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На двух чиновников минпромторга Новосибирской области завели дела - РИА Новости, 23.12.2024
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07:42 23.12.2024
https://ria.ru/20241223/dela-1990767826.html
На двух чиновников минпромторга Новосибирской области завели дела
На двух чиновников минпромторга Новосибирской области завели дела - РИА Новости, 23.12.2024
На двух чиновников минпромторга Новосибирской области завели дела
Уголовные дела возбудили в отношении двух чиновников минпромторга Новосибирской области, которых заподозрили в нарушениях при государственных закупках, также... РИА Новости, 23.12.2024
2024-12-23T07:42:00+03:00
2024-12-23T07:42:00+03:00
происшествия
жкх
россия
новосибирская область
юрий воробьев
наталья зырянова
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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НОВОСИБИРСК, 23 дек – РИА Новости. Уголовные дела возбудили в отношении двух чиновников минпромторга Новосибирской области, которых заподозрили в нарушениях при государственных закупках, также заведено дело против неустановленных лиц о мошенничестве на 150 миллионов рублей, сообщает в понедельник прокуратура региона. "По материалам прокурорской проверки и ФСБ возбуждены уголовные дела в отношении должностных лиц минпромторга Новосибирской области", - говорится в сообщении. В ведомстве уточняют, что прокуратура совместно с УФСБ России по Новосибирской области и при участии специалистов Новосибирского УФАС России проверила обстоятельства заключения государственных контрактов. По результатам проверки были выявлены нарушения, выразившиеся в предоставлении должностными лицами министерства промышленности и торговли юридическому лицу конфиденциальных сведений о планируемых закупках, существенных условиях государственных контрактов, их предмете, цене и сроках. Материалы прокурорской проверки направили в следственные органы для решения вопроса об уголовном преследовании. "По результатам их рассмотрения отделом следственной части ГСУ ГУМВД России по Новосибирской области в отношении начальника отдела мониторинга потребительского рынка управления по регулированию потребительского рынка и сферы услуг министерства промышленности и торговли Юрия Воробьева и начальника управления экономики и финансов минпромторга Натальи Зыряновой возбуждены уголовные дела по пункту "а" части 3 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий)", - сообщили в прокуратуре. Кроме того, в отношении неустановленных лиц возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ по факту мошенничества на сумму не менее 150 миллиона рублей, оплаченных из бюджета Новосибирской области при исполнении государственных контрактов, отметили в ведомстве.
https://ria.ru/20241115/chinovnik-1983877760.html
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происшествия, жкх, россия, новосибирская область, юрий воробьев, наталья зырянова, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Происшествия, ЖКХ, Россия, Новосибирская область, Юрий Воробьев, Наталья Зырянова, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
На двух чиновников минпромторга Новосибирской области завели дела

Прокуратура возбудила дела против чиновников минпромторга Новосибирской области

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 23.12.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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НОВОСИБИРСК, 23 дек – РИА Новости. Уголовные дела возбудили в отношении двух чиновников минпромторга Новосибирской области, которых заподозрили в нарушениях при государственных закупках, также заведено дело против неустановленных лиц о мошенничестве на 150 миллионов рублей, сообщает в понедельник прокуратура региона.
"По материалам прокурорской проверки и ФСБ возбуждены уголовные дела в отношении должностных лиц минпромторга Новосибирской области", - говорится в сообщении.
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В ведомстве уточняют, что прокуратура совместно с УФСБ России по Новосибирской области и при участии специалистов Новосибирского УФАС России проверила обстоятельства заключения государственных контрактов. По результатам проверки были выявлены нарушения, выразившиеся в предоставлении должностными лицами министерства промышленности и торговли юридическому лицу конфиденциальных сведений о планируемых закупках, существенных условиях государственных контрактов, их предмете, цене и сроках.
Материалы прокурорской проверки направили в следственные органы для решения вопроса об уголовном преследовании.
"По результатам их рассмотрения отделом следственной части ГСУ ГУМВД России по Новосибирской области в отношении начальника отдела мониторинга потребительского рынка управления по регулированию потребительского рынка и сферы услуг министерства промышленности и торговли Юрия Воробьева и начальника управления экономики и финансов минпромторга Натальи Зыряновой возбуждены уголовные дела по пункту "а" части 3 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий)", - сообщили в прокуратуре.
Кроме того, в отношении неустановленных лиц возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ по факту мошенничества на сумму не менее 150 миллиона рублей, оплаченных из бюджета Новосибирской области при исполнении государственных контрактов, отметили в ведомстве.
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