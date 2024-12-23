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Мэр Донецка обвинил Украину в распространении фейков
Мэр Донецка обвинил Украину в распространении фейков - РИА Новости, 23.12.2024
Мэр Донецка обвинил Украину в распространении фейков
Мэр Донецка Алексей Кулемзин заявил, что жители города вновь оказались под ударом Украины, которая распространяет фейковую информацию, "грубо искажающую... РИА Новости, 23.12.2024
2024-12-23T18:53:00+03:00
2024-12-23T18:53:00+03:00
2024-12-23T18:53:00+03:00
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алексей кулемзин (донецк)
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ДОНЕЦК, 23 дек - РИА Новости. Мэр Донецка Алексей Кулемзин заявил, что жители города вновь оказались под ударом Украины, которая распространяет фейковую информацию, "грубо искажающую действительность". Кулемзин отметил, что жители Донецка вновь оказались под ударом Украины, которая не только совершает вооруженные атаки по городу, но и давит психологически на граждан. "Неизвестные "фейкометчики", распространяют информацию, грубо искажающую нашу действительность. Сегодняшний их "шедевр" – мусорные баки, и полчища крыс, снятые якобы по адресу: ул. Куприна, 44", - написал мэр в своем Telegram-канале. Кулемзин рассказал, что возмущенные жители дома прислали свои фотографии и видео, где видно, что баки для отходов по указанному адресу совершенно другие: нет гор мусора и не видно полчищ грызунов. "Сразу становится понятно, что фейк сделан совершенно в другом месте. Не исключено, что в Киеве или в Харькове", - добавил он.
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в мире, донецк, украина, киев, алексей кулемзин (донецк)
В мире, Донецк, Украина, Киев, Алексей Кулемзин (Донецк)
Мэр Донецка обвинил Украину в распространении фейков
Мэр Донецка Кулемзин заявил, что Киев распространяет фейковую информацию