https://ria.ru/20241223/bespilotnik-1990772709.html

В Татарстане сняли режим ЧС, введенный после атаки БПЛА

В Татарстане сняли режим ЧС, введенный после атаки БПЛА - РИА Новости, 23.12.2024

В Татарстане сняли режим ЧС, введенный после атаки БПЛА

Режим чрезвычайной ситуации, введенный для органов власти и сил территориальной подсистемы МЧС в Татарстане после атаки БПЛА на Казань, снят, сообщает... РИА Новости, 23.12.2024

2024-12-23T08:56:00+03:00

2024-12-23T08:56:00+03:00

2024-12-23T09:25:00+03:00

казань

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

атака беспилотников в казани

происшествия

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КАЗАНЬ, 23 дек - РИА Новости. Режим чрезвычайной ситуации, введенный для органов власти и сил территориальной подсистемы МЧС в Татарстане после атаки БПЛА на Казань, снят, сообщает пресс-служба главы республики."Распоряжением раиса республики Татарстан от 23 декабря введенный ранее режим ЧС для органов управления и сил территориальной подсистемы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций республики Татарстан снят", - говорится в сообщении.Режим чрезвычайной ситуации был введен в республике в субботу. Он необходим, чтобы согласно закону оперативно провести работу по ликвидации последствий.По информации пресс-службы главы Татарстана, утром 21 декабря на Казань была совершена атака БПЛА, всего зафиксировано восемь прилетов. Повреждения получили два высотных здания в двух ЖК, а также два малоэтажных дома. Дроны пытались атаковать и одно из промпредприятий. По информации властей, погибших и пострадавших нет.

https://ria.ru/20241222/kazan-1990701083.html

https://ria.ru/20241222/kazan-1990707872.html

казань

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2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

казань, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), атака беспилотников в казани, происшествия