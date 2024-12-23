https://ria.ru/20241223/bespilotniki-1990771734.html
При атаке БПЛА в Брянской области никто не пострадал
При атаке БПЛА в Брянской области никто не пострадал - РИА Новости, 23.12.2024
При атаке БПЛА в Брянской области никто не пострадал
Пострадавших и разрушений нет после попытки атаки БПЛА в Брянской области, сообщил в понедельник губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале. РИА Новости, 23.12.2024
2024-12-23T08:37:00+03:00
2024-12-23T08:37:00+03:00
2024-12-23T08:53:00+03:00
брянская область
происшествия
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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Пострадавших и разрушений нет после попытки атаки БПЛА в Брянской области, сообщил в понедельник губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.Ранее Минобороны РФ сообщило, что средства ПВО уничтожили украинский беспилотник над Брянской областью."Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БпЛА по территории Брянской области. Беспилотный летательный аппарат самолетного типа обнаружен и уничтожен силами ПВО Министерства обороны РФ", - говорится в сообщении губернатора.Богомаз добавил, что пострадавших и разрушений нет, оперативные и экстренные службы работают на месте.
https://ria.ru/20241222/kazan-1990707872.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
брянская область, происшествия
Брянская область, Происшествия
При атаке БПЛА в Брянской области никто не пострадал
При атаке БПЛА в Брянской области никто не пострадал, разрушений нет