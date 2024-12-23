https://ria.ru/20241223/dokumenty-1990764033.html

В России вдвое вырос спрос на системы распознавания поддельных документов

В России вдвое вырос спрос на системы распознавания поддельных документов - РИА Новости, 23.12.2024

В России вдвое вырос спрос на системы распознавания поддельных документов

Спрос на системы для распознавания поддельных документов в России в 2024 году вырос вдвое, это связано с увеличением числа преступлений с использованием... РИА Новости, 23.12.2024

2024-12-23T05:42:00+03:00

2024-12-23T05:42:00+03:00

2024-12-23T05:42:00+03:00

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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Спрос на системы для распознавания поддельных документов в России в 2024 году вырос вдвое, это связано с увеличением числа преступлений с использованием поддельных документов, отечественные антифрод-системы пользуются значительным интересом, рассказал РИА Новости генеральный директор Smart Engines, доктор технических наук Владимир Арлазаров. "На фоне увеличения числа преступлений с использованием поддельных документов отечественные антифрод-системы пользуются значительным интересом. В нынешнем году число запросов на такие решения кратно выросло. Все указывает на то, что этот тренд продолжится и в дальнейшем", - сказал Арлазаров. Кроме того, за последний год на 12% выросло количество поддельных документов, которые не относятся к классу удостоверений личности, добавил эксперт. Речь идет про нотариальные доверенности, судебные приказы, свидетельства о регистрации предприятий, налоговые декларации, бухгалтерские отчеты и тому подобное. По его словам, такой скачок свидетельствует о возросшей активности злоумышленников и расширении их арсенала для подделки документов. Эксперт связывает это с тем, что мошенники осваивают новые инструменты на базе искусственного интеллекта, которые позволяют создавать все более качественные и трудновыявляемые подделки. "Еще одна причина – халатное отношение организаций к персональным данным своих клиентов и, как следствие, масштабные утечки. Украденная информация становится подспорьем для изготовления муляжей и последующего получения услуг по фальшивым документам", - добавил Арлазаров.

https://ria.ru/20241123/putin-1985378490.html

https://ria.ru/20240927/rossija-1974985436.html

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