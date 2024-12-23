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Тобольск и Ханты-Мансийск вошли в топ городов ESG-индекса ВЭБ и "Сбера"

Тобольск и Ханты-Мансийск вошли в топ городов ESG-индекса ВЭБ и "Сбера" - РИА Новости, 23.12.2024

Тобольск и Ханты-Мансийск вошли в топ городов ESG-индекса ВЭБ и "Сбера"

ВЭБ.РФ и Сбербанк представили результаты ESG-индекса городов и регионов за 2024 год, который включает данные по 16 комплексным факторам, объединенным в три... РИА Новости, 23.12.2024

2024-12-23T10:09:00+03:00

2024-12-23T10:09:00+03:00

2024-12-23T10:09:00+03:00

россия

тобольск

ханты-мансийск

сбербанк россии

домодедово (аэропорт)

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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. ВЭБ.РФ и Сбербанк представили результаты ESG-индекса городов и регионов за 2024 год, который включает данные по 16 комплексным факторам, объединенным в три блока: окружающая среда, общество и управление, сообщили в ВЭБе. "ESG-индекс городов и регионов, составленный Сбером и ВЭБ.РФ, выявил лидеров 2024 года среди городов и субъектов Российской Федерации. В этом году Индекс охватил еще больше территорий - 85 регионов и 250 городов", - говорится в материалах. ESG-индекс включает данные по 16 комплексным факторам, объединенным в три блока: окружающая среда, общество и управление. "По итогам обновления данных 2024 года и в динамике мы фиксируем, что устойчивое развитие городов все более фокусируется на запросах обычной семьи. Это абсолютно созвучно повестке ВЭБа - от активного участия в масштабных президентских и правительственных программах строительства школ и обновления электротранспорта до привлечения частных инвестиций в развитие социальной сферы, в том числе через инструментарий ГЧП. Среди городов, которые показали позитивную динамику по совокупности факторов Индекса, выделю Красногорск, Тобольск и Ханты-Мансийск, а среди лидеров отдельных блоков - Энгельс (Окружающая среда), Казань (Общество), Ленинск-Кузнецкий и Симферополь (Управление). Также заслуживают внимания результаты Нижневартовска, где вдвое выросли показатели утилизации ТБО, Томска и Екатеринбурга, где доля перевозок электротранспортом увеличилась за год на 64% и 56% соответственно", - сообщил главный управляющий директор ВЭБ.РФ, гендиректор Наццентра ГЧП Андрей Самохин. Отмечается, что в топ-20 городов с наивысшими результатами по всем трем ESG-компонентам вошли Красногорск, Тобольск, Ханты-Мансийск, Нижневартовск, Домодедово, Долгопрудный, Кемерово, Мытищи, Тюмень, Сургут, Ялта, Одинцово, Салехард, Нижний Новгород, Новый Уренгой, Химки, Симферополь, Артем, Реутов, Владивосток. По данным рейтинга, в топ-20 территорий вошли: Белгородская область, Калужская область, Камчатский край, Краснодарский край, Ленинградская область, Москва и Московская область, Мурманская область, Нижегородская область, Новосибирская область, Пермский край, Республика Татарстан, Ростовская область, Санкт-Петербург, Севастополь, Тюменская область, Ульяновская область, Ханты-Мансийский автономный округ, Чувашская Республика, Ямало-Ненецкий автономный округ. "Наш индекс, который выступает как ориентир для оценки собственного прогресса на пути устойчивого развития, будет полезен и городам и регионам. Ведь мы все стремимся к общему результату - повысить качество жизни и благополучие людей. А как показывают опросы, большинство потребностей россиян напрямую связаны с повесткой устойчивого развития. Это понятные и близкие каждому человеку жизненные вопросы: качество воздуха, мусор в лесах и городах, загрязнение водоемов - все эти проблемы отмечают около 60% людей, а сверхпотребление ресурсов, чрезмерный выпуск пластика и нехватка зелени в городах волнуют до 50% людей", - рассказала старший вице-президент по ESG Сбербанка Татьяна Липская, слова которой приводятся в сообщении. ESG-индекс городов и регионов России, созданный Сбербанком и ВЭБ.РФ, - это система координат и инструментов, которая позволяет городам и регионам оценить свой прогресс на пути устойчивого развития и достижения национальных целей по направлениям "Окружающая среда", "Общество" и "Управление". В основе лежат показатели Индекса качества жизни в городах России ВЭБ.РФ, а также ESG-ренкинга субъектов РФ Сбербанка.

россия

тобольск

ханты-мансийск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, тобольск, ханты-мансийск, сбербанк россии, домодедово (аэропорт)