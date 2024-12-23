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Над Ростовской областью уничтожили девять украинских БПЛА

Над Ростовской областью уничтожили девять украинских БПЛА - РИА Новости, 23.12.2024

Над Ростовской областью уничтожили девять украинских БПЛА

Российские средства ПВО уничтожили девять украинских беспилотников над Ростовской областью, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 23.12.2024

2024-12-23T21:50:00+03:00

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специальная военная операция на украине

ростовская область

министерство обороны рф (минобороны рф)

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украина

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МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Российские средства ПВО уничтожили девять украинских беспилотников над Ростовской областью, сообщили в Минобороны России."Двадцать третьего декабря с 20:40 до 21:20 мск дежурными средствами ПВО уничтожены девять украинских беспилотных летательных аппаратов над территорией Ростовской области", — говорится в сообщении.Как рассказал врио губернатора региона Юрий Слюсарь, в районе Миллерово сбиты восемь БПЛА, по оперативным данным, пострадавших нет. ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО успешно перехватывают летательные аппараты противника.

https://ria.ru/20241223/vsu-1990835374.html

ростовская область

россия

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ростовская область, министерство обороны рф (минобороны рф), россия, украина, вооруженные силы украины, юрий слюсарь