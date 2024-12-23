https://ria.ru/20241223/delfin-1990895773.html

На побережье Кубани нашли еще десять мертвых дельфинов

На побережье Кубани нашли еще десять мертвых дельфинов - РИА Новости, 23.12.2024

На побережье Кубани нашли еще десять мертвых дельфинов

Еще десять тел погибших дельфинов обнаружили в понедельник на побережье Краснодарского края после крушения танкеров и разлива нефтепродуктов, сообщила РИА... РИА Новости, 23.12.2024

2024-12-23T19:35:00+03:00

2024-12-23T19:35:00+03:00

2024-12-23T19:35:00+03:00

происшествия

краснодарский край

анапа

азовское море

федеральное агентство морского и речного транспорта (росморречфлот)

крушение двух танкеров в керченском проливе

россия

керченский пролив

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КРАСНОДАР, 23 дек - РИА Новости. Еще десять тел погибших дельфинов обнаружили в понедельник на побережье Краснодарского края после крушения танкеров и разлива нефтепродуктов, сообщила РИА Новости директор Научно-экологического центра спасения дельфинов "Дельфа" Татьяна Белей. "В понедельник четырех погибших дельфинов нашли в Алексино, троих на пляже в Волочаевском, одного на Суджукской косе, одного в Джубге, одного в Анапе", - сказала Белей. В минувшую среду в Анапе было найдено первое тело погибшей молодой азовки (черноморской морской свиньи). Судя по опубликованным кадрам, животное было полностью в мазуте, у дельфина забито им даже дыхало. Еще одну мертвую азовку в мазуте нашли позже в Азовском море. Позже центр сообщил о гибели гибели еще восьми особей в станице Благовещенской и в Новороссийске. Таким образом, с 15 по 22 декабря зафиксирована гибель 10 азовок, причиной может быть разлив мазута. В районе Керченского пролива 15 декабря потерпели крушение танкеры "Волгонефть 212" с 13 членами экипажа и "Волгонефть 239" с 14 моряками на борту. Росморречфлот уточнял, что крушение произошло в Черном море из-за шторма, в результате аварии произошел разлив нефтепродуктов, принимаются меры по его ликвидации. По информации экстренных служб, танкеры перевозили около 9,2 тысячи тонн мазута. Источник РИА Новости сообщил, что, по предварительным оценкам, в море попало около 3,7 тысячи тонн нефтепродуктов.

https://ria.ru/20241223/mazut-1990787714.html

https://ria.ru/20241223/mazut-1990843112.html

краснодарский край

анапа

азовское море

россия

керченский пролив

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происшествия, краснодарский край, анапа, азовское море, федеральное агентство морского и речного транспорта (росморречфлот), крушение двух танкеров в керченском проливе, россия, керченский пролив, черное море