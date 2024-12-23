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Фрадков: число граждан – членов Чувашского отделения СоюзМаш удвоилось - РИА Новости, 23.12.2024
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12:22 23.12.2024
https://ria.ru/20241223/fradkov-1990802603.html
Фрадков: число граждан – членов Чувашского отделения СоюзМаш удвоилось
Фрадков: число граждан – членов Чувашского отделения СоюзМаш удвоилось - РИА Новости, 23.12.2024
Фрадков: число граждан – членов Чувашского отделения СоюзМаш удвоилось
Количество людей, вступивших в ряды Чувашского отделения СоюзМаш в 2024 году, превысило 2,4 тысячи человек и достигло суммарно 5,27 тысячи сотрудников, сообщил... РИА Новости, 23.12.2024
2024-12-23T12:22:00+03:00
2024-12-23T12:22:00+03:00
чувашская республика (чувашия)
волгоградская область
петр фрадков
союз машиностроителей россии
российское военно-историческое общество (рвио)
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МОСКВА, 23 дек – РИА Новости. Количество людей, вступивших в ряды Чувашского отделения СоюзМаш в 2024 году, превысило 2,4 тысячи человек и достигло суммарно 5,27 тысячи сотрудников, сообщил председатель ПСБ и куратор Чувашского отделения ООО "Союз машиностроителей России" Петр Фрадков. Он добавил, что региональное отделение пополнилось тремя новыми участниками-юридическими лицами. Теперь общее количество промышленных компаний, входящих в состав Чувашского отделения, составляет 34 организации. "На сегодняшний день Чувашское отделение Союза машиностроителей – одно из ведущих региональных объединений российских машиностроителей. На постоянной основе отделение участвует в федеральных и региональных мероприятиях, направленных на развитие машиностроительного комплекса, организовывает спортивные, социальные и профориентационные мероприятия", – приводит пресс-служба ПСБ слова Фрадкова. Он уточнил, что подготовка кадров для оборонной промышленности и промышленности в целом также относится к важнейшим приоритетам работы Чувашского регионального отделения. Отмечается, что в ходе дискуссии участники также обсудили возможность в следующем году усилить взаимодействие между всеми региональными отделениями СоюзМаш, которые курирует председатель ПСБ. Одним из ярких примеров такого взаимодействия является летняя смена в военно-историческом лагере "Страна героев" для детей работников предприятий Чувашской республики и Волгоградской области, входящих в СоюзМаш. Поездку организовал ПСБ совместно с Российским военно-историческим обществом. Такие инициативы, в том числе будут способствовать выбору детьми профессий инженерного характера.
https://ria.ru/20241223/nikolaev-1990800497.html
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чувашская республика (чувашия), волгоградская область, петр фрадков, союз машиностроителей россии, российское военно-историческое общество (рвио)
Чувашская Республика (Чувашия), Волгоградская область, Петр Фрадков, Союз машиностроителей России, Российское военно-историческое общество (РВИО)
Фрадков: число граждан – членов Чувашского отделения СоюзМаш удвоилось

Фрадков: число членов Чувашского отделения СоюзМаш достигло 5,2 тысячи человек

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкПредседатель ПСБ и куратор Чувашского отделения ООО "Союз машиностроителей России" Петр Фрадков
Председатель ПСБ и куратор Чувашского отделения ООО Союз машиностроителей России Петр Фрадков - РИА Новости, 1920, 23.12.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Председатель ПСБ и куратор Чувашского отделения ООО "Союз машиностроителей России" Петр Фрадков. Архивное фото
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МОСКВА, 23 дек – РИА Новости. Количество людей, вступивших в ряды Чувашского отделения СоюзМаш в 2024 году, превысило 2,4 тысячи человек и достигло суммарно 5,27 тысячи сотрудников, сообщил председатель ПСБ и куратор Чувашского отделения ООО "Союз машиностроителей России" Петр Фрадков.
Он добавил, что региональное отделение пополнилось тремя новыми участниками-юридическими лицами. Теперь общее количество промышленных компаний, входящих в состав Чувашского отделения, составляет 34 организации.
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"На сегодняшний день Чувашское отделение Союза машиностроителей – одно из ведущих региональных объединений российских машиностроителей. На постоянной основе отделение участвует в федеральных и региональных мероприятиях, направленных на развитие машиностроительного комплекса, организовывает спортивные, социальные и профориентационные мероприятия", – приводит пресс-служба ПСБ слова Фрадкова.
Он уточнил, что подготовка кадров для оборонной промышленности и промышленности в целом также относится к важнейшим приоритетам работы Чувашского регионального отделения.
Отмечается, что в ходе дискуссии участники также обсудили возможность в следующем году усилить взаимодействие между всеми региональными отделениями СоюзМаш, которые курирует председатель ПСБ. Одним из ярких примеров такого взаимодействия является летняя смена в военно-историческом лагере "Страна героев" для детей работников предприятий Чувашской республики и Волгоградской области, входящих в СоюзМаш. Поездку организовал ПСБ совместно с Российским военно-историческим обществом. Такие инициативы, в том числе будут способствовать выбору детьми профессий инженерного характера.
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Чувашская Республика (Чувашия)Волгоградская областьПетр ФрадковСоюз машиностроителей РоссииРоссийское военно-историческое общество (РВИО)
 
 
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