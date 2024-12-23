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Российские добровольцы дают вторую жизнь эвакуированной технике ВСУ
Российские добровольцы дают вторую жизнь эвакуированной технике ВСУ - РИА Новости, 23.12.2024
Российские добровольцы дают вторую жизнь эвакуированной технике ВСУ
Добровольцы казачьего ремонтно-восстановительного отряда "Оскол" добровольческого корпуса, действующего в составе группировки войск "Юг", дают вторую жизнь... РИА Новости, 23.12.2024
2024-12-23T07:31:00+03:00
2024-12-23T07:31:00+03:00
2024-12-23T07:31:00+03:00
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АРТЕМОВСК (ДНР), 23 дек - РИА Новости. Добровольцы казачьего ремонтно-восстановительного отряда "Оскол" добровольческого корпуса, действующего в составе группировки войск "Юг", дают вторую жизнь технике ВСУ, в том числе и иностранной, эвакуированной на часовяровском и артемовском участках фронта в Донбассе, рассказал РИА Новости замкомандира эвакуационного взвода с позывным "Ара". "Bradley, БМП, БТР иностранные мы восстанавливали, перебирали, отдавали ребятам в строй, дабы они дальше продолжали работать против врага. Стволы, пушки, БК, которые были (если невозможно восстановить технику – ред.)", - рассказал "Ара". Он уточнил, что бойцы стараются эвакуировать любую технику, которая остается от ВСУ в районе Артемовска, Соледара и Часова Яра, а если из-за сильных повреждений эвакуированную технику нельзя восстановить, то она идет на разборку. "Здесь у нас стенд для обкатки двигателя БМП, здесь рядом же у нас установку переносим и обкатываем танковые двигатели. Полностью сделали все с украинских подбитых машин, это все установки от них вырезали. Баки, все что было, специальные датчики, которыми мы проверяем давление... Это из-под Часова Яра притянули ребята, сказали, делайте... Мы восстановить не смогли (из-за сильных повреждений – ред.), но сделать что-то другое смогли", - рассказал замкомандира.
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донбасс, артемовск, соледар, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Донбасс, Артемовск, Соледар, Вооруженные силы Украины
Российские добровольцы дают вторую жизнь эвакуированной технике ВСУ
Добровольцы отряда "Оскол" дают вторую жизнь эвакуированной украинской технике
АРТЕМОВСК (ДНР), 23 дек - РИА Новости. Добровольцы казачьего ремонтно-восстановительного отряда "Оскол" добровольческого корпуса, действующего в составе группировки войск "Юг", дают вторую жизнь технике ВСУ, в том числе и иностранной, эвакуированной на часовяровском и артемовском участках фронта в Донбассе, рассказал РИА Новости замкомандира эвакуационного взвода с позывным "Ара".
"Bradley, БМП, БТР иностранные мы восстанавливали, перебирали, отдавали ребятам в строй, дабы они дальше продолжали работать против врага. Стволы, пушки, БК, которые были (если невозможно восстановить технику – ред.)", - рассказал "Ара".
Он уточнил, что бойцы стараются эвакуировать любую технику, которая остается от ВСУ
в районе Артемовска
, Соледара
и Часова Яра, а если из-за сильных повреждений эвакуированную технику нельзя восстановить, то она идет на разборку.
"Здесь у нас стенд для обкатки двигателя БМП, здесь рядом же у нас установку переносим и обкатываем танковые двигатели. Полностью сделали все с украинских подбитых машин, это все установки от них вырезали. Баки, все что было, специальные датчики, которыми мы проверяем давление... Это из-под Часова Яра притянули ребята, сказали, делайте... Мы восстановить не смогли (из-за сильных повреждений – ред.), но сделать что-то другое смогли", - рассказал замкомандира.