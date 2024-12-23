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Оператор по увековечению памяти жертв геноцида может появиться в РФ

Оператор по увековечению памяти жертв геноцида может появиться в РФ - РИА Новости, 23.12.2024

Оператор по увековечению памяти жертв геноцида может появиться в РФ

Поправками ко второму чтению законопроекта об увековечении памяти жертв геноцида советского народа может быть введён национальный оператор по этой работе в... РИА Новости, 23.12.2024

2024-12-23T17:26:00+03:00

2024-12-23T17:26:00+03:00

2024-12-23T17:26:00+03:00

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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Поправками ко второму чтению законопроекта об увековечении памяти жертв геноцида советского народа может быть введён национальный оператор по этой работе в России, сообщила один из авторов данного проекта, депутат ГД Ольга Занко. Госдума на пленарном заседании 11 декабря приняла в первом чтении законопроект об увековечении памяти жертв геноцида советского народа в период Великой Отечественной войны. "Вот сейчас среди поправок, которые мы рассматриваем - это введение национального оператора по увековечению памяти жертв геноцида советского народа… У нас сейчас нет понимания и нет реестра, сколько памятных мест, посвящённых геноциду, находятся на территории нашей страны, потому что никто такой статистики не вёл… Нет реестра. Мне кажется, что национальный оператор должен, в том числе, взять на себя такую работу", - сказала Занко на пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня". Она добавила, что поправками предлагается наделить правительство РФ правом определить, какое ведомство будет таким национальным оператором. "Но мое мнение, что таким оператором должен стать Национальный центр исторической памяти при президенте РФ", - отметила Занко.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, ольга занко, госдума рф