалобы на постановление об административном правонарушении, документ есть в распоряжении РИА Новости. "В связи с предлагаемыми изменениями постановление по делу об административном правонарушении, вынесенное должностным лицом, может быть обжаловано в вышестоящий орган, вышестоящему должностному лицу либо в районный суд по месту совершения административного правонарушения", - говорится в пояснительной записке к законопроекту. Нилов уточнил, что в настоящее время обжалование постановлений по делам об административных правонарушениях, вынесенных должностным лицом надзорного органа, происходит в районном суде по месту рассмотрения дела, в КоАП РФ нет четкого указания на место рассмотрения жалобы. "Регионы у нас разные, и порой для обжалования постановления люди вынуждены ехать за тысячу километров. Такая проблема характерна и для других ведомств: например, Росприроднадзор выносит постановление о штрафе лицу, привлекаемому к административной ответственности, в конкретном населенном пункте, а для его обжалования необходимо обращаться в столицу субъекта по месту нахождения главного управления ведомства", - добавил он. По мнению авторов, законопроект устранит правовую неопределенность и позволит обжаловать постановления по месту совершения правонарушения, тем самым снижая нагрузку на судей и сохраняя их в системе.
https://ria.ru/20241216/energetiki-1989355783.html
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общество, россия, ярослав нилов, федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)
Общество, Россия, Ярослав Нилов, Федеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор)
В Госдуму внесут проект об изменении территориальной подсудности жалоб

Депутат Нилов предложил изменить территориальность рассмотрения жалобы на штраф

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы России
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 23.12.2024
© РИА Новости / Мария Девахина
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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Депутаты Госдумы от ЛДПР во главе с председателем комитета ГД по соцполитике Ярославом Ниловым внесут на рассмотрение палаты парламента законопроект, который предусматривает изменение территориальной подсудности рассмотрения жалобы на постановление об административном правонарушении, документ есть в распоряжении РИА Новости.
"В связи с предлагаемыми изменениями постановление по делу об административном правонарушении, вынесенное должностным лицом, может быть обжаловано в вышестоящий орган, вышестоящему должностному лицу либо в районный суд по месту совершения административного правонарушения", - говорится в пояснительной записке к законопроекту.
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Нилов уточнил, что в настоящее время обжалование постановлений по делам об административных правонарушениях, вынесенных должностным лицом надзорного органа, происходит в районном суде по месту рассмотрения дела, в КоАП РФ нет четкого указания на место рассмотрения жалобы.
"Регионы у нас разные, и порой для обжалования постановления люди вынуждены ехать за тысячу километров. Такая проблема характерна и для других ведомств: например, Росприроднадзор выносит постановление о штрафе лицу, привлекаемому к административной ответственности, в конкретном населенном пункте, а для его обжалования необходимо обращаться в столицу субъекта по месту нахождения главного управления ведомства", - добавил он.
По мнению авторов, законопроект устранит правовую неопределенность и позволит обжаловать постановления по месту совершения правонарушения, тем самым снижая нагрузку на судей и сохраняя их в системе.
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ОбществоРоссияЯрослав НиловФедеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор)
 
 
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