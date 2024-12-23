https://ria.ru/20241223/frantsiya-1990906255.html

Во Франции объявили новый состав правительства

Во Франции объявили новый состав правительства - РИА Новости, 23.12.2024

Во Франции объявили новый состав правительства

Во Франции объявили новый состав правительства под руководством 73-летнего Франсуа Байру, его огласил генеральный секретарь Елисейского дворца Алекси Колер. РИА Новости, 23.12.2024

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2024-12-23T21:25:00+03:00

2024-12-23T21:58:00+03:00

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франсуа байру

эммануэль макрон

элизабет борн

bnp paribas

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ПАРИЖ, 23 дек — РИА Новости. Во Франции объявили новый состав правительства под руководством 73-летнего Франсуа Байру, его огласил генеральный секретарь Елисейского дворца Алекси Колер. Ранее премьер-министра Мишеля Барнье и его кабмин отправили в отставку вотумом недоверия оппозиции. Они проработали всего 90 дней. Новым премьером назначили Байру.Некоторые ключевые министры сохранили свои посты.Среди них близкие президенту Франции Эммануэлю Макрону министры иностранных дел и обороны Жан-Ноэль Барро и Себастьян Лекорню, а также министр-делегат по вопросам Европы Бенжамен Аддад.Министром экономики и финансов стал предприниматель Эрик Ломбар. До назначения 66-летний мужчина руководил Фондом депозитов и консигнаций республики, государственного инвестиционного органа. С 2004 по 2013 год он возглавлял дочернее предприятие BNP Paribas по страхованию, а затем французское отделение итальянской компании-страховщика Generali. Бывший глава МВД Жеральд Дарманен стал министром юстиции. Мэр Дижона и бывший министр труда при Франсуа Олланде Франсуа Ребсамен занял пост министра экологии и территорий. В новый кабмин также вошли бывший премьер при президентстве Франсуа Олланда, 62-летний Мануэль Вальс, он занял пост министра заморских территорий. Экс-премьер — уже при Эммануэле Макроне — Элизабет Борн стала новым министром образования. Местные СМИ называют ее "мадам 49.3", указывая на большое число раз, когда политик применяла эту статью конституции для принятия законопроектов в обход голосования депутатов. Ранее сообщалось, что Байру планирует сформировать сбалансированный кабмин из опытных политиков, где треть министров будут представителями центристов, треть — левыми и треть — правыми.

https://ria.ru/20241222/frantsija-1990708246.html

https://ria.ru/20241219/makron-1990029893.html

https://ria.ru/20241219/ukraina-1990184370.html

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в мире, франция, европа, франсуа байру, эммануэль макрон, элизабет борн, bnp paribas, себастьян лекорню, мишель барнье