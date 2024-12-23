Рейтинг@Mail.ru
Подмосковье опубликовало свежие данные о донорстве крови в регионе - РИА Новости, 23.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Новости Подмосковья - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Новости Подмосковья
 
15:44 23.12.2024
https://ria.ru/20241223/donor-1990844647.html
Подмосковье опубликовало свежие данные о донорстве крови в регионе
Подмосковье опубликовало свежие данные о донорстве крови в регионе - РИА Новости, 23.12.2024
Подмосковье опубликовало свежие данные о донорстве крови в регионе
Московский областной центр крови представил свежие данные о донорстве крови. Об этом сообщил 360.ru. РИА Новости, 23.12.2024
2024-12-23T15:44:00+03:00
2024-12-23T15:44:00+03:00
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1b/1968699905_0:200:3072:1928_1920x0_80_0_0_8376d5fbe8f7c3d430a38a1587a82189.jpg
МОСКВА, 23 дек – РИА Новости. Московский областной центр крови представил свежие данные о донорстве крови. Об этом сообщил 360.ru.По словам заведующей экспедиции с центром управления запасами компонентов крови московского областного центра крови Анастасии Федоровой, медикам региона необходимы первая Iи вторая IIположительная и отрицательная, а также четвертая IVотрицательная группы."Не забывайте, что окончательное решение о допуске до донации принимает врач-трансфузиолог при обследовании", – добавила она.Доноры могут посетить московский областной центр крови и его филиалы в Подольске, Орехово-Зуеве, Щелкове и Воскресенске. Для участия в программе необходимо иметь гражданство Российской Федерации, быть старше 18 лет, а также пройти медицинское обследование.
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1b/1968699905_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_fd76eec2df2e3c1cf428354a14b4bd55.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)

Подмосковье опубликовало свежие данные о донорстве крови в регионе

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСдача крови в Курске для пострадавших при атаке ВСУ
Сдача крови в Курске для пострадавших при атаке ВСУ - РИА Новости, 1920, 23.12.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 23 дек – РИА Новости. Московский областной центр крови представил свежие данные о донорстве крови. Об этом сообщил 360.ru.
По словам заведующей экспедиции с центром управления запасами компонентов крови московского областного центра крови Анастасии Федоровой, медикам региона необходимы первая Iи вторая IIположительная и отрицательная, а также четвертая IVотрицательная группы.
"Не забывайте, что окончательное решение о допуске до донации принимает врач-трансфузиолог при обследовании", – добавила она.
Доноры могут посетить московский областной центр крови и его филиалы в Подольске, Орехово-Зуеве, Щелкове и Воскресенске. Для участия в программе необходимо иметь гражданство Российской Федерации, быть старше 18 лет, а также пройти медицинское обследование.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала