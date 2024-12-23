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Все активы "ЭкоНивы" перешли под контроль российской компании - РИА Новости, 23.12.2024
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18:22 23.12.2024 (обновлено: 18:24 23.12.2024)
https://ria.ru/20241223/ekoniva-1990875698.html
Все активы "ЭкоНивы" перешли под контроль российской компании
Все активы "ЭкоНивы" перешли под контроль российской компании - РИА Новости, 23.12.2024
Все активы "ЭкоНивы" перешли под контроль российской компании
Все активы крупнейшего молочного холдинга России, "Эконивы", перешли от прежней головной структуры, немецкой компании Ekosem-Agrar AG, под контроль российской... РИА Новости, 23.12.2024
2024-12-23T18:22:00+03:00
2024-12-23T18:24:00+03:00
экономика
россия
германия
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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Все активы крупнейшего молочного холдинга России, "Эконивы", перешли от прежней головной структуры, немецкой компании Ekosem-Agrar AG, под контроль российской компании, сообщается в пресс-релизе холдинга."Крупнейший молочный холдинг России ГК "ЭкоНива" объявляет о переходе операционного бизнеса и, соответственно, всех своих активов, расположенных исключительно на территории Российской Федерации, под контроль компании, находящейся также в российской юрисдикции. Прежняя головная структура группы, германская Ekosem-Agrar AG, продала все свои доли в российских операционных подразделениях, как и планировалось, российской компании-покупателю ООО "ЭкоНива", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20241220/tvorog-1820047779.html
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экономика, россия, германия
Экономика, Россия, Германия
Все активы "ЭкоНивы" перешли под контроль российской компании

Молочный холдинг "ЭкоНива" сообщил о переходе всех активов российской компании

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкМолочная продукция российского производства
Молочная продукция российского производства - РИА Новости, 1920, 23.12.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Молочная продукция российского производства. Архивное фото
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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Все активы крупнейшего молочного холдинга России, "Эконивы", перешли от прежней головной структуры, немецкой компании Ekosem-Agrar AG, под контроль российской компании, сообщается в пресс-релизе холдинга.
"Крупнейший молочный холдинг России ГК "ЭкоНива" объявляет о переходе операционного бизнеса и, соответственно, всех своих активов, расположенных исключительно на территории Российской Федерации, под контроль компании, находящейся также в российской юрисдикции. Прежняя головная структура группы, германская Ekosem-Agrar AG, продала все свои доли в российских операционных подразделениях, как и планировалось, российской компании-покупателю ООО "ЭкоНива", - говорится в сообщении.
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