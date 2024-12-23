Рейтинг@Mail.ru
В Германии задержали мужчину, угрожавшего напасть с ножом на ярмарке - РИА Новости, 23.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:57 23.12.2024 (обновлено: 10:58 23.12.2024)
https://ria.ru/20241223/germaniya-1990787203.html
В Германии задержали мужчину, угрожавшего напасть с ножом на ярмарке
В Германии задержали мужчину, угрожавшего напасть с ножом на ярмарке - РИА Новости, 23.12.2024
В Германии задержали мужчину, угрожавшего напасть с ножом на ярмарке
Полиция немецкого Бремерхафена сообщила о задержании мужчины, который угрожал напасть с ножом на посетителей рождественской ярмарки. РИА Новости, 23.12.2024
2024-12-23T10:57:00+03:00
2024-12-23T10:58:00+03:00
в мире
россия
саксония-анхальт
саудовская аравия
bild
tiktok
теракт в магдебурге
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/03/1976139904_0:254:3072:1982_1920x0_80_0_0_ea0944e76f0d23e88dc866b6d34f9223.jpg
МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Полиция немецкого Бремерхафена сообщила о задержании мужчины, который угрожал напасть с ножом на посетителей рождественской ярмарки. "Сейчас в соцсетях распространяется видео, в котором человек объявляет о намерении совершить тяжкое преступление в Бремерхафене. Полиция получила информацию об этом видео и сразу начала расследование. В воскресенье вечером полиция задержала этого человека в одном из районов города. Расследование продолжается", - сообщила местная полиция в Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская). По информации таблоида Bild, на видео в соцсети TikTok мужчина грозит 25 декабря на рождественской ярмарке Бремерхафена зарезать любого, "кто выглядит как араб или южанин". Правоохранители сообщили, что в данный момент опасности для населения нет. В пятницу вечером, 20 декабря, автомобиль въехал в толпу на рождественской ярмарке в Магдебурге. По данным премьер-министра федеральной земли Саксония-Анхальт Райнера Хазелоффа, в результате нападения погибли пять человек, более 200 получили ранения. Полиция предполагает, что наезд совершил 50-летний мужчина из Саудовской Аравии, который действовал один. По данным газеты Süddeutsche Zeitung, подозреваемый был признан беженцем в июле 2016 года. Он также имеет вид на жительство в ФРГ.*Деятельность Meta признана экстремистской и запрещена в России
https://ria.ru/20241221/magdeburg-1990646953.html
россия
саксония-анхальт
саудовская аравия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/03/1976139904_234:226:2663:2048_1920x0_80_0_0_b8720f736363e3fbda331e94d63d89b6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, саксония-анхальт, саудовская аравия, bild, tiktok, теракт в магдебурге
В мире, Россия, Саксония-Анхальт, Саудовская Аравия, Bild, TikTok, Теракт в Магдебурге
В Германии задержали мужчину, угрожавшего напасть с ножом на ярмарке

В Бремерхафене задержали мужчину, угрожавшего напасть на посетителей ярмарки

© AP Photo / Matthias SchraderНемецкие полицейские
Немецкие полицейские - РИА Новости, 1920, 23.12.2024
© AP Photo / Matthias Schrader
Немецкие полицейские. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Полиция немецкого Бремерхафена сообщила о задержании мужчины, который угрожал напасть с ножом на посетителей рождественской ярмарки.
"Сейчас в соцсетях распространяется видео, в котором человек объявляет о намерении совершить тяжкое преступление в Бремерхафене. Полиция получила информацию об этом видео и сразу начала расследование. В воскресенье вечером полиция задержала этого человека в одном из районов города. Расследование продолжается", - сообщила местная полиция в Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская).
По информации таблоида Bild, на видео в соцсети TikTok мужчина грозит 25 декабря на рождественской ярмарке Бремерхафена зарезать любого, "кто выглядит как араб или южанин".
Правоохранители сообщили, что в данный момент опасности для населения нет.
В пятницу вечером, 20 декабря, автомобиль въехал в толпу на рождественской ярмарке в Магдебурге. По данным премьер-министра федеральной земли Саксония-Анхальт Райнера Хазелоффа, в результате нападения погибли пять человек, более 200 получили ранения. Полиция предполагает, что наезд совершил 50-летний мужчина из Саудовской Аравии, который действовал один. По данным газеты Süddeutsche Zeitung, подозреваемый был признан беженцем в июле 2016 года. Он также имеет вид на жительство в ФРГ.
*Деятельность Meta признана экстремистской и запрещена в России
Место происшествия, где автомобиль врезался в толпу людей в Магдебурге, Германия - РИА Новости, 1920, 21.12.2024
В Магдебурге раскрыли подробности теракта на рождественской ярмарке
21 декабря, 20:51
 
В миреРоссияСаксония-АнхальтСаудовская АравияBildTikTokТеракт в Магдебурге
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала