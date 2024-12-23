Совет улемов ДУМ отозвал фетву о многоженстве
Совет улемов ДУМ отозвал фетву, разрешавшую религиозное многоженство в России
Мусульманки. Архивное фото
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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Совет улемов Духовного управления мусульман (ДУМ) России отозвал фетву (богословское заключение), позволяющее многоженство, сообщение об этом появилось в Telegram-канале председателя совета Шамиля Аляутдинова.
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"Совет улемов ДУМ РФ в связи с появившейся в СМИ информацией о том, что Генпрокуратура РФ призвала отменить фетву "Проблематика многоженства в мусульманском сообществе России", а также в связи с реакцией российской общественности отзывает фетву. На то Божья воля, и Совет улемов ДУМ РФ не видит смысла вступать в полемику", — говорится в сообщении, размещенном в его Telegram-канале.
Ранее в понедельник источник РИА Новости сообщил, что Генеральная прокуратура России внесла представление председателю ДУМ о необходимости устранить нарушение закона. Как указали в надзорном ведомстве, фетва, разрешающее многоженство, противоречит действующему законодательству и основам государственной семейной политики в области сохранения и укрепления традиционных российских духовно-нравственных ценностей.
По словам источника, в Генпрокуратуре отметили, что Семейный кодекс России не допускает заключение брака между гражданами, если один из них уже состоит в другом зарегистрированном браке. При этом могут религиозные организации действовать в соответствии со своими внутренними установлениями, только если они не противоречат законодательству.
Ранее муфтий Москвы Ильдар Аляутдинов сообщил РИА Новости, что Совет улемов ДУМ РФ принял фетву, допускающую для российских мусульман заключение до четырех религиозных браков при условии справедливого и равного отношения мужа ко всем женам, а также материального обеспечения жен и детей.
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21 декабря, 21:50