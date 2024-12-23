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Путин заявил об увеличении долговой нагрузки компаний - РИА Новости, 23.12.2024
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13:39 23.12.2024 (обновлено: 13:47 23.12.2024)
https://ria.ru/20241223/dolgi-1990824870.html
Путин заявил об увеличении долговой нагрузки компаний
Путин заявил об увеличении долговой нагрузки компаний - РИА Новости, 23.12.2024
Путин заявил об увеличении долговой нагрузки компаний
Долговая нагрузка компаний с государственным участием в России увеличилась, нужно применять грамотный, сбалансированный подход в управлении кредитным портфелем... РИА Новости, 23.12.2024
2024-12-23T13:39:00+03:00
2024-12-23T13:47:00+03:00
экономика
россия
владимир путин
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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Долговая нагрузка компаний с государственным участием в России увеличилась, нужно применять грамотный, сбалансированный подход в управлении кредитным портфелем этих компаний, заявил президент РФ Владимир Путин."Отдельная тема касается долговой нагрузки компаний с государственным участием. Как уже отмечал, она в последнее время увеличилась. Здесь важно учитывать инвестиционные программы госкорпораций, их роль в балансировке всего рынка корпоративного кредитования. Исходя из этого надо применять грамотный, ответственный, я бы сказал, сбалансированный подход в управлении кредитным портфелем компаний с госучастием", - сказал глава государства на совещании по экономическим вопросам.
https://ria.ru/20241223/putin-1990823489.html
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экономика, россия, владимир путин
Экономика, Россия, Владимир Путин
Путин заявил об увеличении долговой нагрузки компаний

Путин: долговая нагрузка компаний с госучастием в России увеличилась

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 23.12.2024
© РИА Новости / POOL
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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Долговая нагрузка компаний с государственным участием в России увеличилась, нужно применять грамотный, сбалансированный подход в управлении кредитным портфелем этих компаний, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Отдельная тема касается долговой нагрузки компаний с государственным участием. Как уже отмечал, она в последнее время увеличилась. Здесь важно учитывать инвестиционные программы госкорпораций, их роль в балансировке всего рынка корпоративного кредитования. Исходя из этого надо применять грамотный, ответственный, я бы сказал, сбалансированный подход в управлении кредитным портфелем компаний с госучастием", - сказал глава государства на совещании по экономическим вопросам.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 23.12.2024
Путин обозначил задачу России в экономике
13:32
 
ЭкономикаРоссияВладимир Путин
 
 
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