https://ria.ru/20241223/dobrovoltsy-1990767164.html

Российские добровольцы дают вторую жизнь эвакуированной технике ВСУ

Российские добровольцы дают вторую жизнь эвакуированной технике ВСУ - РИА Новости, 23.12.2024

Российские добровольцы дают вторую жизнь эвакуированной технике ВСУ

Добровольцы казачьего ремонтно-восстановительного отряда "Оскол" добровольческого корпуса, действующего в составе группировки войск "Юг", дают вторую жизнь... РИА Новости, 23.12.2024

2024-12-23T07:31:00+03:00

2024-12-23T07:31:00+03:00

2024-12-23T07:31:00+03:00

специальная военная операция на украине

донбасс

артемовск

соледар

вооруженные силы украины

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АРТЕМОВСК (ДНР), 23 дек - РИА Новости. Добровольцы казачьего ремонтно-восстановительного отряда "Оскол" добровольческого корпуса, действующего в составе группировки войск "Юг", дают вторую жизнь технике ВСУ, в том числе и иностранной, эвакуированной на часовяровском и артемовском участках фронта в Донбассе, рассказал РИА Новости замкомандира эвакуационного взвода с позывным "Ара". "Bradley, БМП, БТР иностранные мы восстанавливали, перебирали, отдавали ребятам в строй, дабы они дальше продолжали работать против врага. Стволы, пушки, БК, которые были (если невозможно восстановить технику – ред.)", - рассказал "Ара". Он уточнил, что бойцы стараются эвакуировать любую технику, которая остается от ВСУ в районе Артемовска, Соледара и Часова Яра, а если из-за сильных повреждений эвакуированную технику нельзя восстановить, то она идет на разборку. "Здесь у нас стенд для обкатки двигателя БМП, здесь рядом же у нас установку переносим и обкатываем танковые двигатели. Полностью сделали все с украинских подбитых машин, это все установки от них вырезали. Баки, все что было, специальные датчики, которыми мы проверяем давление... Это из-под Часова Яра притянули ребята, сказали, делайте... Мы восстановить не смогли (из-за сильных повреждений – ред.), но сделать что-то другое смогли", - рассказал замкомандира.

https://ria.ru/20240321/dron-1934812173.html

донбасс

артемовск

соледар

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донбасс, артемовск, соледар, вооруженные силы украины