https://ria.ru/20241223/dolgi-1990824870.html
Путин заявил об увеличении долговой нагрузки компаний
Путин заявил об увеличении долговой нагрузки компаний - РИА Новости, 23.12.2024
Путин заявил об увеличении долговой нагрузки компаний
Долговая нагрузка компаний с государственным участием в России увеличилась, нужно применять грамотный, сбалансированный подход в управлении кредитным портфелем... РИА Новости, 23.12.2024
2024-12-23T13:39:00+03:00
2024-12-23T13:39:00+03:00
2024-12-23T13:47:00+03:00
экономика
россия
владимир путин
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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Долговая нагрузка компаний с государственным участием в России увеличилась, нужно применять грамотный, сбалансированный подход в управлении кредитным портфелем этих компаний, заявил президент РФ Владимир Путин."Отдельная тема касается долговой нагрузки компаний с государственным участием. Как уже отмечал, она в последнее время увеличилась. Здесь важно учитывать инвестиционные программы госкорпораций, их роль в балансировке всего рынка корпоративного кредитования. Исходя из этого надо применять грамотный, ответственный, я бы сказал, сбалансированный подход в управлении кредитным портфелем компаний с госучастием", - сказал глава государства на совещании по экономическим вопросам.
https://ria.ru/20241223/putin-1990823489.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, владимир путин
Экономика, Россия, Владимир Путин
Путин заявил об увеличении долговой нагрузки компаний
Путин: долговая нагрузка компаний с госучастием в России увеличилась
МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Долговая нагрузка компаний с государственным участием в России увеличилась, нужно применять грамотный, сбалансированный подход в управлении кредитным портфелем этих компаний, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Отдельная тема касается долговой нагрузки компаний с государственным участием. Как уже отмечал, она в последнее время увеличилась. Здесь важно учитывать инвестиционные программы госкорпораций, их роль в балансировке всего рынка корпоративного кредитования. Исходя из этого надо применять грамотный, ответственный, я бы сказал, сбалансированный подход в управлении кредитным портфелем компаний с госучастием", - сказал глава государства на совещании по экономическим вопросам.