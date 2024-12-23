На двух чиновников минпромторга Новосибирской области завели дела
Прокуратура возбудила дела против чиновников минпромторга Новосибирской области
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НОВОСИБИРСК, 23 дек – РИА Новости. Уголовные дела возбудили в отношении двух чиновников минпромторга Новосибирской области, которых заподозрили в нарушениях при государственных закупках, также заведено дело против неустановленных лиц о мошенничестве на 150 миллионов рублей, сообщает в понедельник прокуратура региона.
"По материалам прокурорской проверки и ФСБ возбуждены уголовные дела в отношении должностных лиц минпромторга Новосибирской области", - говорится в сообщении.
В ведомстве уточняют, что прокуратура совместно с УФСБ России по Новосибирской области и при участии специалистов Новосибирского УФАС России проверила обстоятельства заключения государственных контрактов. По результатам проверки были выявлены нарушения, выразившиеся в предоставлении должностными лицами министерства промышленности и торговли юридическому лицу конфиденциальных сведений о планируемых закупках, существенных условиях государственных контрактов, их предмете, цене и сроках.
Материалы прокурорской проверки направили в следственные органы для решения вопроса об уголовном преследовании.
"По результатам их рассмотрения отделом следственной части ГСУ ГУМВД России по Новосибирской области в отношении начальника отдела мониторинга потребительского рынка управления по регулированию потребительского рынка и сферы услуг министерства промышленности и торговли Юрия Воробьева и начальника управления экономики и финансов минпромторга Натальи Зыряновой возбуждены уголовные дела по пункту "а" части 3 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий)", - сообщили в прокуратуре.
Кроме того, в отношении неустановленных лиц возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ по факту мошенничества на сумму не менее 150 миллиона рублей, оплаченных из бюджета Новосибирской области при исполнении государственных контрактов, отметили в ведомстве.
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