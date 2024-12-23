https://ria.ru/20241223/dela-1990767826.html

На двух чиновников минпромторга Новосибирской области завели дела

На двух чиновников минпромторга Новосибирской области завели дела - РИА Новости, 23.12.2024

На двух чиновников минпромторга Новосибирской области завели дела

Уголовные дела возбудили в отношении двух чиновников минпромторга Новосибирской области, которых заподозрили в нарушениях при государственных закупках, также... РИА Новости, 23.12.2024

2024-12-23T07:42:00+03:00

2024-12-23T07:42:00+03:00

2024-12-23T07:42:00+03:00

происшествия

жкх

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новосибирская область

юрий воробьев

наталья зырянова

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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НОВОСИБИРСК, 23 дек – РИА Новости. Уголовные дела возбудили в отношении двух чиновников минпромторга Новосибирской области, которых заподозрили в нарушениях при государственных закупках, также заведено дело против неустановленных лиц о мошенничестве на 150 миллионов рублей, сообщает в понедельник прокуратура региона. "По материалам прокурорской проверки и ФСБ возбуждены уголовные дела в отношении должностных лиц минпромторга Новосибирской области", - говорится в сообщении. В ведомстве уточняют, что прокуратура совместно с УФСБ России по Новосибирской области и при участии специалистов Новосибирского УФАС России проверила обстоятельства заключения государственных контрактов. По результатам проверки были выявлены нарушения, выразившиеся в предоставлении должностными лицами министерства промышленности и торговли юридическому лицу конфиденциальных сведений о планируемых закупках, существенных условиях государственных контрактов, их предмете, цене и сроках. Материалы прокурорской проверки направили в следственные органы для решения вопроса об уголовном преследовании. "По результатам их рассмотрения отделом следственной части ГСУ ГУМВД России по Новосибирской области в отношении начальника отдела мониторинга потребительского рынка управления по регулированию потребительского рынка и сферы услуг министерства промышленности и торговли Юрия Воробьева и начальника управления экономики и финансов минпромторга Натальи Зыряновой возбуждены уголовные дела по пункту "а" части 3 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий)", - сообщили в прокуратуре. Кроме того, в отношении неустановленных лиц возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ по факту мошенничества на сумму не менее 150 миллиона рублей, оплаченных из бюджета Новосибирской области при исполнении государственных контрактов, отметили в ведомстве.

https://ria.ru/20241115/chinovnik-1983877760.html

https://ria.ru/20241219/minprosvescheniya-1990051419.html

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происшествия, жкх, россия, новосибирская область, юрий воробьев, наталья зырянова, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)