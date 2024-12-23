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Над Ростовской областью уничтожили девять украинских БПЛА - РИА Новости, 23.12.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:50 23.12.2024 (обновлено: 22:31 23.12.2024)
https://ria.ru/20241223/bpla-1990908101.html
Над Ростовской областью уничтожили девять украинских БПЛА
Над Ростовской областью уничтожили девять украинских БПЛА - РИА Новости, 23.12.2024
Над Ростовской областью уничтожили девять украинских БПЛА
Российские средства ПВО уничтожили девять украинских беспилотников над Ростовской областью, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 23.12.2024
2024-12-23T21:50:00+03:00
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специальная военная операция на украине
ростовская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
россия
украина
вооруженные силы украины
юрий слюсарь
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МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Российские средства ПВО уничтожили девять украинских беспилотников над Ростовской областью, сообщили в Минобороны России.&quot;Двадцать третьего декабря с 20:40 до 21:20 мск дежурными средствами ПВО уничтожены девять украинских беспилотных летательных аппаратов над территорией Ростовской области&quot;, — говорится в сообщении.Как рассказал врио губернатора региона Юрий Слюсарь, в районе Миллерово сбиты восемь БПЛА, по оперативным данным, пострадавших нет. ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО успешно перехватывают летательные аппараты противника.
https://ria.ru/20241223/vsu-1990835374.html
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ростовская область, министерство обороны рф (минобороны рф), россия, украина, вооруженные силы украины, юрий слюсарь
Специальная военная операция на Украине, Ростовская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Россия, Украина, Вооруженные силы Украины, Юрий Слюсарь
Над Ростовской областью уничтожили девять украинских БПЛА

Российская ПВО уничтожила девять украинских БПЛА над Ростовской областью

© РИА Новости / Илья ПиталевВид на Ростов-на Дону
Вид на Ростов-на Дону - РИА Новости, 1920, 23.12.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
Вид на Ростов-на Дону. Архивное фото
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МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Российские средства ПВО уничтожили девять украинских беспилотников над Ростовской областью, сообщили в Минобороны России.
«

"Двадцать третьего декабря с 20:40 до 21:20 мск дежурными средствами ПВО уничтожены девять украинских беспилотных летательных аппаратов над территорией Ростовской области", — говорится в сообщении.

Как рассказал врио губернатора региона Юрий Слюсарь, в районе Миллерово сбиты восемь БПЛА, по оперативным данным, пострадавших нет.
ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО успешно перехватывают летательные аппараты противника.
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Специальная военная операция на УкраинеРостовская областьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)РоссияУкраинаВооруженные силы УкраиныЮрий Слюсарь
 
 
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