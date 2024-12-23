https://ria.ru/20241223/gosduma-1990754298.html

В Госдуму внесут проект об изменении территориальной подсудности жалоб

В Госдуму внесут проект об изменении территориальной подсудности жалоб - РИА Новости, 23.12.2024

В Госдуму внесут проект об изменении территориальной подсудности жалоб

Депутаты Госдумы от ЛДПР во главе с председателем комитета ГД по соцполитике Ярославом Ниловым внесут на рассмотрение палаты парламента законопроект, который... РИА Новости, 23.12.2024

2024-12-23T00:43:00+03:00

2024-12-23T00:43:00+03:00

2024-12-23T00:43:00+03:00

общество

россия

ярослав нилов

федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1b/1948623436_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_c1c2eeb9876a7bd2e77aa8a1d93a7800.jpg

МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Депутаты Госдумы от ЛДПР во главе с председателем комитета ГД по соцполитике Ярославом Ниловым внесут на рассмотрение палаты парламента законопроект, который предусматривает изменение территориальной подсудности рассмотрения жалобы на постановление об административном правонарушении, документ есть в распоряжении РИА Новости. "В связи с предлагаемыми изменениями постановление по делу об административном правонарушении, вынесенное должностным лицом, может быть обжаловано в вышестоящий орган, вышестоящему должностному лицу либо в районный суд по месту совершения административного правонарушения", - говорится в пояснительной записке к законопроекту. Нилов уточнил, что в настоящее время обжалование постановлений по делам об административных правонарушениях, вынесенных должностным лицом надзорного органа, происходит в районном суде по месту рассмотрения дела, в КоАП РФ нет четкого указания на место рассмотрения жалобы. "Регионы у нас разные, и порой для обжалования постановления люди вынуждены ехать за тысячу километров. Такая проблема характерна и для других ведомств: например, Росприроднадзор выносит постановление о штрафе лицу, привлекаемому к административной ответственности, в конкретном населенном пункте, а для его обжалования необходимо обращаться в столицу субъекта по месту нахождения главного управления ведомства", - добавил он. По мнению авторов, законопроект устранит правовую неопределенность и позволит обжаловать постановления по месту совершения правонарушения, тем самым снижая нагрузку на судей и сохраняя их в системе.

https://ria.ru/20241216/energetiki-1989355783.html

https://ria.ru/20241213/nakazanie-1989010556.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, россия, ярослав нилов, федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)