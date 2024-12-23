Во Франции объявили новый состав правительства
Во Франции объявили новый состав правительства под руководством Байру
© РИА Новости / Ирина Калашникова | Перейти в медиабанкНочной вид на Триумфальную арку, Елисейские Поля и бизнес-квартал La Défense в Париже
Ночной вид на Триумфальную арку, Елисейские Поля и бизнес-квартал La Défense в Париже. Архивное фото
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ПАРИЖ, 23 дек — РИА Новости. Во Франции объявили новый состав правительства под руководством 73-летнего Франсуа Байру, его огласил генеральный секретарь Елисейского дворца Алекси Колер.
Ранее премьер-министра Мишеля Барнье и его кабмин отправили в отставку вотумом недоверия оппозиции. Они проработали всего 90 дней. Новым премьером назначили Байру.
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Некоторые ключевые министры сохранили свои посты.
Среди них близкие президенту Франции Эммануэлю Макрону министры иностранных дел и обороны Жан-Ноэль Барро и Себастьян Лекорню, а также министр-делегат по вопросам Европы Бенжамен Аддад.
Министром экономики и финансов стал предприниматель Эрик Ломбар. До назначения 66-летний мужчина руководил Фондом депозитов и консигнаций республики, государственного инвестиционного органа. С 2004 по 2013 год он возглавлял дочернее предприятие BNP Paribas по страхованию, а затем французское отделение итальянской компании-страховщика Generali.
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Мэр Дижона и бывший министр труда при Франсуа Олланде Франсуа Ребсамен занял пост министра экологии и территорий.
В новый кабмин также вошли бывший премьер при президентстве Франсуа Олланда, 62-летний Мануэль Вальс, он занял пост министра заморских территорий.
Экс-премьер — уже при Эммануэле Макроне — Элизабет Борн стала новым министром образования. Местные СМИ называют ее "мадам 49.3", указывая на большое число раз, когда политик применяла эту статью конституции для принятия законопроектов в обход голосования депутатов.
Ранее сообщалось, что Байру планирует сформировать сбалансированный кабмин из опытных политиков, где треть министров будут представителями центристов, треть — левыми и треть — правыми.
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