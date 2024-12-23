https://ria.ru/20241223/chernyshenko-1990785239.html
Чернышенко исполнит мечты трех детей в акции "Елка желаний"
Чернышенко исполнит мечты трех детей в акции "Елка желаний" - РИА Новости, 23.12.2024
Чернышенко исполнит мечты трех детей в акции "Елка желаний"
Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко принял участие в акции "Елка желаний", он исполнит мечты троих детей. РИА Новости, 23.12.2024
2024-12-23T10:48:00+03:00
2024-12-23T10:48:00+03:00
2024-12-23T10:48:00+03:00
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дмитрий чернышенко
никита нагорный
новый год
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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко принял участие в акции "Елка желаний", он исполнит мечты троих детей. "Михаил, 12 лет, Волгоградская область. Мечтает о баскетбольном мяче. Я знаю отличную компанию нашу российскую, которая делает мячи международного класса, сертифицированные международной федерацией, причем это самые экологичные мячи в мире. Обязательно тебе сделаем подарок" - сказал Чернышенко в эфире "России 24" после того, как снял игрушку с Елки желаний. Семилетний Александр Рыбальченко из Ростовской области, чей шарик с желанием снял Чернышенко, хотел бы встретиться с гимнастом Никитой Нагорным. Кроме того, 10-летний Дмитрий Давыдов из Ярославля в рамках акции "Елка желаний" мечтает встретиться с хоккейной командой "Локомотив". Чернышенко пообещал исполнить все три желания. Пользуясь случаем, он также поздравил россиян с наступающим Новым годом и Рождеством. "Всех хочу поздравить с наступающим Новым годом и Рождеством. Пожелать, чтобы ваши мечты сбывались и было только хорошее у вас, у ваших родных и близких", - добавил Чернышенко.
https://ria.ru/20241220/manturov-1990346943.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, волгоградская область, ростовская область, дмитрий чернышенко, никита нагорный, новый год, общество
Россия, Волгоградская область, Ростовская область, Дмитрий Чернышенко, Никита Нагорный, Новый год, Общество
Чернышенко исполнит мечты трех детей в акции "Елка желаний"
Вице-премьер Чернышенко исполнит мечты трех детей в рамках акции "Елка желаний"