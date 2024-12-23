https://ria.ru/20241223/gaz-1990838010.html

В Финляндии предложили ограничить импорт газа из России и Белоруссии

В Финляндии предложили ограничить импорт газа из России и Белоруссии - РИА Новости, 23.12.2024

В Финляндии предложили ограничить импорт газа из России и Белоруссии

Министерство экономики и занятости Финляндии представило для консультаций законопроект о временном ограничении импорта газа из России и Белоруссии, сообщило... РИА Новости, 23.12.2024

2024-12-23T15:05:00+03:00

2024-12-23T15:05:00+03:00

2024-12-23T15:05:00+03:00

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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Министерство экономики и занятости Финляндии представило для консультаций законопроект о временном ограничении импорта газа из России и Белоруссии, сообщило ведомство в понедельник. "Предлагаемый временный закон ограничил бы поставки природного газа и сжиженного природного газа в финскую газовую сеть через подключенные трубопроводы или объекты для переработки сжиженного природного газа, если природный газ или сжиженный природный газ поступает из России или Белоруссии", - говорится в сообщении. Как уточняет ведомство, предложения по законопроекту принимаются до 3 февраля. Законопроект составлен в соответствии с регулированием ЕС, позволяющим странам-членам временно ограничить импорт российского природного газа и СПГ, пояснило министерство. Евросоюз не сможет полностью отказаться от российского газа, писало в октябре агентство Блумберг. По его оценкам, несмотря на планы ЕС отказаться от "голубого топлива" из РФ к 2027 году, его поставки перестали сокращаться и "зависимость сейчас немного возрастает". Сейчас РФ обеспечивает около 20% всего газового импорта ЕС, тогда как в 2023 году это было 15%. Агентство также предупреждало, что в случае прекращения импорта российского СПГ Евросоюзу придется наращивать закупки у других стран, что приведет к росту цен на газ.

https://ria.ru/20241206/lavrov-1987633433.html

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экономика, россия, финляндия, белоруссия, евросоюз, в мире