https://ria.ru/20241223/bespilotniki-1990771734.html

При атаке БПЛА в Брянской области никто не пострадал

При атаке БПЛА в Брянской области никто не пострадал - РИА Новости, 23.12.2024

При атаке БПЛА в Брянской области никто не пострадал

Пострадавших и разрушений нет после попытки атаки БПЛА в Брянской области, сообщил в понедельник губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале. РИА Новости, 23.12.2024

2024-12-23T08:37:00+03:00

2024-12-23T08:37:00+03:00

2024-12-23T08:53:00+03:00

брянская область

происшествия

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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Пострадавших и разрушений нет после попытки атаки БПЛА в Брянской области, сообщил в понедельник губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.Ранее Минобороны РФ сообщило, что средства ПВО уничтожили украинский беспилотник над Брянской областью."Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БпЛА по территории Брянской области. Беспилотный летательный аппарат самолетного типа обнаружен и уничтожен силами ПВО Министерства обороны РФ", - говорится в сообщении губернатора.Богомаз добавил, что пострадавших и разрушений нет, оперативные и экстренные службы работают на месте.

https://ria.ru/20241222/kazan-1990707872.html

брянская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

брянская область, происшествия