https://ria.ru/20241223/ekspert-1990763782.html

Политолог оценил вероятность приостановки вступления Украины в НАТО

Политолог оценил вероятность приостановки вступления Украины в НАТО - РИА Новости, 23.12.2024

Политолог оценил вероятность приостановки вступления Украины в НАТО

Избранный президент США Дональд Трамп и российский лидер Владимир Путин в ходе вероятных переговоров в ближайшее время могут достичь соглашения, одним из... РИА Новости, 23.12.2024

2024-12-23T05:36:00+03:00

2024-12-23T05:36:00+03:00

2024-12-23T06:28:00+03:00

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АНКАРА, 23 дек – РИА Новости. Избранный президент США Дональд Трамп и российский лидер Владимир Путин в ходе вероятных переговоров в ближайшее время могут достичь соглашения, одним из пунктов которого станет приостановка вступления Украины в НАТО на длительный срок, заявил РИА Новости турецкий политолог, ведущий эксперт экспертно-аналитической сети "Анкара-Москва" Энгин Озер. Трамп 22 декабря заявил, что будет ждать встречи с Путиным по урегулированию конфликта на Украине. Он назвал конфликт на Украине "ужасным" и вновь повторил, что если бы он был президентом США вместо действующего главы государства Джо Байдена, то этого конфликта бы не произошло. Ранее президент России на прямой линии, совмещённой с пресс-конференцией заявил, что готов к разговору и встрече с Трампом, отметив, что если такая встреча состоится, то двум президентам будет о чем поговорить. "Встреча Трампа и Путина на самом деле будет ни чем иным, как объявлением миру о соглашении о прекращении огня (на Украине - ред.), достигнутом через советников. Соглашение, на мой взгляд, будет предполагать, что вступление Украины в НАТО будет приостановлено на длительный срок, а её вступление в Европейский Союз будет ускорено", - считает собеседник агентства. Также Озер допустил размещение иностранных сил на украинской линии фронта. Ранее специальный помощник американского президента и директор по европейским делам Совета национальной безопасности Майкл Карпентер заявил о том, что решение о перспективах членства Украины в НАТО будет зависеть от новой администрации избранного президента США Дональда Трампа, однако возможность достижения договорённости по этому вопросу в 2025 году остаётся под вопросом. Путин ранее выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил он, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО и провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Российский лидер упомянул и отмену санкций против РФ.

https://ria.ru/20241220/nato-1990432023.html

https://ria.ru/20241212/tramp-1988918742.html

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в мире, украина, сша, россия, дональд трамп, владимир путин, джо байден, нато