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Наемницу из Грузии будут заочно судить в ДНР
Наемницу из Грузии будут заочно судить в ДНР - РИА Новости, 23.12.2024
Наемницу из Грузии будут заочно судить в ДНР
В Верховный суд ДНР направили уголовное дело 29-летней грузинской наемницы Гванцы Гелашвили, воевавшей на стороне Украины, сообщили в прокуратуре региона. РИА Новости, 23.12.2024
2024-12-23T16:20:00+03:00
2024-12-23T16:20:00+03:00
2024-12-23T16:53:00+03:00
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МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. В Верховный суд ДНР направили уголовное дело 29-летней грузинской наемницы Гванцы Гелашвили, воевавшей на стороне Украины, сообщили в прокуратуре региона. "Она заочно обвиняется по ч. 3 ст. 359 УК России (участие наемника в вооруженном конфликте)", — сообщили в ведомстве. По версии следствия, в марте 2022 года Гелашвили приехала во Львов и вступила в "Грузинский национальный легион"*. После этого она прошла военную подготовку на тренировочных базах в Киеве и области, где ее научили обращаться с оружием, а также обучили стратегии и тактике. Ее также обеспечивали средствами для участия в боевых действиях. Позже Гелашвили перешла в новое моторизованное подразделение легиона, на вооружении которого были переданные Польшей танки. Она также была в составе грузинского добровольческого диверсионно-разведывательного подразделения, прошла обучение по программам БПЛА и получила сертификат военной школы "Пустельга". До октября 2024 года Гелашвили участвовала в боевых действиях как наемница на стороне Киева, получив более 2,3 миллиона рублей вознаграждения.Ее объявили в международный розыск. Суд заочно избрал ей меру пресечения в виде заключения под стражу. *Запрещенная в России террористическая организация
https://ria.ru/20240603/naemnik-1950178939.html
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в мире, донецкая народная республика, украина, россия, польша, грузия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецкая Народная Республика, Украина, Россия, Польша, Грузия
Наемницу из Грузии будут заочно судить в ДНР
Прокуратура ДНР направила в суд дело наемницы, воевавшей на стороне Украины