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В Сербии протестующие выгнали с митинга людей с флагами ЕС

В Сербии протестующие выгнали с митинга людей с флагами ЕС - РИА Новости, 23.12.2024

В Сербии протестующие выгнали с митинга людей с флагами ЕС

Участники протеста в Белграде выгнали с мероприятия несколько человек с флагами Евросоюза как провокаторов, следует из видео, снятого активистом на месте... РИА Новости, 23.12.2024

2024-12-23T20:07:00+03:00

2024-12-23T20:07:00+03:00

2024-12-23T20:07:00+03:00

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ДОНЕЦК, 23 дек - РИА Новости. Участники протеста в Белграде выгнали с мероприятия несколько человек с флагами Евросоюза как провокаторов, следует из видео, снятого активистом на месте событий, кадры предоставил РИА Новости координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев. Жители Сербии регулярно выходят на протесты из-за гибели 1 ноября 15 человек при обрушении козырька железнодорожного вокзала в Нови-Саде. В воскресенье очередная подобная акция проходила в центре Белграда, по данным сербского МВД, она собрала до 29 тысяч человек. На видео, которое, по словам предоставившего его активиста, было снято на этом митинге, одни участники протеста пытаются отобрать у других флаг ЕС. "У нас в Сербии вчера были протесты потому, что упала крыша вокзала на людей в Нови-Саде, но Запад врет, что это против России. Мы даже били тех, кто пришел с флагом ЕС", - привел Лебедев слова жителя Белграда, написавшего ему о произошедшем. По словам Лебедева, прозападные активисты любое скопление людей пытаются превратить в антироссийские протесты. Именно поэтому на митинг пришли проевропейские активисты, но другие участники их не поддержали, пояснил он. Сербские студенты и оппозиция с ноября проводят протесты в крупных городах, требуя судить ответственных за обрушение козырька вокзала в Нови-Саде, повлекшее гибель людей. Символом акций стала окровавленная ладонь. Президент Сербии Александр Вучич ночью 16 декабря провел совещание с руководством Агентства безопасности и информации (БИА, контрразведка) и обратился к участникам протестов. Он призвал студентов и их преподавателей вернуться к занятиям в аудитории и не быть "орудием в руках политических деятелей".

https://ria.ru/20241214/serbiya-1989188746.html

https://ria.ru/20241123/pereezd-1985364898.html

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Потасовка на акции протеста в Белграде Участники протеста в Белграде выгнали с мероприятия несколько человек с флагами Евросоюза как провокаторов, следует из видео, снятого активистом на месте событий, кадры предоставил РИА Новости координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев. 2024-12-23T20:07 true PT0M23S

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