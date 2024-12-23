https://ria.ru/20241223/dtp-1990891994.html

Пострадавшие в ДТП с пожарной машиной в Москве получили переломы и ушибы

Пострадавшие в ДТП с пожарной машиной в Москве получили переломы и ушибы - РИА Новости, 23.12.2024

Пострадавшие в ДТП с пожарной машиной в Москве получили переломы и ушибы

Пассажиры автобуса, который попал в массовое ДТП на юго-востоке Москвы, получили множественные переломы и ушибы, рассказали РИА Новости в правоохранительных... РИА Новости, 23.12.2024

2024-12-23T19:20:00+03:00

2024-12-23T19:20:00+03:00

2024-12-23T19:20:00+03:00

происшествия

авто

москва

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578126312_0:165:3076:1895_1920x0_80_0_0_833d2960e177744ccdb303743d3b5650.jpg

МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Пассажиры автобуса, который попал в массовое ДТП на юго-востоке Москвы, получили множественные переломы и ушибы, рассказали РИА Новости в правоохранительных органах. Ранее столичная Госавтоинспекция сообщала, что 22 декабря в Москве на пересечении улицы Маршала Голованова и Новочеркасского бульвара водитель автобуса не уступил дорогу пожарной машине МЧС, проезжающей перекресток на красный свет с включенными спецсигналами, пожарную машину отбросило на стоявшие на светофоре легковые автомобили. В результате массового ДТП пострадали 17 человек, в том числе пассажиры автобуса. "У большинства пассажиров зафиксированы ушибы и множественные переломы. Некоторые из них после оказания медпомощи были отпущены домой", - сказал собеседник агентства.

https://ria.ru/20241223/bastrykin-1990825772.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, авто, москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)