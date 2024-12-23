https://ria.ru/20241223/germaniya-1990787203.html
В Германии задержали мужчину, угрожавшего напасть с ножом на ярмарке
В Германии задержали мужчину, угрожавшего напасть с ножом на ярмарке - РИА Новости, 23.12.2024
В Германии задержали мужчину, угрожавшего напасть с ножом на ярмарке
Полиция немецкого Бремерхафена сообщила о задержании мужчины, который угрожал напасть с ножом на посетителей рождественской ярмарки. РИА Новости, 23.12.2024
2024-12-23T10:57:00+03:00
2024-12-23T10:57:00+03:00
2024-12-23T10:58:00+03:00
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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Полиция немецкого Бремерхафена сообщила о задержании мужчины, который угрожал напасть с ножом на посетителей рождественской ярмарки. "Сейчас в соцсетях распространяется видео, в котором человек объявляет о намерении совершить тяжкое преступление в Бремерхафене. Полиция получила информацию об этом видео и сразу начала расследование. В воскресенье вечером полиция задержала этого человека в одном из районов города. Расследование продолжается", - сообщила местная полиция в Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская). По информации таблоида Bild, на видео в соцсети TikTok мужчина грозит 25 декабря на рождественской ярмарке Бремерхафена зарезать любого, "кто выглядит как араб или южанин". Правоохранители сообщили, что в данный момент опасности для населения нет. В пятницу вечером, 20 декабря, автомобиль въехал в толпу на рождественской ярмарке в Магдебурге. По данным премьер-министра федеральной земли Саксония-Анхальт Райнера Хазелоффа, в результате нападения погибли пять человек, более 200 получили ранения. Полиция предполагает, что наезд совершил 50-летний мужчина из Саудовской Аравии, который действовал один. По данным газеты Süddeutsche Zeitung, подозреваемый был признан беженцем в июле 2016 года. Он также имеет вид на жительство в ФРГ.*Деятельность Meta признана экстремистской и запрещена в России
https://ria.ru/20241221/magdeburg-1990646953.html
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в мире, россия, саксония-анхальт, саудовская аравия, bild, tiktok, теракт в магдебурге
В мире, Россия, Саксония-Анхальт, Саудовская Аравия, Bild, TikTok, Теракт в Магдебурге
В Германии задержали мужчину, угрожавшего напасть с ножом на ярмарке
В Бремерхафене задержали мужчину, угрожавшего напасть на посетителей ярмарки