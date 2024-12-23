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В ДТП с автобусом и маршруткой в Москве пострадали пять человек - РИА Новости, 23.12.2024
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09:37 23.12.2024 (обновлено: 10:41 23.12.2024)
https://ria.ru/20241223/dtp-1990775370.html
В ДТП с автобусом и маршруткой в Москве пострадали пять человек
В ДТП с автобусом и маршруткой в Москве пострадали пять человек - РИА Новости, 23.12.2024
В ДТП с автобусом и маршруткой в Москве пострадали пять человек
Пять человек пострадали, по предварительной информации, при столкновении автобуса и маршрутного такси на юго-западе Москвы, рассказал РИА Новости представитель... РИА Новости, 23.12.2024
2024-12-23T09:37:00+03:00
2024-12-23T10:41:00+03:00
происшествия
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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Пять человек пострадали, по предварительной информации, при столкновении автобуса и маршрутного такси на юго-западе Москвы, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб."На улице Профсоюзная произошло столкновение автобуса общественного транспорта и маршрутного такси", - сказал собеседник агентства.Он добавил, что в результате ДТП, по предварительным данным, пострадали пять человек. Обстоятельства происшествия выясняются.Как уточнило МЧС РФ в своем Telegram-канале, при столкновении маршрутного такси и автобуса на Профсоюзной улице пострадали пять человек, одного из них деблокировали и передали врачам.
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происшествия, москва
Происшествия, Москва
В ДТП с автобусом и маршруткой в Москве пострадали пять человек

В ДТП с автобусом и маршруткой на юго-западе Москвы пострадали пять человек

© РИА Новости / Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 23.12.2024
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Пять человек пострадали, по предварительной информации, при столкновении автобуса и маршрутного такси на юго-западе Москвы, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.
"На улице Профсоюзная произошло столкновение автобуса общественного транспорта и маршрутного такси", - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что в результате ДТП, по предварительным данным, пострадали пять человек. Обстоятельства происшествия выясняются.
Как уточнило МЧС РФ в своем Telegram-канале, при столкновении маршрутного такси и автобуса на Профсоюзной улице пострадали пять человек, одного из них деблокировали и передали врачам.
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