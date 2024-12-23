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Над Азовским морем сбили два украинских беспилотника
Над Азовским морем сбили два украинских беспилотника - РИА Новости, 23.12.2024
Над Азовским морем сбили два украинских беспилотника
Российские средства ПВО около 22.00 мск уничтожили два украинских беспилотника над акваторией Азовского моря, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 23.12.2024
2024-12-23T22:52:00+03:00
2024-12-23T22:52:00+03:00
2024-12-23T22:58:00+03:00
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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Российские средства ПВО около 22.00 мск уничтожили два украинских беспилотника над акваторией Азовского моря, сообщили в Минобороны России."Двадцать третьего декабря около 22.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата над акваторией Азовского моря", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, министерство обороны рф (минобороны рф), украина, вооруженные силы украины, азовское море
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Над Азовским морем сбили два украинских беспилотника
Минобороны: средства ПВО уничтожили два дрона ВСУ над акваторией Азовского моря