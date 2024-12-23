Рейтинг@Mail.ru
Чернышенко исполнит мечты трех детей в акции "Елка желаний" - РИА Новости, 23.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:48 23.12.2024
https://ria.ru/20241223/chernyshenko-1990785239.html
Чернышенко исполнит мечты трех детей в акции "Елка желаний"
Чернышенко исполнит мечты трех детей в акции "Елка желаний" - РИА Новости, 23.12.2024
Чернышенко исполнит мечты трех детей в акции "Елка желаний"
Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко принял участие в акции "Елка желаний", он исполнит мечты троих детей. РИА Новости, 23.12.2024
2024-12-23T10:48:00+03:00
2024-12-23T10:48:00+03:00
россия
волгоградская область
ростовская область
дмитрий чернышенко
никита нагорный
новый год
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/11/1796015391_0:0:3217:1810_1920x0_80_0_0_334e3b86d06e6492c1d1fb6cc614d5bf.jpg
МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко принял участие в акции "Елка желаний", он исполнит мечты троих детей. "Михаил, 12 лет, Волгоградская область. Мечтает о баскетбольном мяче. Я знаю отличную компанию нашу российскую, которая делает мячи международного класса, сертифицированные международной федерацией, причем это самые экологичные мячи в мире. Обязательно тебе сделаем подарок" - сказал Чернышенко в эфире "России 24" после того, как снял игрушку с Елки желаний. Семилетний Александр Рыбальченко из Ростовской области, чей шарик с желанием снял Чернышенко, хотел бы встретиться с гимнастом Никитой Нагорным. Кроме того, 10-летний Дмитрий Давыдов из Ярославля в рамках акции "Елка желаний" мечтает встретиться с хоккейной командой "Локомотив". Чернышенко пообещал исполнить все три желания. Пользуясь случаем, он также поздравил россиян с наступающим Новым годом и Рождеством. "Всех хочу поздравить с наступающим Новым годом и Рождеством. Пожелать, чтобы ваши мечты сбывались и было только хорошее у вас, у ваших родных и близких", - добавил Чернышенко.
https://ria.ru/20241220/manturov-1990346943.html
https://ria.ru/20241223/novyy-god-1987118001.html
россия
волгоградская область
ростовская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/11/1796015391_486:0:3217:2048_1920x0_80_0_0_b51673ddca5d58093a686d3db28f879e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, волгоградская область, ростовская область, дмитрий чернышенко, никита нагорный, новый год, общество
Россия, Волгоградская область, Ростовская область, Дмитрий Чернышенко, Никита Нагорный, Новый год, Общество
Чернышенко исполнит мечты трех детей в акции "Елка желаний"

Вице-премьер Чернышенко исполнит мечты трех детей в рамках акции "Елка желаний"

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкДмитрий Чернышенко
Дмитрий Чернышенко - РИА Новости, 1920, 23.12.2024
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в медиабанк
Дмитрий Чернышенко. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко принял участие в акции "Елка желаний", он исполнит мечты троих детей.
"Михаил, 12 лет, Волгоградская область. Мечтает о баскетбольном мяче. Я знаю отличную компанию нашу российскую, которая делает мячи международного класса, сертифицированные международной федерацией, причем это самые экологичные мячи в мире. Обязательно тебе сделаем подарок" - сказал Чернышенко в эфире "России 24" после того, как снял игрушку с Елки желаний.
Первый заместитель председателя правительства РФ Денис Мантуров принимает участие во всероссийской благотворительной акции Елка желаний - РИА Новости, 1920, 20.12.2024
Мантуров исполнит мечты 12 детей с "Елки желаний"
20 декабря, 11:26
Семилетний Александр Рыбальченко из Ростовской области, чей шарик с желанием снял Чернышенко, хотел бы встретиться с гимнастом Никитой Нагорным.
Кроме того, 10-летний Дмитрий Давыдов из Ярославля в рамках акции "Елка желаний" мечтает встретиться с хоккейной командой "Локомотив".
Чернышенко пообещал исполнить все три желания. Пользуясь случаем, он также поздравил россиян с наступающим Новым годом и Рождеством.
"Всех хочу поздравить с наступающим Новым годом и Рождеством. Пожелать, чтобы ваши мечты сбывались и было только хорошее у вас, у ваших родных и близких", - добавил Чернышенко.
Как встретить Новый год 2025: лучшие программы празднования и встречи года Змеи - РИА Новости, 1920, 23.12.2024
Романтично, необычно, уютно: как встретить наступающий Новый 2025 год
15:36
 
РоссияВолгоградская областьРостовская областьДмитрий ЧернышенкоНикита НагорныйНовый годОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала