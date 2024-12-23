https://ria.ru/20241223/donor-1990844647.html

Подмосковье опубликовало свежие данные о донорстве крови в регионе

Подмосковье опубликовало свежие данные о донорстве крови в регионе - РИА Новости, 23.12.2024

Подмосковье опубликовало свежие данные о донорстве крови в регионе

Московский областной центр крови представил свежие данные о донорстве крови. Об этом сообщил 360.ru. РИА Новости, 23.12.2024

2024-12-23T15:44:00+03:00

2024-12-23T15:44:00+03:00

2024-12-23T15:44:00+03:00

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 23 дек – РИА Новости. Московский областной центр крови представил свежие данные о донорстве крови. Об этом сообщил 360.ru.По словам заведующей экспедиции с центром управления запасами компонентов крови московского областного центра крови Анастасии Федоровой, медикам региона необходимы первая Iи вторая IIположительная и отрицательная, а также четвертая IVотрицательная группы."Не забывайте, что окончательное решение о допуске до донации принимает врач-трансфузиолог при обследовании", – добавила она.Доноры могут посетить московский областной центр крови и его филиалы в Подольске, Орехово-Зуеве, Щелкове и Воскресенске. Для участия в программе необходимо иметь гражданство Российской Федерации, быть старше 18 лет, а также пройти медицинское обследование.

московская область (подмосковье)

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2024

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московская область (подмосковье)