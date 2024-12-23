https://ria.ru/20241223/delfiny-1990783542.html

На побережье в Краснодарском крае нашли мертвых дельфинов

На побережье в Краснодарском крае нашли мертвых дельфинов - РИА Новости, 23.12.2024

На побережье в Краснодарском крае нашли мертвых дельфинов

В Краснодарском крае зафиксировали массовый выброс дельфинов после разлива нефтепродуктов из-за ЧП с танкерами, сообщил научно-экологический центр "Дельфа" в... РИА Новости, 23.12.2024

2024-12-23T10:32:00+03:00

2024-12-23T10:32:00+03:00

2024-12-23T14:02:00+03:00

происшествия

краснодарский край

анапа

азовское море

федеральное агентство морского и речного транспорта (росморречфлот)

крушение двух танкеров в керченском проливе

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КРАСНОДАР, 23 дек — РИА Новости. В Краснодарском крае зафиксировали массовый выброс дельфинов после разлива нефтепродуктов из-за ЧП с танкерами, сообщил научно-экологический центр "Дельфа" в Telegram. "Выброс считается массовым при условии, когда минимум два китообразных (не пара мать + детеныш) выбросились в одном месте и в одно время. На прибрежной территории Краснодарского края такие случаи крайне редки. Это чрезвычайно тревожная ситуация!" — отметили в организации.У двух найденных самок обнаружили кровь и пену в горле и дыхале. Были отобраны пробы для дальнейших исследований причин смерти. Ими могла стать острая интоксикация парами мазута или отравленной рыбой, водой, острая инфекция, а также внутренние травмы и контузии. "Необходимо расследование, проведение вскрытия для выяснения точных причин смерти этих китообразных. Контролирующие органы поставлены в известность. Во время ЧС необходим протокол совместных действий", — добавили эксперты. В минувшую среду в Анапе нашли первое тело погибшей молодой азовки. Судя по опубликованным кадрам, животное было полностью в мазуте и даже дыхало у дельфина было забито им. Еще одну мертвую азовку в мазуте нашли позже в Азовском море. В воскресенье директор центра "Дельфа" Татьяна Белей рассказала РИА Новости о гибели еще одного дельфина на пляже в станице Благовещенской и восьми особей в Новороссийске, но, по состоянию на понедельник, кадры подтвердили гибель только семи азовок. Таким образом, с 15 по 22 декабря зафиксировали смерть десяти дельфинов, где причиной может быть разлив мазута. В районе Керченского пролива 15 декабря потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" с 13 членами экипажа и "Волгонефть-239" с 14 моряками на борту. Росморречфлот уточнял, что крушение произошло в Черном море из-за шторма, в результате аварии произошел разлив нефтепродуктов, принимаются меры по его ликвидации. По информации экстренных служб, танкеры перевозили около 9,2 тысячи тонн мазута. Источник РИА Новости сообщил, что, по предварительным оценкам, в море попало около 3,7 тысячи тонн нефтепродуктов.

https://ria.ru/20240402/delfin-1937317174.html

https://ria.ru/20240407/delfin-1938456475.html

краснодарский край

анапа

азовское море

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происшествия, краснодарский край, анапа, азовское море, федеральное агентство морского и речного транспорта (росморречфлот), крушение двух танкеров в керченском проливе