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Политолог оценил вероятность приостановки вступления Украины в НАТО - РИА Новости, 23.12.2024
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05:36 23.12.2024 (обновлено: 06:28 23.12.2024)
https://ria.ru/20241223/ekspert-1990763782.html
Политолог оценил вероятность приостановки вступления Украины в НАТО
Политолог оценил вероятность приостановки вступления Украины в НАТО - РИА Новости, 23.12.2024
Политолог оценил вероятность приостановки вступления Украины в НАТО
Избранный президент США Дональд Трамп и российский лидер Владимир Путин в ходе вероятных переговоров в ближайшее время могут достичь соглашения, одним из... РИА Новости, 23.12.2024
2024-12-23T05:36:00+03:00
2024-12-23T06:28:00+03:00
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АНКАРА, 23 дек – РИА Новости. Избранный президент США Дональд Трамп и российский лидер Владимир Путин в ходе вероятных переговоров в ближайшее время могут достичь соглашения, одним из пунктов которого станет приостановка вступления Украины в НАТО на длительный срок, заявил РИА Новости турецкий политолог, ведущий эксперт экспертно-аналитической сети "Анкара-Москва" Энгин Озер. Трамп 22 декабря заявил, что будет ждать встречи с Путиным по урегулированию конфликта на Украине. Он назвал конфликт на Украине "ужасным" и вновь повторил, что если бы он был президентом США вместо действующего главы государства Джо Байдена, то этого конфликта бы не произошло. Ранее президент России на прямой линии, совмещённой с пресс-конференцией заявил, что готов к разговору и встрече с Трампом, отметив, что если такая встреча состоится, то двум президентам будет о чем поговорить. "Встреча Трампа и Путина на самом деле будет ни чем иным, как объявлением миру о соглашении о прекращении огня (на Украине - ред.), достигнутом через советников. Соглашение, на мой взгляд, будет предполагать, что вступление Украины в НАТО будет приостановлено на длительный срок, а её вступление в Европейский Союз будет ускорено", - считает собеседник агентства. Также Озер допустил размещение иностранных сил на украинской линии фронта. Ранее специальный помощник американского президента и директор по европейским делам Совета национальной безопасности Майкл Карпентер заявил о том, что решение о перспективах членства Украины в НАТО будет зависеть от новой администрации избранного президента США Дональда Трампа, однако возможность достижения договорённости по этому вопросу в 2025 году остаётся под вопросом. Путин ранее выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил он, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО и провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Российский лидер упомянул и отмену санкций против РФ.
https://ria.ru/20241220/nato-1990432023.html
https://ria.ru/20241212/tramp-1988918742.html
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в мире, украина, сша, россия, дональд трамп, владимир путин, джо байден, нато
В мире, Украина, США, Россия, Дональд Трамп, Владимир Путин, Джо Байден, НАТО
Политолог оценил вероятность приостановки вступления Украины в НАТО

Политолог Озер: Трамп и Путин договорятся о заморозке вступления Украины в НАТО

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкВладимир Путин и Дональд Трамп
Владимир Путин и Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 23.12.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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Владимир Путин и Дональд Трамп. Архивное фото
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АНКАРА, 23 дек – РИА Новости. Избранный президент США Дональд Трамп и российский лидер Владимир Путин в ходе вероятных переговоров в ближайшее время могут достичь соглашения, одним из пунктов которого станет приостановка вступления Украины в НАТО на длительный срок, заявил РИА Новости турецкий политолог, ведущий эксперт экспертно-аналитической сети "Анкара-Москва" Энгин Озер.
Трамп 22 декабря заявил, что будет ждать встречи с Путиным по урегулированию конфликта на Украине. Он назвал конфликт на Украине "ужасным" и вновь повторил, что если бы он был президентом США вместо действующего главы государства Джо Байдена, то этого конфликта бы не произошло. Ранее президент России на прямой линии, совмещённой с пресс-конференцией заявил, что готов к разговору и встрече с Трампом, отметив, что если такая встреча состоится, то двум президентам будет о чем поговорить.
Генсек НАТО Марк Рютте - РИА Новости, 1920, 20.12.2024
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20 декабря, 15:25
"Встреча Трампа и Путина на самом деле будет ни чем иным, как объявлением миру о соглашении о прекращении огня (на Украине - ред.), достигнутом через советников. Соглашение, на мой взгляд, будет предполагать, что вступление Украины в НАТО будет приостановлено на длительный срок, а её вступление в Европейский Союз будет ускорено", - считает собеседник агентства.
Также Озер допустил размещение иностранных сил на украинской линии фронта.
Ранее специальный помощник американского президента и директор по европейским делам Совета национальной безопасности Майкл Карпентер заявил о том, что решение о перспективах членства Украины в НАТО будет зависеть от новой администрации избранного президента США Дональда Трампа, однако возможность достижения договорённости по этому вопросу в 2025 году остаётся под вопросом.
Путин ранее выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил он, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО и провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Российский лидер упомянул и отмену санкций против РФ.
Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Париже - РИА Новости, 1920, 12.12.2024
WSJ: Трамп хочет отправить европейских военных на Украину
12 декабря, 21:04
 
В миреУкраинаСШАРоссияДональд ТрампВладимир ПутинДжо БайденНАТО
 
 
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