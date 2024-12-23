https://ria.ru/20241223/ekoniva-1990875698.html
Все активы "ЭкоНивы" перешли под контроль российской компании
Все активы "ЭкоНивы" перешли под контроль российской компании - РИА Новости, 23.12.2024
Все активы "ЭкоНивы" перешли под контроль российской компании
Все активы крупнейшего молочного холдинга России, "Эконивы", перешли от прежней головной структуры, немецкой компании Ekosem-Agrar AG, под контроль российской... РИА Новости, 23.12.2024
2024-12-23T18:22:00+03:00
2024-12-23T18:22:00+03:00
2024-12-23T18:24:00+03:00
экономика
россия
германия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153360/83/1533608396_0:210:2896:1839_1920x0_80_0_0_d55ec7255ed432e82fa7363b6788782c.jpg
МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Все активы крупнейшего молочного холдинга России, "Эконивы", перешли от прежней головной структуры, немецкой компании Ekosem-Agrar AG, под контроль российской компании, сообщается в пресс-релизе холдинга."Крупнейший молочный холдинг России ГК "ЭкоНива" объявляет о переходе операционного бизнеса и, соответственно, всех своих активов, расположенных исключительно на территории Российской Федерации, под контроль компании, находящейся также в российской юрисдикции. Прежняя головная структура группы, германская Ekosem-Agrar AG, продала все свои доли в российских операционных подразделениях, как и планировалось, российской компании-покупателю ООО "ЭкоНива", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20241220/tvorog-1820047779.html
россия
германия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153360/83/1533608396_83:0:2814:2048_1920x0_80_0_0_f5ae08f7429cc25153df5559a61ec0a8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, германия
Экономика, Россия, Германия
Все активы "ЭкоНивы" перешли под контроль российской компании
Молочный холдинг "ЭкоНива" сообщил о переходе всех активов российской компании