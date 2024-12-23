https://ria.ru/20241223/fitso-1990794693.html

Главе Евросовета заранее сообщили о поездке Фицо в Москву, пишет Politico

Главе Евросовета заранее сообщили о поездке Фицо в Москву, пишет Politico - РИА Новости, 23.12.2024

Главе Евросовета заранее сообщили о поездке Фицо в Москву, пишет Politico

Глава Евросовета Антониу Кошта заранее был проинформирован о поездке премьера Словакии Роберта Фицо в Москву, сообщает газета Politico со ссылкой на источники. РИА Новости, 23.12.2024

2024-12-23T11:45:00+03:00

2024-12-23T11:45:00+03:00

2024-12-23T11:45:00+03:00

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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Глава Евросовета Антониу Кошта заранее был проинформирован о поездке премьера Словакии Роберта Фицо в Москву, сообщает газета Politico со ссылкой на источники. Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что президент России Владимир Путин в воскресенье принял в Кремле премьера Словакии, находящегося с рабочим визитом в Москве. Сам Фицо заявил, что его визит в Москву стал реакцией на слова Владимира Зеленского о том, что он против любого транзита газа через Украину. "Кошта был заранее проинформирован о поездке", - сообщил источник газете. Как отмечается, представители Еврокомиссии в воскресенье никак не прокомментировали визит Фицо.

https://ria.ru/20241223/slovakiya-1990756268.html

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