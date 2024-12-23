https://ria.ru/20241223/bespilotniki-1990911424.html

Над Азовским морем сбили два украинских беспилотника

Над Азовским морем сбили два украинских беспилотника - РИА Новости, 23.12.2024

Над Азовским морем сбили два украинских беспилотника

Российские средства ПВО около 22.00 мск уничтожили два украинских беспилотника над акваторией Азовского моря, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 23.12.2024

2024-12-23T22:52:00+03:00

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специальная военная операция на украине

россия

министерство обороны рф (минобороны рф)

украина

вооруженные силы украины

азовское море

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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Российские средства ПВО около 22.00 мск уничтожили два украинских беспилотника над акваторией Азовского моря, сообщили в Минобороны России."Двадцать третьего декабря около 22.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата над акваторией Азовского моря", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Наталья Макарова

россия, министерство обороны рф (минобороны рф), украина, вооруженные силы украины, азовское море