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В Татарстане сняли режим ЧС, введенный после атаки БПЛА - РИА Новости, 23.12.2024
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08:56 23.12.2024 (обновлено: 09:25 23.12.2024)
https://ria.ru/20241223/bespilotnik-1990772709.html
В Татарстане сняли режим ЧС, введенный после атаки БПЛА
В Татарстане сняли режим ЧС, введенный после атаки БПЛА - РИА Новости, 23.12.2024
В Татарстане сняли режим ЧС, введенный после атаки БПЛА
Режим чрезвычайной ситуации, введенный для органов власти и сил территориальной подсистемы МЧС в Татарстане после атаки БПЛА на Казань, снят, сообщает... РИА Новости, 23.12.2024
2024-12-23T08:56:00+03:00
2024-12-23T09:25:00+03:00
казань
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
атака беспилотников в казани
происшествия
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КАЗАНЬ, 23 дек - РИА Новости. Режим чрезвычайной ситуации, введенный для органов власти и сил территориальной подсистемы МЧС в Татарстане после атаки БПЛА на Казань, снят, сообщает пресс-служба главы республики."Распоряжением раиса республики Татарстан от 23 декабря введенный ранее режим ЧС для органов управления и сил территориальной подсистемы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций республики Татарстан снят", - говорится в сообщении.Режим чрезвычайной ситуации был введен в республике в субботу. Он необходим, чтобы согласно закону оперативно провести работу по ликвидации последствий.По информации пресс-службы главы Татарстана, утром 21 декабря на Казань была совершена атака БПЛА, всего зафиксировано восемь прилетов. Повреждения получили два высотных здания в двух ЖК, а также два малоэтажных дома. Дроны пытались атаковать и одно из промпредприятий. По информации властей, погибших и пострадавших нет.
https://ria.ru/20241222/kazan-1990701083.html
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казань, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), атака беспилотников в казани, происшествия
Казань, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Атака беспилотников в Казани, Происшествия
В Татарстане сняли режим ЧС, введенный после атаки БПЛА

В Татарстане сняли режим ЧС, введенный после атаки БПЛА на Казань

© РИА Новости / Максим Платонов | Перейти в медиабанкАвтомобиль полиции недалеко от жилого комплекса в Казани, у одного из зданий которого был поврежден элемент фасада при атаке БПЛА
Автомобиль полиции недалеко от жилого комплекса в Казани, у одного из зданий которого был поврежден элемент фасада при атаке БПЛА - РИА Новости, 1920, 23.12.2024
© РИА Новости / Максим Платонов
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Автомобиль полиции недалеко от жилого комплекса в Казани, у одного из зданий которого был поврежден элемент фасада при атаке БПЛА
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КАЗАНЬ, 23 дек - РИА Новости. Режим чрезвычайной ситуации, введенный для органов власти и сил территориальной подсистемы МЧС в Татарстане после атаки БПЛА на Казань, снят, сообщает пресс-служба главы республики.
"Распоряжением раиса республики Татарстан от 23 декабря введенный ранее режим ЧС для органов управления и сил территориальной подсистемы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций республики Татарстан снят", - говорится в сообщении.
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Режим чрезвычайной ситуации был введен в республике в субботу. Он необходим, чтобы согласно закону оперативно провести работу по ликвидации последствий.
По информации пресс-службы главы Татарстана, утром 21 декабря на Казань была совершена атака БПЛА, всего зафиксировано восемь прилетов. Повреждения получили два высотных здания в двух ЖК, а также два малоэтажных дома. Дроны пытались атаковать и одно из промпредприятий. По информации властей, погибших и пострадавших нет.
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КазаньМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Атака беспилотников в КазаниПроисшествия
 
 
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