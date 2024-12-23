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Ефимов: в Москве строят 38 домов реновации в рамках квартальной застройки - РИА Новости, 23.12.2024
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16:43 23.12.2024 (обновлено: 16:44 23.12.2024)
https://ria.ru/20241223/efimov-1990855154.html
Ефимов: в Москве строят 38 домов реновации в рамках квартальной застройки
Ефимов: в Москве строят 38 домов реновации в рамках квартальной застройки - РИА Новости, 23.12.2024
Ефимов: в Москве строят 38 домов реновации в рамках квартальной застройки
В семи округах Москвы по принципу квартальной застройки возводится 38 домов реновации, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов. РИА Новости, 23.12.2024
2024-12-23T16:43:00+03:00
2024-12-23T16:44:00+03:00
москва
градостроительный комплекс москвы
владимир ефимов (правительство москвы)
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МОСКВА, 23 дек – РИА Новости. В семи округах Москвы по принципу квартальной застройки возводится 38 домов реновации, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов."Сейчас строят 38 жилых комплексов в рамках квартальной застройки в семи административных округах столицы. На юго-востоке их 17, на юго-западе девять, а на востоке – пять. Еще по два на северо-востоке, юге и севере Москвы, еще одну возводят на северо-западе. Общая площадь квартир во всех домах превысит 788 тысяч квадратных метров. Это позволит обеспечить новым жильем ориентировочно 28 тысяч человек", – приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градостроительного комплекса.Дома имеют благоустроенные дворы и возводятся одновременно со всей необходимой инфраструктурой, указывается в сообщении.В нем отмечается, что на улице Молостовых в Ивановском уже передали под заселение первый дом на 272 квартиры. При этом поблизости от жилого комплекса здесь - детские сады, школы, поликлиники и ряд социально-бытовых объектов. Как уточнил глава департамента городского имущества Москвы Максим Гаман, в конце сентября город предложил в комплексе на улице Молостовых равнозначные квартиры более чем 610 жителям, переселяемым из трех пятиэтажек в Саперном проезде."Из них 606 москвичей меньше чем за два месяца с начала старта переселения определились с выбором жилья, а более 410 человек уже получили квартиры с улучшенной отделкой по программе реновации", - добавил Гаман.Еще 38 объектов, как отметил глава столичного департамента градостроительной политики Владислав Овчинский, возводят в 16 районах Москвы. В лидерах – Кузьминки (девять зданий), а также Выхино-Жулебино (пять домов) и Гольяново (четыре объекта).Ранее мэр столицы Сергей Собянин включил в программу реновации 22 площадки.
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москва, градостроительный комплекс москвы, владимир ефимов (правительство москвы)
Москва, Градостроительный комплекс Москвы, Владимир Ефимов (Правительство Москвы)
Ефимов: в Москве строят 38 домов реновации в рамках квартальной застройки

Ефимов: в Москве возводят 38 домов реновации по принципу квартальной застройки

© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города МосквыЗаместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 23.12.2024
© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. Архивное фото
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МОСКВА, 23 дек – РИА Новости. В семи округах Москвы по принципу квартальной застройки возводится 38 домов реновации, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
"Сейчас строят 38 жилых комплексов в рамках квартальной застройки в семи административных округах столицы. На юго-востоке их 17, на юго-западе девять, а на востоке – пять. Еще по два на северо-востоке, юге и севере Москвы, еще одну возводят на северо-западе. Общая площадь квартир во всех домах превысит 788 тысяч квадратных метров. Это позволит обеспечить новым жильем ориентировочно 28 тысяч человек", – приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градостроительного комплекса.
Дома имеют благоустроенные дворы и возводятся одновременно со всей необходимой инфраструктурой, указывается в сообщении.
В нем отмечается, что на улице Молостовых в Ивановском уже передали под заселение первый дом на 272 квартиры. При этом поблизости от жилого комплекса здесь - детские сады, школы, поликлиники и ряд социально-бытовых объектов. Как уточнил глава департамента городского имущества Москвы Максим Гаман, в конце сентября город предложил в комплексе на улице Молостовых равнозначные квартиры более чем 610 жителям, переселяемым из трех пятиэтажек в Саперном проезде.
"Из них 606 москвичей меньше чем за два месяца с начала старта переселения определились с выбором жилья, а более 410 человек уже получили квартиры с улучшенной отделкой по программе реновации", - добавил Гаман.
Еще 38 объектов, как отметил глава столичного департамента градостроительной политики Владислав Овчинский, возводят в 16 районах Москвы. В лидерах – Кузьминки (девять зданий), а также Выхино-Жулебино (пять домов) и Гольяново (четыре объекта).
Ранее мэр столицы Сергей Собянин включил в программу реновации 22 площадки.
 
МоскваГрадостроительный комплекс МосквыВладимир Ефимов (Правительство Москвы)
 
 
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