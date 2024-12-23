https://ria.ru/20241223/efimov-1990527222.html

Ефимов: в Измайлово заканчивают стройку первого крупномодульного детсада

Ефимов: в Измайлово заканчивают стройку первого крупномодульного детсада - РИА Новости, 23.12.2024

Ефимов: в Измайлово заканчивают стройку первого крупномодульного детсада

На востоке Москвы завершается возведение детского сада, в котором используется технология крупномодульного строительства, рассказал заммэра по градостроительной РИА Новости, 23.12.2024

2024-12-23T09:08:00+03:00

2024-12-23T09:08:00+03:00

2024-12-23T09:08:00+03:00

москва

градостроительный комплекс москвы

владимир ефимов (правительство москвы)

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МОСКВА, 23 дек – РИА Новости. На востоке Москвы завершается возведение детского сада, в котором используется технология крупномодульного строительства, рассказал заммэра по градостроительной политике Владимир Ефимов."В районе Измайлово завершается строительство детского сада на 300 мест площадью 4,5 тысячи квадратных метров. Он появится по адресу: Сиреневый бульвар, дом 4. Его возвели за счет средств, заложенных в столичную Адресную инвестиционную программу. Это первый образовательный объект, возведенный с помощью технологии крупномодульного строительства. Она позволяет ускорить этот процесс минимум на полгода", - приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градостроительного комплекса.Сверхкрупноразмерный модуль – это единый блок со всеми необходимыми элементами под инженерные системы. Данная технология позволяет ускорить строительство надземной части здания, монтаж внутренних инженерных систем, фасадных работ и процесс отделки. Для возведения детсада использовались 114 таких блоков.Сам детский сад будет состоять из помещений для 12 групп, в каждом из них будут зоны для сна, раздевалки, туалеты и буфеты. На первом этаже разместили вестибюль, комнату охраны, холл для лифтов, медпункт и пищеблок полного технологического цикла. На втором и третьем этажах – залы для занятий музыкой и физкультурой, кабинеты для развивающих занятий и помещения для персонала.

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

москва, градостроительный комплекс москвы, владимир ефимов (правительство москвы)