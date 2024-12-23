https://ria.ru/20241223/dolgi-1990824870.html

Путин заявил об увеличении долговой нагрузки компаний

Путин заявил об увеличении долговой нагрузки компаний - РИА Новости, 23.12.2024

Путин заявил об увеличении долговой нагрузки компаний

Долговая нагрузка компаний с государственным участием в России увеличилась, нужно применять грамотный, сбалансированный подход в управлении кредитным портфелем... РИА Новости, 23.12.2024

2024-12-23T13:39:00+03:00

2024-12-23T13:39:00+03:00

2024-12-23T13:47:00+03:00

экономика

россия

владимир путин

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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Долговая нагрузка компаний с государственным участием в России увеличилась, нужно применять грамотный, сбалансированный подход в управлении кредитным портфелем этих компаний, заявил президент РФ Владимир Путин."Отдельная тема касается долговой нагрузки компаний с государственным участием. Как уже отмечал, она в последнее время увеличилась. Здесь важно учитывать инвестиционные программы госкорпораций, их роль в балансировке всего рынка корпоративного кредитования. Исходя из этого надо применять грамотный, ответственный, я бы сказал, сбалансированный подход в управлении кредитным портфелем компаний с госучастием", - сказал глава государства на совещании по экономическим вопросам.

https://ria.ru/20241223/putin-1990823489.html

россия

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, россия, владимир путин