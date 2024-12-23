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Байден смягчил наказание для 37 из 40 лиц, приговоренных к казни - РИА Новости, 23.12.2024
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13:21 23.12.2024 (обновлено: 15:33 23.12.2024)
https://ria.ru/20241223/bayden-1990820953.html
Байден смягчил наказание для 37 из 40 лиц, приговоренных к казни
Байден смягчил наказание для 37 из 40 лиц, приговоренных к казни - РИА Новости, 23.12.2024
Байден смягчил наказание для 37 из 40 лиц, приговоренных к казни
Президент США Джо Байден смягчил наказание для 37 из 40 лиц, приговоренных к смертной казни на федеральном уровне, заменив ее пожизненным заключением без права... РИА Новости, 23.12.2024
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ВАШИНГТОН, 23 дек - РИА Новости. Президент США Джо Байден смягчил наказание для 37 из 40 лиц, приговоренных к смертной казни на федеральном уровне, заменив ее пожизненным заключением без права на условно-досрочное освобождение, сообщает Белый дом.В списке лиц, которым смягчили наказание, нет имен Джохара Царнаева, приговоренного в 2015 году к казни за организацию взрывов в апреле 2013 года на бостонском марафоне, и сторонника превосходства белой расы Дилана Руфа, приговоренного в январе 2017 года за убийство девяти афроамериканцев в церкви Чарлстона летом 2015 года. В списке также нет Роберта Бауэрса, смертную казнь для которого в 2023 году поддержали присяжные за стрельбу в синагоге Питтсбурга в 2018 году. Жертвами ее стали 11 человек."Сегодня президент Байден объявил, что смягчает наказания для 37 лиц, приговоренных к смертной казни на федеральном уровне. Приговоры этих лиц будут заменены со смертной казни на пожизненное заключение без права условно-досрочного освобождения", - говорится в заявлении Белого дома.В то же время Байден, по данным издания New York Post, помиловал пятерых заключенных, отличившихся особой жестокостью и забравших более одной жизни. Число жертв упомянутых преступников варьируется от двух до двенадцати, а многие из погибших от рук этих убийц были несовершеннолетними.Ранее коалиция правозащитников призвала президента Байдена отменить смертные приговоры всем 40 федеральным заключенным до того, как избранный президент Дональд Трамп вступит в должность.
https://ria.ru/20241222/tramp-1990744989.html
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сша, джо байден, в мире
США, Джо Байден, В мире
Байден смягчил наказание для 37 из 40 лиц, приговоренных к казни

Байден заменил казнь для 37 из 40 осужденных на пожизненное заключение

© AP Photo / Susan WalshПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 23.12.2024
© AP Photo / Susan Walsh
Президент США Джо Байден. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 23 дек - РИА Новости. Президент США Джо Байден смягчил наказание для 37 из 40 лиц, приговоренных к смертной казни на федеральном уровне, заменив ее пожизненным заключением без права на условно-досрочное освобождение, сообщает Белый дом.
В списке лиц, которым смягчили наказание, нет имен Джохара Царнаева, приговоренного в 2015 году к казни за организацию взрывов в апреле 2013 года на бостонском марафоне, и сторонника превосходства белой расы Дилана Руфа, приговоренного в январе 2017 года за убийство девяти афроамериканцев в церкви Чарлстона летом 2015 года. В списке также нет Роберта Бауэрса, смертную казнь для которого в 2023 году поддержали присяжные за стрельбу в синагоге Питтсбурга в 2018 году. Жертвами ее стали 11 человек.
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"Сегодня президент Байден объявил, что смягчает наказания для 37 лиц, приговоренных к смертной казни на федеральном уровне. Приговоры этих лиц будут заменены со смертной казни на пожизненное заключение без права условно-досрочного освобождения", - говорится в заявлении Белого дома.
В то же время Байден, по данным издания New York Post, помиловал пятерых заключенных, отличившихся особой жестокостью и забравших более одной жизни. Число жертв упомянутых преступников варьируется от двух до двенадцати, а многие из погибших от рук этих убийц были несовершеннолетними.
Ранее коалиция правозащитников призвала президента Байдена отменить смертные приговоры всем 40 федеральным заключенным до того, как избранный президент Дональд Трамп вступит в должность.
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