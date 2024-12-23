https://ria.ru/20241223/diversiya-1990792260.html

Житель Кузбасса получил восемь лет колонии за подготовку диверсии

Житель Кузбасса получил восемь лет колонии за подготовку диверсии - РИА Новости, 23.12.2024

Житель Кузбасса получил восемь лет колонии за подготовку диверсии

Ранее судимый житель Кузбасса получил 8 лет лишения свободы за подготовку диверсии на железной дороге, сообщил объединенный пресс-центр судов региона. РИА Новости, 23.12.2024

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происшествия

юрга

кемеровская область

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КЕМЕРОВО, 23 дек - РИА Новости. Ранее судимый житель Кузбасса получил 8 лет лишения свободы за подготовку диверсии на железной дороге, сообщил объединенный пресс-центр судов региона. "Кемеровский областной суд признал виновным дважды судимого 28-летнего жителя города Юрга Кемеровской области – Кузбасса в приготовлении к диверсии, то есть совершению поджога, направленного на повреждение объектов транспортной инфраструктуры в целях подрыва экономической безопасности и обороноспособности Российской Федерации, в составе организованной группы", - говорится в сообщении. Уточняется, что подсудимый, освободившийся из мест лишения свободы в конце декабря 2023 года, уже в начале февраля 2024 года из корыстных побуждений вступил в организованную группу для совершения диверсий на объектах железнодорожного транспорта в Юрге. "Действуя по указанной ему схеме совершения диверсии с соблюдением мер конспирации, он должен был прибыть к месту диверсии, произвести его разведку, определить пути подхода и отхода. Получив от участника организованной группы конкретные сведения о местонахождении нескольких объектов диверсий и указание о совершении диверсии в одном из них, подсудимый выбрал объекты диверсии", - говорится в сообщении. Также он подыскал все необходимые средства и орудия для диверсии, которые хранил у себя дома. Преступная деятельность фигуранта была пресечена сотрудниками УФСБ по Кемеровской области. "Кемеровский областной суд назначил подсудимому наказание в виде лишения свободы сроком на 8 лет с отбыванием первых трех лет в тюрьме, а оставшейся части - в исправительной колонии строгого режима", - сообщили а объединенном пресс-центре. Приговор не вступил в законную силу.

https://ria.ru/20240523/proisshestvie-1947825585.html

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происшествия, юрга, кемеровская область, кемеровский областной суд