https://ria.ru/20241223/fradkov-1990802603.html

Фрадков: число граждан – членов Чувашского отделения СоюзМаш удвоилось

Фрадков: число граждан – членов Чувашского отделения СоюзМаш удвоилось - РИА Новости, 23.12.2024

Фрадков: число граждан – членов Чувашского отделения СоюзМаш удвоилось

Количество людей, вступивших в ряды Чувашского отделения СоюзМаш в 2024 году, превысило 2,4 тысячи человек и достигло суммарно 5,27 тысячи сотрудников, сообщил... РИА Новости, 23.12.2024

2024-12-23T12:22:00+03:00

2024-12-23T12:22:00+03:00

2024-12-23T12:22:00+03:00

чувашская республика (чувашия)

волгоградская область

петр фрадков

союз машиностроителей россии

российское военно-историческое общество (рвио)

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МОСКВА, 23 дек – РИА Новости. Количество людей, вступивших в ряды Чувашского отделения СоюзМаш в 2024 году, превысило 2,4 тысячи человек и достигло суммарно 5,27 тысячи сотрудников, сообщил председатель ПСБ и куратор Чувашского отделения ООО "Союз машиностроителей России" Петр Фрадков. Он добавил, что региональное отделение пополнилось тремя новыми участниками-юридическими лицами. Теперь общее количество промышленных компаний, входящих в состав Чувашского отделения, составляет 34 организации. "На сегодняшний день Чувашское отделение Союза машиностроителей – одно из ведущих региональных объединений российских машиностроителей. На постоянной основе отделение участвует в федеральных и региональных мероприятиях, направленных на развитие машиностроительного комплекса, организовывает спортивные, социальные и профориентационные мероприятия", – приводит пресс-служба ПСБ слова Фрадкова. Он уточнил, что подготовка кадров для оборонной промышленности и промышленности в целом также относится к важнейшим приоритетам работы Чувашского регионального отделения. Отмечается, что в ходе дискуссии участники также обсудили возможность в следующем году усилить взаимодействие между всеми региональными отделениями СоюзМаш, которые курирует председатель ПСБ. Одним из ярких примеров такого взаимодействия является летняя смена в военно-историческом лагере "Страна героев" для детей работников предприятий Чувашской республики и Волгоградской области, входящих в СоюзМаш. Поездку организовал ПСБ совместно с Российским военно-историческим обществом. Такие инициативы, в том числе будут способствовать выбору детьми профессий инженерного характера.

https://ria.ru/20241223/nikolaev-1990800497.html

https://ria.ru/20241219/nikolaev-1990057125.html

чувашская республика (чувашия)

волгоградская область

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чувашская республика (чувашия), волгоградская область, петр фрадков, союз машиностроителей россии, российское военно-историческое общество (рвио)