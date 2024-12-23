https://ria.ru/20241223/dtp-1990775370.html

В ДТП с автобусом и маршруткой в Москве пострадали пять человек

В ДТП с автобусом и маршруткой в Москве пострадали пять человек - РИА Новости, 23.12.2024

В ДТП с автобусом и маршруткой в Москве пострадали пять человек

Пять человек пострадали, по предварительной информации, при столкновении автобуса и маршрутного такси на юго-западе Москвы, рассказал РИА Новости представитель... РИА Новости, 23.12.2024

2024-12-23T09:37:00+03:00

2024-12-23T09:37:00+03:00

2024-12-23T10:41:00+03:00

происшествия

москва

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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Пять человек пострадали, по предварительной информации, при столкновении автобуса и маршрутного такси на юго-западе Москвы, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб."На улице Профсоюзная произошло столкновение автобуса общественного транспорта и маршрутного такси", - сказал собеседник агентства.Он добавил, что в результате ДТП, по предварительным данным, пострадали пять человек. Обстоятельства происшествия выясняются.Как уточнило МЧС РФ в своем Telegram-канале, при столкновении маршрутного такси и автобуса на Профсоюзной улице пострадали пять человек, одного из них деблокировали и передали врачам.

https://ria.ru/20241222/kareliya-1990749027.html

москва

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2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, москва