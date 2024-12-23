https://ria.ru/20241223/ekoniva-1990875698.html

Все активы "ЭкоНивы" перешли под контроль российской компании

Все активы "ЭкоНивы" перешли под контроль российской компании - РИА Новости, 23.12.2024

Все активы "ЭкоНивы" перешли под контроль российской компании

Все активы крупнейшего молочного холдинга России, "Эконивы", перешли от прежней головной структуры, немецкой компании Ekosem-Agrar AG, под контроль российской... РИА Новости, 23.12.2024

2024-12-23T18:22:00+03:00

2024-12-23T18:22:00+03:00

2024-12-23T18:24:00+03:00

экономика

россия

германия

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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Все активы крупнейшего молочного холдинга России, "Эконивы", перешли от прежней головной структуры, немецкой компании Ekosem-Agrar AG, под контроль российской компании, сообщается в пресс-релизе холдинга."Крупнейший молочный холдинг России ГК "ЭкоНива" объявляет о переходе операционного бизнеса и, соответственно, всех своих активов, расположенных исключительно на территории Российской Федерации, под контроль компании, находящейся также в российской юрисдикции. Прежняя головная структура группы, германская Ekosem-Agrar AG, продала все свои доли в российских операционных подразделениях, как и планировалось, российской компании-покупателю ООО "ЭкоНива", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20241220/tvorog-1820047779.html

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экономика, россия, германия