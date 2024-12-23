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На побережье в Краснодарском крае нашли мертвых дельфинов - РИА Новости, 23.12.2024
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10:32 23.12.2024 (обновлено: 14:02 23.12.2024)
https://ria.ru/20241223/delfiny-1990783542.html
На побережье в Краснодарском крае нашли мертвых дельфинов
На побережье в Краснодарском крае нашли мертвых дельфинов - РИА Новости, 23.12.2024
На побережье в Краснодарском крае нашли мертвых дельфинов
В Краснодарском крае зафиксировали массовый выброс дельфинов после разлива нефтепродуктов из-за ЧП с танкерами, сообщил научно-экологический центр "Дельфа" в... РИА Новости, 23.12.2024
2024-12-23T10:32:00+03:00
2024-12-23T14:02:00+03:00
происшествия
краснодарский край
анапа
азовское море
федеральное агентство морского и речного транспорта (росморречфлот)
крушение двух танкеров в керченском проливе
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/17/1990783755_0:370:960:910_1920x0_80_0_0_79892d6d5fbd5080f80cca9e98e1761d.jpg
КРАСНОДАР, 23 дек — РИА Новости. В Краснодарском крае зафиксировали массовый выброс дельфинов после разлива нефтепродуктов из-за ЧП с танкерами, сообщил научно-экологический центр "Дельфа" в Telegram. &quot;Выброс считается массовым при условии, когда минимум два китообразных (не пара мать + детеныш) выбросились в одном месте и в одно время. На прибрежной территории Краснодарского края такие случаи крайне редки. Это чрезвычайно тревожная ситуация!&quot; — отметили в организации.У двух найденных самок обнаружили кровь и пену в горле и дыхале. Были отобраны пробы для дальнейших исследований причин смерти. Ими могла стать острая интоксикация парами мазута или отравленной рыбой, водой, острая инфекция, а также внутренние травмы и контузии. "Необходимо расследование, проведение вскрытия для выяснения точных причин смерти этих китообразных. Контролирующие органы поставлены в известность. Во время ЧС необходим протокол совместных действий", — добавили эксперты. В минувшую среду в Анапе нашли первое тело погибшей молодой азовки. Судя по опубликованным кадрам, животное было полностью в мазуте и даже дыхало у дельфина было забито им. Еще одну мертвую азовку в мазуте нашли позже в Азовском море. В воскресенье директор центра "Дельфа" Татьяна Белей рассказала РИА Новости о гибели еще одного дельфина на пляже в станице Благовещенской и восьми особей в Новороссийске, но, по состоянию на понедельник, кадры подтвердили гибель только семи азовок. Таким образом, с 15 по 22 декабря зафиксировали смерть десяти дельфинов, где причиной может быть разлив мазута. В районе Керченского пролива 15 декабря потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" с 13 членами экипажа и "Волгонефть-239" с 14 моряками на борту. Росморречфлот уточнял, что крушение произошло в Черном море из-за шторма, в результате аварии произошел разлив нефтепродуктов, принимаются меры по его ликвидации. По информации экстренных служб, танкеры перевозили около 9,2 тысячи тонн мазута. Источник РИА Новости сообщил, что, по предварительным оценкам, в море попало около 3,7 тысячи тонн нефтепродуктов.
https://ria.ru/20240402/delfin-1937317174.html
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происшествия, краснодарский край, анапа, азовское море, федеральное агентство морского и речного транспорта (росморречфлот), крушение двух танкеров в керченском проливе
Происшествия, Краснодарский край, Анапа, Азовское море, Федеральное агентство морского и речного транспорта (Росморречфлот), Крушение двух танкеров в Керченском проливе
На побережье в Краснодарском крае нашли мертвых дельфинов

На побережье в Краснодарском крае нашли мертвых дельфинов после ЧП с танкерами

© Фото : Delfacenter/TelegramМассовый выброс азовок после разлива мазута в Краснодарском крае
Массовый выброс азовок после разлива мазута в Краснодарском крае - РИА Новости, 1920, 23.12.2024
© Фото : Delfacenter/Telegram
Массовый выброс азовок после разлива мазута в Краснодарском крае
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КРАСНОДАР, 23 дек — РИА Новости. В Краснодарском крае зафиксировали массовый выброс дельфинов после разлива нефтепродуктов из-за ЧП с танкерами, сообщил научно-экологический центр "Дельфа" в Telegram.
«

"Выброс считается массовым при условии, когда минимум два китообразных (не пара мать + детеныш) выбросились в одном месте и в одно время. На прибрежной территории Краснодарского края такие случаи крайне редки. Это чрезвычайно тревожная ситуация!" — отметили в организации.

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У двух найденных самок обнаружили кровь и пену в горле и дыхале. Были отобраны пробы для дальнейших исследований причин смерти. Ими могла стать острая интоксикация парами мазута или отравленной рыбой, водой, острая инфекция, а также внутренние травмы и контузии.
"Необходимо расследование, проведение вскрытия для выяснения точных причин смерти этих китообразных. Контролирующие органы поставлены в известность. Во время ЧС необходим протокол совместных действий", — добавили эксперты.
В минувшую среду в Анапе нашли первое тело погибшей молодой азовки. Судя по опубликованным кадрам, животное было полностью в мазуте и даже дыхало у дельфина было забито им. Еще одну мертвую азовку в мазуте нашли позже в Азовском море.
В воскресенье директор центра "Дельфа" Татьяна Белей рассказала РИА Новости о гибели еще одного дельфина на пляже в станице Благовещенской и восьми особей в Новороссийске, но, по состоянию на понедельник, кадры подтвердили гибель только семи азовок. Таким образом, с 15 по 22 декабря зафиксировали смерть десяти дельфинов, где причиной может быть разлив мазута.
В районе Керченского пролива 15 декабря потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" с 13 членами экипажа и "Волгонефть-239" с 14 моряками на борту. Росморречфлот уточнял, что крушение произошло в Черном море из-за шторма, в результате аварии произошел разлив нефтепродуктов, принимаются меры по его ликвидации. По информации экстренных служб, танкеры перевозили около 9,2 тысячи тонн мазута. Источник РИА Новости сообщил, что, по предварительным оценкам, в море попало около 3,7 тысячи тонн нефтепродуктов.
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ПроисшествияКраснодарский крайАнапаАзовское мореФедеральное агентство морского и речного транспорта (Росморречфлот)Крушение двух танкеров в Керченском проливе
 
 
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