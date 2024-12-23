Политолог оценил вероятность приостановки вступления Украины в НАТО
Политолог Озер: Трамп и Путин договорятся о заморозке вступления Украины в НАТО
Владимир Путин и Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
АНКАРА, 23 дек – РИА Новости. Избранный президент США Дональд Трамп и российский лидер Владимир Путин в ходе вероятных переговоров в ближайшее время могут достичь соглашения, одним из пунктов которого станет приостановка вступления Украины в НАТО на длительный срок, заявил РИА Новости турецкий политолог, ведущий эксперт экспертно-аналитической сети "Анкара-Москва" Энгин Озер.
Трамп 22 декабря заявил, что будет ждать встречи с Путиным по урегулированию конфликта на Украине. Он назвал конфликт на Украине "ужасным" и вновь повторил, что если бы он был президентом США вместо действующего главы государства Джо Байдена, то этого конфликта бы не произошло. Ранее президент России на прямой линии, совмещённой с пресс-конференцией заявил, что готов к разговору и встрече с Трампом, отметив, что если такая встреча состоится, то двум президентам будет о чем поговорить.
"Встреча Трампа и Путина на самом деле будет ни чем иным, как объявлением миру о соглашении о прекращении огня (на Украине - ред.), достигнутом через советников. Соглашение, на мой взгляд, будет предполагать, что вступление Украины в НАТО будет приостановлено на длительный срок, а её вступление в Европейский Союз будет ускорено", - считает собеседник агентства.
Также Озер допустил размещение иностранных сил на украинской линии фронта.
Ранее специальный помощник американского президента и директор по европейским делам Совета национальной безопасности Майкл Карпентер заявил о том, что решение о перспективах членства Украины в НАТО будет зависеть от новой администрации избранного президента США Дональда Трампа, однако возможность достижения договорённости по этому вопросу в 2025 году остаётся под вопросом.
Путин ранее выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил он, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО и провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Российский лидер упомянул и отмену санкций против РФ.
WSJ: Трамп хочет отправить европейских военных на Украину
12 декабря, 21:04