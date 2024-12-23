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Пострадавшие в ДТП с пожарной машиной в Москве получили переломы и ушибы - РИА Новости, 23.12.2024
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19:20 23.12.2024
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Пострадавшие в ДТП с пожарной машиной в Москве получили переломы и ушибы
Пострадавшие в ДТП с пожарной машиной в Москве получили переломы и ушибы - РИА Новости, 23.12.2024
Пострадавшие в ДТП с пожарной машиной в Москве получили переломы и ушибы
Пассажиры автобуса, который попал в массовое ДТП на юго-востоке Москвы, получили множественные переломы и ушибы, рассказали РИА Новости в правоохранительных... РИА Новости, 23.12.2024
2024-12-23T19:20:00+03:00
2024-12-23T19:20:00+03:00
происшествия
авто
москва
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Пассажиры автобуса, который попал в массовое ДТП на юго-востоке Москвы, получили множественные переломы и ушибы, рассказали РИА Новости в правоохранительных органах. Ранее столичная Госавтоинспекция сообщала, что 22 декабря в Москве на пересечении улицы Маршала Голованова и Новочеркасского бульвара водитель автобуса не уступил дорогу пожарной машине МЧС, проезжающей перекресток на красный свет с включенными спецсигналами, пожарную машину отбросило на стоявшие на светофоре легковые автомобили. В результате массового ДТП пострадали 17 человек, в том числе пассажиры автобуса. "У большинства пассажиров зафиксированы ушибы и множественные переломы. Некоторые из них после оказания медпомощи были отпущены домой", - сказал собеседник агентства.
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происшествия, авто, москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Авто, Москва, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Пострадавшие в ДТП с пожарной машиной в Москве получили переломы и ушибы

Пассажиры автобуса, попавшего в массовое ДТП в Москве, получили переломы и ушибы

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 23.12.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Пассажиры автобуса, который попал в массовое ДТП на юго-востоке Москвы, получили множественные переломы и ушибы, рассказали РИА Новости в правоохранительных органах.
Ранее столичная Госавтоинспекция сообщала, что 22 декабря в Москве на пересечении улицы Маршала Голованова и Новочеркасского бульвара водитель автобуса не уступил дорогу пожарной машине МЧС, проезжающей перекресток на красный свет с включенными спецсигналами, пожарную машину отбросило на стоявшие на светофоре легковые автомобили. В результате массового ДТП пострадали 17 человек, в том числе пассажиры автобуса.
«
"У большинства пассажиров зафиксированы ушибы и множественные переломы. Некоторые из них после оказания медпомощи были отпущены домой", - сказал собеседник агентства.
Александр Бастрыкин - РИА Новости, 1920, 23.12.2024
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ПроисшествияАвтоМоскваМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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