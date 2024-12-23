https://ria.ru/20241223/fitso-1990857015.html

Президент Словакии прокомментировал переговоры Фицо с Путиным

Президент Словакии прокомментировал переговоры Фицо с Путиным - РИА Новости, 23.12.2024

Президент Словакии прокомментировал переговоры Фицо с Путиным

Переговоры премьер-министра Словакии Роберта Фицо в России обладают "сильным внешнеполитическим масштабом", заявил президент страны Петер Пеллегрини, его... РИА Новости, 23.12.2024

2024-12-23T16:55:00+03:00

2024-12-23T16:55:00+03:00

2024-12-23T18:14:00+03:00

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БРАТИСЛАВА, 23 дек — РИА Новости. Переговоры премьер-министра Словакии Роберта Фицо в России обладают "сильным внешнеполитическим масштабом", заявил президент страны Петер Пеллегрини, его заявление опубликовано на официальном сайте."Несомненным является то, что в обязанности главы правительства входит защита словацких национальных интересов, включая поставки нефти и газа для нужд Словакии и партнеров трубопроводом через Украину, а также поставки ядерного топлива", —отметил президент. Глава государства подчеркнул, что переговоры Фицо с президентом России Владимиром Путиным обладают "чрезвычайно сильным внешнеполитическим масштабом". "Убежден, что визит в Москву не был лишь политическим шагом, который может значительно навредить Словакии в глазах наших союзников в Европейском союзе и НАТО", — добавил Пеллегрини. В заявлении отмечается, что президент ожидает от премьера более подробную информацию о его переговорах с российским лидером.Путин 22 декабря принял в Кремле Фицо, находившегося с рабочим визитом в Москве. Сам премьер заявил, что его визит стал реакцией на слова Владимира Зеленского о том, что он против любого транзита газа через Украину.Словацкие власти неоднократно заявляли, что хотят сохранить возможность транспортировать по своей территории газ, поступающий через Украину, дальше на запад, поскольку республика получает за это значительные платежи в бюджет. Фицо пригрозил Украине серьезным конфликтом, если киевские власти не разрешат транзит газа через территорию страны.Действующий пятилетний договор о транзите российского газа в Европу через Украину истекает 31 декабря. В прошлом году "Газпром" поставил по этому маршруту около 15 миллиардов кубометров топлива, что составило 4,5 процента от общего потребления в ЕС.При этом киевский режим не раз заявлял, что не планирует продлевать действие транзитного соглашения. Эксперты, в свою очередь, предупреждают, что прекращение поставок из России грозит ростом газовых котировок и локальными дисбалансами газа в Европе.В случае остановки транзита единственным источником российского трубопроводного газа для европейцев останется "Балканский поток", который принимает топливо из "Турецкого потока". Ежегодно по нему поставляется примерно 14-15 миллиардов кубометров в Румынию, Грецию, Северную Македонию, Сербию, Боснию и Герцеговину, Венгрию.

https://ria.ru/20241223/zelenskiy-1990842055.html

https://ria.ru/20241222/fitso-1990752105.html

https://ria.ru/20241223/slovakiya-1990756268.html

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