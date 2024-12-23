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Белоусов исполнит мечты двух детей в рамках программы "Елка желаний" - РИА Новости, 23.12.2024
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15:34 23.12.2024 (обновлено: 16:39 23.12.2024)
https://ria.ru/20241223/belousov-1990842539.html
Белоусов исполнит мечты двух детей в рамках программы "Елка желаний"
Белоусов исполнит мечты двух детей в рамках программы "Елка желаний" - РИА Новости, 23.12.2024
Белоусов исполнит мечты двух детей в рамках программы "Елка желаний"
Глава Минобороны РФ Андрей Белоусов в рамках акции "Елка желаний" поможет девятилетнему Ивану из Тульской области увидеть Санкт-Петербург, а восьмилетней... РИА Новости, 23.12.2024
2024-12-23T15:34:00+03:00
2024-12-23T16:39:00+03:00
общество
тульская область
санкт-петербург
ростовская область
андрей белоусов
министерство обороны рф (минобороны рф)
новый год
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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Глава Минобороны РФ Андрей Белоусов в рамках акции "Елка желаний" поможет девятилетнему Ивану из Тульской области увидеть Санкт-Петербург, а восьмилетней Виктории из Ростовской области - попасть вместе с братом на Парад Победы 9 мая на Красной площади в Москве. Министр снял с новогодней елки открытку от девятилетнего Ивана из Тульской области, который мечтает о поездке в Санкт-Петербург. "Замечательная мечта. Я думаю, что она обязательно сбудется в самое ближайшее время", - сказал Белоусов. Также министр обороны исполнит желание восьмилетней Виктории из Ростовской области и поможет ей вместе с братом Егором оказаться на Параде Победы 9 мая на Красной площади в Москве. Всероссийская благотворительная акция "Елка желаний" проходит с 2018 года. Ее цель - подарить радость и ощущение новогоднего волшебства детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.
https://ria.ru/20241223/chernyshenko-1990785239.html
тульская область
санкт-петербург
ростовская область
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Белоусов принимает участие во Всероссийской акции "Елка желаний"
Глава российского военного ведомства снял с елки, украшенной письмами с новогодними желаниями ребят, открытку мальчика Ивана из Тульской области, который мечтает о поездке в Санкт-Петербург. Андрей Белоусов пригласил Ивана в Санкт-Петербург, где для него будет организована обширная культурная программа. Также Андрей Белоусов исполнит мечту Егора и Виктории из Ростова-на-Дону. Ребята в год 80-летия Победы в Великой Отечественной войне мечтают побывать на Параде 9 мая в Москве.
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общество, тульская область, санкт-петербург, ростовская область, андрей белоусов, министерство обороны рф (минобороны рф), новый год
Общество, Тульская область, Санкт-Петербург, Ростовская область, Андрей Белоусов, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Новый год
Белоусов исполнит мечты двух детей в рамках программы "Елка желаний"

Белоусов поможет девятилетнему Ивану из Тульской области увидеть Петербург

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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Глава Минобороны РФ Андрей Белоусов в рамках акции "Елка желаний" поможет девятилетнему Ивану из Тульской области увидеть Санкт-Петербург, а восьмилетней Виктории из Ростовской области - попасть вместе с братом на Парад Победы 9 мая на Красной площади в Москве.
Министр снял с новогодней елки открытку от девятилетнего Ивана из Тульской области, который мечтает о поездке в Санкт-Петербург.
"Замечательная мечта. Я думаю, что она обязательно сбудется в самое ближайшее время", - сказал Белоусов.
Также министр обороны исполнит желание восьмилетней Виктории из Ростовской области и поможет ей вместе с братом Егором оказаться на Параде Победы 9 мая на Красной площади в Москве.
Всероссийская благотворительная акция "Елка желаний" проходит с 2018 года. Ее цель - подарить радость и ощущение новогоднего волшебства детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.
Дмитрий Чернышенко - РИА Новости, 1920, 23.12.2024
Чернышенко исполнит мечты трех детей в акции "Елка желаний"
10:48
 
ОбществоТульская областьСанкт-ПетербургРостовская областьАндрей БелоусовМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Новый год
 
 
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