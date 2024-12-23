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Оператор по увековечению памяти жертв геноцида может появиться в РФ - РИА Новости, 23.12.2024
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17:26 23.12.2024
https://ria.ru/20241223/genotsid-1990864614.html
Оператор по увековечению памяти жертв геноцида может появиться в РФ
Оператор по увековечению памяти жертв геноцида может появиться в РФ - РИА Новости, 23.12.2024
Оператор по увековечению памяти жертв геноцида может появиться в РФ
Поправками ко второму чтению законопроекта об увековечении памяти жертв геноцида советского народа может быть введён национальный оператор по этой работе в... РИА Новости, 23.12.2024
2024-12-23T17:26:00+03:00
2024-12-23T17:26:00+03:00
общество
ольга занко
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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Поправками ко второму чтению законопроекта об увековечении памяти жертв геноцида советского народа может быть введён национальный оператор по этой работе в России, сообщила один из авторов данного проекта, депутат ГД Ольга Занко. Госдума на пленарном заседании 11 декабря приняла в первом чтении законопроект об увековечении памяти жертв геноцида советского народа в период Великой Отечественной войны. "Вот сейчас среди поправок, которые мы рассматриваем - это введение национального оператора по увековечению памяти жертв геноцида советского народа… У нас сейчас нет понимания и нет реестра, сколько памятных мест, посвящённых геноциду, находятся на территории нашей страны, потому что никто такой статистики не вёл… Нет реестра. Мне кажется, что национальный оператор должен, в том числе, взять на себя такую работу", - сказала Занко на пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня". Она добавила, что поправками предлагается наделить правительство РФ правом определить, какое ведомство будет таким национальным оператором. "Но мое мнение, что таким оператором должен стать Национальный центр исторической памяти при президенте РФ", - отметила Занко.
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общество, ольга занко, госдума рф
Общество, Ольга Занко, Госдума РФ

Оператор по увековечению памяти жертв геноцида может появиться в РФ

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Комитета Государственной Думы РФ по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Ольга Занко
Заместитель председателя Комитета Государственной Думы РФ по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Ольга Занко - РИА Новости, 1920, 23.12.2024
© РИА Новости / Мария Девахина
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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Поправками ко второму чтению законопроекта об увековечении памяти жертв геноцида советского народа может быть введён национальный оператор по этой работе в России, сообщила один из авторов данного проекта, депутат ГД Ольга Занко.
Госдума на пленарном заседании 11 декабря приняла в первом чтении законопроект об увековечении памяти жертв геноцида советского народа в период Великой Отечественной войны.
"Вот сейчас среди поправок, которые мы рассматриваем - это введение национального оператора по увековечению памяти жертв геноцида советского народа… У нас сейчас нет понимания и нет реестра, сколько памятных мест, посвящённых геноциду, находятся на территории нашей страны, потому что никто такой статистики не вёл… Нет реестра. Мне кажется, что национальный оператор должен, в том числе, взять на себя такую работу", - сказала Занко на пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня".
Она добавила, что поправками предлагается наделить правительство РФ правом определить, какое ведомство будет таким национальным оператором.
"Но мое мнение, что таким оператором должен стать Национальный центр исторической памяти при президенте РФ", - отметила Занко.
 
ОбществоОльга ЗанкоГосдума РФ
 
 
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