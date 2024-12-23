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Житель Кузбасса получил восемь лет колонии за подготовку диверсии - РИА Новости, 23.12.2024
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11:25 23.12.2024
https://ria.ru/20241223/diversiya-1990792260.html
Житель Кузбасса получил восемь лет колонии за подготовку диверсии
Житель Кузбасса получил восемь лет колонии за подготовку диверсии - РИА Новости, 23.12.2024
Житель Кузбасса получил восемь лет колонии за подготовку диверсии
Ранее судимый житель Кузбасса получил 8 лет лишения свободы за подготовку диверсии на железной дороге, сообщил объединенный пресс-центр судов региона. РИА Новости, 23.12.2024
2024-12-23T11:25:00+03:00
2024-12-23T11:25:00+03:00
происшествия
юрга
кемеровская область
кемеровский областной суд
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КЕМЕРОВО, 23 дек - РИА Новости. Ранее судимый житель Кузбасса получил 8 лет лишения свободы за подготовку диверсии на железной дороге, сообщил объединенный пресс-центр судов региона. "Кемеровский областной суд признал виновным дважды судимого 28-летнего жителя города Юрга Кемеровской области – Кузбасса в приготовлении к диверсии, то есть совершению поджога, направленного на повреждение объектов транспортной инфраструктуры в целях подрыва экономической безопасности и обороноспособности Российской Федерации, в составе организованной группы", - говорится в сообщении. Уточняется, что подсудимый, освободившийся из мест лишения свободы в конце декабря 2023 года, уже в начале февраля 2024 года из корыстных побуждений вступил в организованную группу для совершения диверсий на объектах железнодорожного транспорта в Юрге. "Действуя по указанной ему схеме совершения диверсии с соблюдением мер конспирации, он должен был прибыть к месту диверсии, произвести его разведку, определить пути подхода и отхода. Получив от участника организованной группы конкретные сведения о местонахождении нескольких объектов диверсий и указание о совершении диверсии в одном из них, подсудимый выбрал объекты диверсии", - говорится в сообщении. Также он подыскал все необходимые средства и орудия для диверсии, которые хранил у себя дома. Преступная деятельность фигуранта была пресечена сотрудниками УФСБ по Кемеровской области. "Кемеровский областной суд назначил подсудимому наказание в виде лишения свободы сроком на 8 лет с отбыванием первых трех лет в тюрьме, а оставшейся части - в исправительной колонии строгого режима", - сообщили а объединенном пресс-центре. Приговор не вступил в законную силу.
https://ria.ru/20240523/proisshestvie-1947825585.html
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происшествия, юрга, кемеровская область, кемеровский областной суд
Происшествия, Юрга, Кемеровская область, Кемеровский областной суд
Житель Кузбасса получил восемь лет колонии за подготовку диверсии

Жителя Кузбасса осудили на восемь лет за подготовку диверсии на железной дороге

© РИА Новости / Кривобок Руслан | Перейти в медиабанкКресло судьи
Кресло судьи - РИА Новости, 1920, 23.12.2024
© РИА Новости / Кривобок Руслан
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Кресло судьи. Архивное фото
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КЕМЕРОВО, 23 дек - РИА Новости. Ранее судимый житель Кузбасса получил 8 лет лишения свободы за подготовку диверсии на железной дороге, сообщил объединенный пресс-центр судов региона.
"Кемеровский областной суд признал виновным дважды судимого 28-летнего жителя города Юрга Кемеровской области – Кузбасса в приготовлении к диверсии, то есть совершению поджога, направленного на повреждение объектов транспортной инфраструктуры в целях подрыва экономической безопасности и обороноспособности Российской Федерации, в составе организованной группы", - говорится в сообщении.
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Уточняется, что подсудимый, освободившийся из мест лишения свободы в конце декабря 2023 года, уже в начале февраля 2024 года из корыстных побуждений вступил в организованную группу для совершения диверсий на объектах железнодорожного транспорта в Юрге.
"Действуя по указанной ему схеме совершения диверсии с соблюдением мер конспирации, он должен был прибыть к месту диверсии, произвести его разведку, определить пути подхода и отхода. Получив от участника организованной группы конкретные сведения о местонахождении нескольких объектов диверсий и указание о совершении диверсии в одном из них, подсудимый выбрал объекты диверсии", - говорится в сообщении.
Также он подыскал все необходимые средства и орудия для диверсии, которые хранил у себя дома.
Преступная деятельность фигуранта была пресечена сотрудниками УФСБ по Кемеровской области. "Кемеровский областной суд назначил подсудимому наказание в виде лишения свободы сроком на 8 лет с отбыванием первых трех лет в тюрьме, а оставшейся части - в исправительной колонии строгого режима", - сообщили а объединенном пресс-центре.
Приговор не вступил в законную силу.
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