https://ria.ru/20241223/efimov-1990855154.html

Ефимов: в Москве строят 38 домов реновации в рамках квартальной застройки

Ефимов: в Москве строят 38 домов реновации в рамках квартальной застройки - РИА Новости, 23.12.2024

Ефимов: в Москве строят 38 домов реновации в рамках квартальной застройки

В семи округах Москвы по принципу квартальной застройки возводится 38 домов реновации, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов. РИА Новости, 23.12.2024

2024-12-23T16:43:00+03:00

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москва

градостроительный комплекс москвы

владимир ефимов (правительство москвы)

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МОСКВА, 23 дек – РИА Новости. В семи округах Москвы по принципу квартальной застройки возводится 38 домов реновации, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов."Сейчас строят 38 жилых комплексов в рамках квартальной застройки в семи административных округах столицы. На юго-востоке их 17, на юго-западе девять, а на востоке – пять. Еще по два на северо-востоке, юге и севере Москвы, еще одну возводят на северо-западе. Общая площадь квартир во всех домах превысит 788 тысяч квадратных метров. Это позволит обеспечить новым жильем ориентировочно 28 тысяч человек", – приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градостроительного комплекса.Дома имеют благоустроенные дворы и возводятся одновременно со всей необходимой инфраструктурой, указывается в сообщении.В нем отмечается, что на улице Молостовых в Ивановском уже передали под заселение первый дом на 272 квартиры. При этом поблизости от жилого комплекса здесь - детские сады, школы, поликлиники и ряд социально-бытовых объектов. Как уточнил глава департамента городского имущества Москвы Максим Гаман, в конце сентября город предложил в комплексе на улице Молостовых равнозначные квартиры более чем 610 жителям, переселяемым из трех пятиэтажек в Саперном проезде."Из них 606 москвичей меньше чем за два месяца с начала старта переселения определились с выбором жилья, а более 410 человек уже получили квартиры с улучшенной отделкой по программе реновации", - добавил Гаман.Еще 38 объектов, как отметил глава столичного департамента градостроительной политики Владислав Овчинский, возводят в 16 районах Москвы. В лидерах – Кузьминки (девять зданий), а также Выхино-Жулебино (пять домов) и Гольяново (четыре объекта).Ранее мэр столицы Сергей Собянин включил в программу реновации 22 площадки.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

москва, градостроительный комплекс москвы, владимир ефимов (правительство москвы)