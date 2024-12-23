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Главе Евросовета заранее сообщили о поездке Фицо в Москву, пишет Politico - РИА Новости, 23.12.2024
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11:45 23.12.2024
https://ria.ru/20241223/fitso-1990794693.html
Главе Евросовета заранее сообщили о поездке Фицо в Москву, пишет Politico
Главе Евросовета заранее сообщили о поездке Фицо в Москву, пишет Politico - РИА Новости, 23.12.2024
Главе Евросовета заранее сообщили о поездке Фицо в Москву, пишет Politico
Глава Евросовета Антониу Кошта заранее был проинформирован о поездке премьера Словакии Роберта Фицо в Москву, сообщает газета Politico со ссылкой на источники. РИА Новости, 23.12.2024
2024-12-23T11:45:00+03:00
2024-12-23T11:45:00+03:00
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антониу кошта
дмитрий песков
евросовет
politico
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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Глава Евросовета Антониу Кошта заранее был проинформирован о поездке премьера Словакии Роберта Фицо в Москву, сообщает газета Politico со ссылкой на источники. Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что президент России Владимир Путин в воскресенье принял в Кремле премьера Словакии, находящегося с рабочим визитом в Москве. Сам Фицо заявил, что его визит в Москву стал реакцией на слова Владимира Зеленского о том, что он против любого транзита газа через Украину. "Кошта был заранее проинформирован о поездке", - сообщил источник газете. Как отмечается, представители Еврокомиссии в воскресенье никак не прокомментировали визит Фицо.
https://ria.ru/20241223/slovakiya-1990756268.html
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москва, словакия, россия, роберт фицо, антониу кошта, дмитрий песков, евросовет, politico, еврокомиссия
Москва, Словакия, Россия, Роберт Фицо, Антониу Кошта, Дмитрий Песков, Евросовет, Politico, Еврокомиссия
Главе Евросовета заранее сообщили о поездке Фицо в Москву, пишет Politico

Кошта заранее был проинформирован о поездке Фицо в Москву

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и премьер-министр Словакии Роберт Фицо во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Словакии Роберт Фицо во время встречи - РИА Новости, 1920, 23.12.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Словакии Роберт Фицо во время встречи
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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Глава Евросовета Антониу Кошта заранее был проинформирован о поездке премьера Словакии Роберта Фицо в Москву, сообщает газета Politico со ссылкой на источники.
Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что президент России Владимир Путин в воскресенье принял в Кремле премьера Словакии, находящегося с рабочим визитом в Москве. Сам Фицо заявил, что его визит в Москву стал реакцией на слова Владимира Зеленского о том, что он против любого транзита газа через Украину.
"Кошта был заранее проинформирован о поездке", - сообщил источник газете.
Как отмечается, представители Еврокомиссии в воскресенье никак не прокомментировали визит Фицо.
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Словакии Роберт Фицо во время встречи - РИА Новости, 1920, 23.12.2024
МИД Польши прокомментировал визит Фицо в Россию
01:35
 
МоскваСловакияРоссияРоберт ФицоАнтониу КоштаДмитрий ПесковЕвросоветPoliticoЕврокомиссия
 
 
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