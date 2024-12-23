https://ria.ru/20241223/belik-1990244640.html

Алексей Белик: соцобязательства перед жителями Сахалина выполняем полностью

Алексей Белик: соцобязательства перед жителями Сахалина выполняем полностью - РИА Новости, 23.12.2024

Алексей Белик: соцобязательства перед жителями Сахалина выполняем полностью

Об итогах развития экономики и социальной сферы Сахалина в уходящем году в интервью РИА Новости рассказал председатель правительства Сахалинской области Алексей РИА Новости, 23.12.2024

2024-12-23T00:00:00+03:00

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2024-12-23T00:00:00+03:00

сахалин

сахалинская область

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интервью

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Об итогах развития экономики и социальной сферы Сахалина в уходящем году в интервью РИА Новости рассказал председатель правительства Сахалинской области Алексей Белик.- Алексей Васильевич, какие направления в этом году потребовали повышенного внимания правительства Сахалинской области?- Прежде всего, мы работали над обеспечением сбалансированности бюджета. Этот вопрос имеет ключевое значение для развития экономики и социальной сферы, повышения качества жизни населения.Сейчас, когда 2024 год подходит к концу, можно сказать, что мы смогли обеспечить сбалансированность бюджета. Это позволило решить ряд других важнейших задач. Мы в полном объеме выполняем свои социальные обязательства перед жителями области, выплачиваем заработную плату бюджетникам. Оказываем поддержку нашим бойцам в зоне специальной военной операции и их семьям. Нам удалось сдержать рост тарифов на коммунальные услуги, сохранить высокие темпы расселения аварийного жилья. Также Сахалинская область в соответствии с поручением президента России помогает в восстановлении Шахтерского района Донецкой Народной Республики.Отмечу, что наш бюджет традиционно является социальным. Более половины расходов – это финансирование здравоохранения, образования, культуры и спорта, мер социальной поддержки населения. При этом мы стремимся также создавать задел на будущее. Также и в 2024 году мы запустили ряд крупных инвестиционных проектов, которые определяют развитие экономики Сахалина и Курил.- Давайте подробнее поговорим об этих начинаниях. Недавно на Сахалине введена в строй первая очередь нефтегазового индустриального парка. Что это дает региону уже сейчас, и какого экономического эффекта вы ждете?- Подчеркну, что ввод первой очереди нефтегазового индустриального парка - событие федерального масштаба.Нефтегазовая отрасль сегодня играет важную роль в экономике не только Сахалинской области, но и всей страны. В нашем регионе действуют два крупных проекта "Сахалин-1" и "Сахалин-2". Это около 30 миллиардов кубометров природного газа и 12,5 миллионов тонн нефти каждый год. Добыча ведется на шельфе острова, в прибрежной зоне. Это, пожалуй, наиболее сложный метод извлечения углеводородов, он требует самых современных технологий. Также на острове в рамках проекта "Сахалин-2" действует высокотехнологичное производство – завод сжиженного природного газа.Шельфовые проекты были реализованы при участии иностранных компаний. Также зарубежные партнеры оказывали значительную часть сервисных услуг добывающим компаниям. Естественно, мы хотели изменить ситуацию. Нам хотелось, чтобы как можно больше работ для проектов выполнялось на нашей территории руками жителей области, чтобы налоги и другие платежи поступали в региональный бюджет. В итоге начали создавать индустриальный парк для локализации нефтесервисов.Время подтвердило правильность этого решения. В 2022 году из проектов ушли многие иностранные компании. Возможно, они надеялись, что без их участия добыча и отгрузка углеводородов прекратится. Но этого не произошло. На смену иностранцам пришли отечественные специалисты. И сегодня российские компании успешно обслуживают шельфовые проекты. А базой для них становится наш нефтегазовый парк.На площадке в Южно-Сахалинске в рамках первой очереди возведены три офисно-лабораторных комплекса. Также 12 резидентов строят свои производственные помещения. Здесь они будут, например, вести подготовительные работы для ремонта трубопроводов без остановки технологических процессов, подводного обслуживания объектов, заниматься восстановлением газовых турбин, электродвигателей и генераторов, а также оказывать услуги по перевозке негабаритных грузов. Важно, что их клиентами могут быть нефтегазовые компании из других регионов, не только сахалинские. А это означает, что благодаря нашему проекту будет повышаться общий уровень технологической независимости важной отрасли экономики России.Конечно, нефтегазовый парк только начинает свою работу. Но уже сегодня он оказывает существенное влияние на экономику. В регион приходят отечественные компании, они вкладывают деньги в производственные мощности на нашей территории. Создают рабочие места для высококвалифицированных специалистов, платят налоги в бюджет. И – что особенно важно – они формируют благоприятные условия для дальнейшего развития отрасли.- Идет модернизация Корсаковского порта, который включен в Северный морской путь. Расскажите, пожалуйста, о целях и ходе реализации этого проекта.- Сегодня Россия переориентирует свою экономику на восток, развивает Северный морской путь. В этой ситуации федеральные органы власти оценили потенциал Корсаковского порта на юге Сахалина и оказали поддержку нашему проекту по модернизации транспортного узла. Он предусматривает дноуглубление акватории, строительство волнозащитных сооружений, реконструкцию и строительство ряда объектов, связанных с обработкой грузов. Благодаря модернизации в Корсаков смогут заходить крупные океанские суда с большой осадкой, вырастет пропускная способность порта.Сегодня проект уже реализуется. Идет реконструкция части причалов. Также в 2024 году морской порт Корсаков включен в состав Северного морского пути. В интересах области было выполнено два каботажных рейса, в порт доставлено порядка 100 контейнеров.Сахалинская область относится к зоне рискованного земледелия. Однако за счет эффективной системы поддержки аграрного сектора на Сахалине создано крепкое сельское хозяйство.За последние несколько лет показатели самообеспеченности по основным продуктам питания выросли в три-четыре раза. И сегодня область на 76% обеспечивает себя молоком, на 22% – мясом, 90% картофеля в наших магазинах – местного производства. Более половины овощей также выращены на Сахалине. Сегодня островной рынок полностью обеспечен огурцами закрытого грунта, более чем на 90% - томатами. Это результат наших инвестиционных проектов по строительству тепличных комплексов.Недавно на Сахалине заработал первый комбикормовый завод. За время санкционных ограничений мы запустили несколько линий по переработке мяса, делаем сыровяленые и сырокопченые колбасы. В промышленных масштабах выпускаем твердые и полутвердые сыры. Это единственное производство на Дальнем Востоке.Конечно, вырастить в регионе все необходимое – и картофель, и мандарины - невозможно. Поэтому Сахалинская область, как и любой другой субъект Федерации, нуждается в завозе продуктов питания. Но у нас ситуация осложняется островным положением. В любой момент поставки могут прерваться из-за непогоды. Поэтому так важна возможность делать запасы, чтобы жители области не ощущали перебоев в снабжении. И вот прошедшей осенью мы сделали большой шаг вперед. В Южно-Сахалинске запустили первую очередь агропромышленного парка. Это современная площадка для хранения и переработки продовольствия. Резиденты – в основном малый и средний бизнес. Оптово-распределительный центр с холодильными и морозильными установками с полным комплексом логистических услуг, а также овощехранилище, оснащенное системой микроклимата с контролем температуры, влажности продукта и уровня концентрации CO2, позволят им увеличить срок годности продукции, например, сохранить высокое качество овощей до нового урожая. Кроме того, в парке созданы все условия для переработки сырья, от мойки и упаковки овощей до переработки мяса, молока, рыбы, выпуска полуфабрикатов. Также резиденты смогут пользоваться услугами по упаковке продукции, доставке ее до торговых точек. Благодаря агропарку вырастет ассортимент продукции на островном рынке, повысится ее качество, сократятся транспортные расходы, потери при хранении. Это выгодно жителям области и бизнесу.- Сахалинская область регулярно отправляет гуманитарную помощь, оборудование и технику в зону СВО. Ваш вклад отмечен на федеральном уровне. При этом понятно, что отправлять грузы из вашего региона через всю страну сложнее, чем, к примеру, из ЦФО. Как организована эта работа?- Мы действуем по обстановке. Часть грузов, например, посылки для бойцов, собранные жителями области, передаем военным непосредственно на Сахалине. А они уже доставляют их своими силами. Технику, оборудование и многое другое, действительно, мы зачастую закупаем в Москве и центральных регионах России. Везем все это в подшефный город Шахтерск в ДНР. А оттуда уже груз попадает к нашим землякам в зоне СВО.- В этом году вы вновь были назначены на пост председателя правительства Сахалинской области. И в числе приоритетов своей второй пятилетки обозначили переселение граждан из ветхого жилья, благоустройство городов и сел Сахалина и Курил, ограничение роста тарифов ЖКХ, повышение благосостояния островитян. Что удалось сделать в этом году и какие планы на будущее?- Люди оценивают работу правительства, исходя из того, как меняется качество их жизни. Их волнует крыша над головой, городская среда, стоимость коммунальных услуг и так далее. И мы стремимся удовлетворить запросы наших земляков.Строительная отрасль региона набрала серьезные обороты. В результате наша область стабильно занимает лидирующие позиции по темпам ликвидации аварийного фонда. В этом году мы уже улучшили жилищные условия 3600 сахалинцев и курильчан. Для меня это направление работы правительства имеет особое значение. Люди десятилетиями жили в старых холодных квартирах с покосившимися стенами. И, наконец, переезжают в просторное и светлое благоустроенное жилье. Это и есть реальное повышение качества жизни.До конца декабря из аварийного фонда мы переселим еще 3200 жителей области. Работу по расселению аварийного жилья в рамках действующей программы планируем завершить в 2026 году. В целом в благоустроенное жилье переедут еще свыше 15 тысяч человек.С начала года мы провели текущий и капитальный ремонт более тысячи дворов, благоустроили 22 общественные территории. В следующую пятилетку приведем в порядок еще 1500 дворов и 160 общественных территорий.Благосостояние населения повышается двумя путями. Первый – это запуск новых производств, благодаря которым люди получают возможность достойно зарабатывать. Сейчас в регионе реализуются более 200 инвестиционных проектов. Они затрагивают все основные сферы островной экономики. Это нефтегазохимия, промышленность, строительство, сельское хозяйство, транспорт и логистика, гостиничное дело. В их рамках появятся свыше 26 тысяч новых рабочих мест.Второй путь – помощь представителям старшего поколения и другим незащищенным категориям граждан. В Сахалинской области действуют 189 мер социальной поддержки. По этому показателю наш регион является одним из лидеров в стране. Все наши меры поддержки финансируются в полном объеме.Добавлю, что на Сахалине и Курилах население платит в среднем только половину от реальной стоимости коммунальных услуг. Остальные расходы берут на себя региональные власти. Также на островах семьи, у которых доля оплаты жилищно-коммунальных услуг превышает 15% ежемесячного дохода, могут получать субсидии. В большинстве регионов страны этот уровень составляет 22%. Политику доступных тарифов мы будем продолжать, так как она тоже влияет на благосостояние людей.- Сахалинская область в начале 2025 года впервые примет Российско-Китайские зимние молодежные игры. Что для этого пришлось сделать? Понадобилась ли новая инфраструктура?- Лыжные гонки, биатлон, горнолыжный спорт, сноубординг, прыжки на лыжах с трамплина, фигурное катание - наши традиционные зимние виды спорта. Поэтому Сахалинская область обладает всей необходимой инфраструктурой, которая подходит, в том числе, и для проведения крупных соревнований, например, Российско-Китайских игр. Напомню, несколько лет назад на нашем курорте "Горный воздух" в Южно-Сахалинске проводились международные состязания – этап Кубка мира по паралимпийскому горнолыжному спорту и континентальный Кубок Дальнего Востока Far East Cup. И мы на постоянной основе развиваем этот объект. Непосредственно перед соревнованиями построили новую трассу для акробатики, установили дополнительные судейские модули. Провели ряд работ на территории лыжно-биатлонного комплекса "Триумф" и трамплинного комплекса "Высота". Теперь ждем снега и гостей – участников и зрителей.- Есть ли подвижки в сфере туризма? Появились ли новые объекты, проекты, инициативы, поддержанные правительством области?- Наш регион становится все более привлекательным для гостей из других регионов и из-за рубежа. Туристы манят трассы "Горного воздуха", вулканы на Курилах, рыбалка и ловля крабов, нереально красивые пейзажи, гастрономия, в которой смешались русские и восточные традиции.В прошлом году Сахалин и Курилы посетили свыше 245 тысяч туристов. Данных по этому году пока нет. Но, полагаю, количество гостей вырастет не менее чем на 10%. Такие предположения высказывают специалисты на основе данных о потоке пассажиров. Ожидаем, что количество гостей будет расти и в следующем году.Проекты в сфере туризма - отличная возможность для инвестиций. Поэтому в регионе активно строятся гостиничные комплексы, открываются рестораны и кафе, прокладываются новые туристические маршруты.На наших глазах индустрия гостеприимства набирает обороты, играет все более значимую роль в экономике. Во многом это происходит благодаря поддержке властей региона. В этом году мы в рамках национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства" выделили 55 миллионов рублей и помогли нашему бизнесу, который строит семь кемпингов и кемпстоянок. Этими объектами будут пользоваться и гости области, и местные жители.Кроме того, мы обустраиваем пляжи. Два места отдыха на морском берегу - в Корсаковском и Холмском районах - первыми на Дальнем Востоке получили сертификаты по стандартам "Синего флага". Эти документы подтверждают, что пляжи безопасны, здесь чистая вода и береговая полоса, создана необходимая инфраструктура, проведено благоустройство.Туризм – это не только способ заработка и пополнения бюджета. Он может сыграть важную роль в воспитании подрастающего поколения, помочь нашим детям больше узнать о родном регионе, познакомиться с его историей, достопримечательностями. Поэтому мы особое внимание уделяем детскому туризму. Уже несколько лет реализуем специальную программу для школьников. У нее есть и образовательная, и развлекательная составляющие. За счет регионального бюджета в областной центр приезжают дети из других муниципальных образований. Посещают музеи, крупные предприятия, аквапарк, участвуют в викторинах. Получают массу ярких положительных впечатлений. В прошлом году программа охватила более 36 тысяч человек. Предполагается, что в этом количество участников превысит 44 тысячи. Это серьезный показатель для региона, в котором проживает менее полумиллиона человек.

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https://ria.ru/20241202/ozon-1986884862.html

https://ria.ru/20241114/turisticheskiy_nalog-1983643319.html

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