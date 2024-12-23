https://ria.ru/20241223/efimov-1990527222.html
Ефимов: в Измайлово заканчивают стройку первого крупномодульного детсада
Ефимов: в Измайлово заканчивают стройку первого крупномодульного детсада - РИА Новости, 23.12.2024
Ефимов: в Измайлово заканчивают стройку первого крупномодульного детсада
На востоке Москвы завершается возведение детского сада, в котором используется технология крупномодульного строительства, рассказал заммэра по градостроительной РИА Новости, 23.12.2024
2024-12-23T09:08:00+03:00
2024-12-23T09:08:00+03:00
2024-12-23T09:08:00+03:00
москва
градостроительный комплекс москвы
владимир ефимов (правительство москвы)
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МОСКВА, 23 дек – РИА Новости. На востоке Москвы завершается возведение детского сада, в котором используется технология крупномодульного строительства, рассказал заммэра по градостроительной политике Владимир Ефимов."В районе Измайлово завершается строительство детского сада на 300 мест площадью 4,5 тысячи квадратных метров. Он появится по адресу: Сиреневый бульвар, дом 4. Его возвели за счет средств, заложенных в столичную Адресную инвестиционную программу. Это первый образовательный объект, возведенный с помощью технологии крупномодульного строительства. Она позволяет ускорить этот процесс минимум на полгода", - приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градостроительного комплекса.Сверхкрупноразмерный модуль – это единый блок со всеми необходимыми элементами под инженерные системы. Данная технология позволяет ускорить строительство надземной части здания, монтаж внутренних инженерных систем, фасадных работ и процесс отделки. Для возведения детсада использовались 114 таких блоков.Сам детский сад будет состоять из помещений для 12 групп, в каждом из них будут зоны для сна, раздевалки, туалеты и буфеты. На первом этаже разместили вестибюль, комнату охраны, холл для лифтов, медпункт и пищеблок полного технологического цикла. На втором и третьем этажах – залы для занятий музыкой и физкультурой, кабинеты для развивающих занятий и помещения для персонала.
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РИА Новости
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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москва, градостроительный комплекс москвы, владимир ефимов (правительство москвы)
Москва, Градостроительный комплекс Москвы, Владимир Ефимов (Правительство Москвы)
МОСКВА, 23 дек – РИА Новости. На востоке Москвы завершается возведение детского сада, в котором используется технология крупномодульного строительства, рассказал заммэра по градостроительной политике Владимир Ефимов.
"В районе Измайлово завершается строительство детского сада на 300 мест площадью 4,5 тысячи квадратных метров. Он появится по адресу: Сиреневый бульвар, дом 4. Его возвели за счет средств, заложенных в столичную Адресную инвестиционную программу. Это первый образовательный объект, возведенный с помощью технологии крупномодульного строительства. Она позволяет ускорить этот процесс минимум на полгода", - приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градостроительного комплекса.
Сверхкрупноразмерный модуль – это единый блок со всеми необходимыми элементами под инженерные системы. Данная технология позволяет ускорить строительство надземной части здания, монтаж внутренних инженерных систем, фасадных работ и процесс отделки. Для возведения детсада использовались 114 таких блоков.
Сам детский сад будет состоять из помещений для 12 групп, в каждом из них будут зоны для сна, раздевалки, туалеты и буфеты. На первом этаже разместили вестибюль, комнату охраны, холл для лифтов, медпункт и пищеблок полного технологического цикла. На втором и третьем этажах – залы для занятий музыкой и физкультурой, кабинеты для развивающих занятий и помещения для персонала.