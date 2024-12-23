https://ria.ru/20241223/chernyshenko-1990785239.html

Чернышенко исполнит мечты трех детей в акции "Елка желаний"

Чернышенко исполнит мечты трех детей в акции "Елка желаний" - РИА Новости, 23.12.2024

Чернышенко исполнит мечты трех детей в акции "Елка желаний"

Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко принял участие в акции "Елка желаний", он исполнит мечты троих детей. РИА Новости, 23.12.2024

2024-12-23T10:48:00+03:00

2024-12-23T10:48:00+03:00

2024-12-23T10:48:00+03:00

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волгоградская область

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дмитрий чернышенко

никита нагорный

новый год

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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко принял участие в акции "Елка желаний", он исполнит мечты троих детей. "Михаил, 12 лет, Волгоградская область. Мечтает о баскетбольном мяче. Я знаю отличную компанию нашу российскую, которая делает мячи международного класса, сертифицированные международной федерацией, причем это самые экологичные мячи в мире. Обязательно тебе сделаем подарок" - сказал Чернышенко в эфире "России 24" после того, как снял игрушку с Елки желаний. Семилетний Александр Рыбальченко из Ростовской области, чей шарик с желанием снял Чернышенко, хотел бы встретиться с гимнастом Никитой Нагорным. Кроме того, 10-летний Дмитрий Давыдов из Ярославля в рамках акции "Елка желаний" мечтает встретиться с хоккейной командой "Локомотив". Чернышенко пообещал исполнить все три желания. Пользуясь случаем, он также поздравил россиян с наступающим Новым годом и Рождеством. "Всех хочу поздравить с наступающим Новым годом и Рождеством. Пожелать, чтобы ваши мечты сбывались и было только хорошее у вас, у ваших родных и близких", - добавил Чернышенко.

https://ria.ru/20241220/manturov-1990346943.html

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Варвара Скокшина

россия, волгоградская область, ростовская область, дмитрий чернышенко, никита нагорный, новый год, общество