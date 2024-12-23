https://ria.ru/20241223/chibis-1990793275.html
Суд оставил в силе приговор напавшему на Чибиса
Суд оставил в силе приговор напавшему на Чибиса - РИА Новости, 23.12.2024
Суд оставил в силе приговор напавшему на Чибиса
Мурманский областной суд оставил в силе приговор Александру Быданову, которого Апатитский суд в ноябре 2024 года приговорил к 13 годам колонии строгого режима... РИА Новости, 23.12.2024
2024-12-23T11:32:00+03:00
2024-12-23T11:32:00+03:00
2024-12-23T11:44:00+03:00
происшествия
апатиты
андрей чибис
нападение на губернатора мурманской области чибиса
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МУРМАНСК, 23 дек - РИА Новости. Мурманский областной суд оставил в силе приговор Александру Быданову, которого Апатитский суд в ноябре 2024 года приговорил к 13 годам колонии строгого режима за покушение на губернатора Андрея Чибиса, не найдя оснований для смягчения приговора, передает корреспондент РИА Новости.Сам потерпевший в суде не присутствовал по соглашению сторон. Быданов присутствовал по видеосвязи."Оставить приговор... без изменения, ходатайство защиты без удовлетворения", - сказал судья Роман Горасков.Апелляцию подала сторона защиты, которая считает, что срок наказания может быть снижен, поскольку судья не сочла смягчающим вину обстоятельством то, что Быданов активно способствовал раскрытию и быстрому расследованию преступления. По мнению защитника, срок наказания может быть ниже десяти лет.Как пояснил в суде адвокат Москаленко, то, что Быданов активно сотрудничал со следствием, может быть зачтено как явка с повинной. При этом, по мнению Москаленко, преступление было раскрыто в "рекордные сроки" благодаря показаниям Быданова.Гособвинитель возражал против смягчения приговора. По мнению представителя потерпевшей стороны, никаких оснований для снижения срока наказания нет."О явке с повинной слышим в первый раз. Полагаем, что суд учел все обстоятельства и счёл, что никакого активного способствования расследованию не было", - сказал адвокат Андрей Спиридонов.Сам Быданов, выступавший по видеосвязи, ещё раз принес извинения губернатору."Если бы можно было вернуть тот вечер, я бы так не поступил", - сказал он.Присяжные заседатели, которые рассматривали дело о нападении на Чибиса, 4 октября признали 43-летнего жителя Апатитов Быданова виновным в покушении на убийство и не заслуживающим снисхождения. Сам он согласился с вердиктом присяжных. Сторона обвинения запрашивала 14,5 года. Апатитский городской суд 24 октября назначил 13 лет колонии строгого режима.Нападение на Чибиса было совершено в Апатитах вечером 4 апреля. Следствие установило, что Быданов, дождавшись, когда губернатор закончит встречу с жителями города, нанес ему удар ножом в живот. Главу региона прооперировали. Нападавшего задержали, он получил пулевое ранение в ногу.
https://ria.ru/20240909/chibis-1971024885.html
https://ria.ru/20241001/chibis-1975754472.html
https://ria.ru/20240405/napadenie-1938007321.html
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происшествия, апатиты, андрей чибис, нападение на губернатора мурманской области чибиса
Происшествия, Апатиты, Андрей Чибис, Нападение на губернатора Мурманской области Чибиса
Суд оставил в силе приговор напавшему на Чибиса
Мурманский облсуд оставил в силе приговор в 13 лет напавшему на Чибиса
МУРМАНСК, 23 дек - РИА Новости. Мурманский областной суд оставил в силе приговор Александру Быданову, которого Апатитский суд в ноябре 2024 года приговорил к 13 годам колонии строгого режима за покушение на губернатора Андрея Чибиса, не найдя оснований для смягчения приговора, передает корреспондент РИА Новости.
Сам потерпевший в суде не присутствовал по соглашению сторон. Быданов присутствовал по видеосвязи.
"Оставить приговор... без изменения, ходатайство защиты без удовлетворения", - сказал судья Роман Горасков.
Апелляцию подала сторона защиты, которая считает, что срок наказания может быть снижен, поскольку судья не сочла смягчающим вину обстоятельством то, что Быданов активно способствовал раскрытию и быстрому расследованию преступления. По мнению защитника, срок наказания может быть ниже десяти лет.
Как пояснил в суде адвокат Москаленко, то, что Быданов активно сотрудничал со следствием, может быть зачтено как явка с повинной. При этом, по мнению Москаленко, преступление было раскрыто в "рекордные сроки" благодаря показаниям Быданова.
Гособвинитель возражал против смягчения приговора. По мнению представителя потерпевшей стороны, никаких оснований для снижения срока наказания нет.
"О явке с повинной слышим в первый раз. Полагаем, что суд учел все обстоятельства и счёл, что никакого активного способствования расследованию не было", - сказал адвокат Андрей Спиридонов.
Сам Быданов, выступавший по видеосвязи, ещё раз принес извинения губернатору.
"Если бы можно было вернуть тот вечер, я бы так не поступил", - сказал он.
Присяжные заседатели, которые рассматривали дело о нападении на Чибиса
, 4 октября признали 43-летнего жителя Апатитов Быданова виновным в покушении на убийство и не заслуживающим снисхождения. Сам он согласился с вердиктом присяжных. Сторона обвинения запрашивала 14,5 года. Апатитский городской суд 24 октября назначил 13 лет колонии строгого режима.
Нападение на Чибиса было совершено в Апатитах
вечером 4 апреля. Следствие установило, что Быданов, дождавшись, когда губернатор закончит встречу с жителями города, нанес ему удар ножом в живот. Главу региона прооперировали. Нападавшего задержали, он получил пулевое ранение в ногу.