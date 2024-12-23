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Глава СК поручил завести дело после ДТП с пожарной машиной в Москве - РИА Новости, 23.12.2024
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13:41 23.12.2024 (обновлено: 14:40 23.12.2024)
https://ria.ru/20241223/bastrykin-1990825772.html
Глава СК поручил завести дело после ДТП с пожарной машиной в Москве
Глава СК поручил завести дело после ДТП с пожарной машиной в Москве - РИА Новости, 23.12.2024
Глава СК поручил завести дело после ДТП с пожарной машиной в Москве
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил завести уголовное дело после массового ДТП с участием пожарной машины и автобуса в... РИА Новости, 23.12.2024
2024-12-23T13:41:00+03:00
2024-12-23T14:40:00+03:00
происшествия
авто
россия
москва
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил завести уголовное дело после массового ДТП с участием пожарной машины и автобуса в Москве, в результате которого пострадали 15 человек, сообщается в Telegram-канале СК РФ. Ранее столичная Госавтоинспекция сообщала, что "Камаз" столкнулся с автобусом и тремя легковыми автомобилями на перекрестке в Москве. В результате аварии пострадали 15 человек. "Бастрыкин поручил руководителю ГСУ СК России по Москве Стрижову возбудить уголовное дело и представить доклад об установленных обстоятельствах. Ход исполнения поручения поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства", - говорится в сообщении. По предварительным данным следствия, "водитель автобуса не уступил дорогу машине МЧС, проезжающей перекресток на красный свет с включенными спецсигналами", в результате пострадали 15 человек, в том числе ребенок, также повреждены легковые автомобили.
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происшествия, авто, россия, москва, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Авто, Россия, Москва, Александр Бастрыкин, Следственный комитет России (СК РФ), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Глава СК поручил завести дело после ДТП с пожарной машиной в Москве

СК: массовое ДТП с 15 пострадавшими в Москве произошло по вине водителя автобуса

© Фото : предоставлено пресс-службой СК РоссииАлександр Бастрыкин
Александр Бастрыкин - РИА Новости, 1920, 23.12.2024
© Фото : предоставлено пресс-службой СК России
Александр Бастрыкин. Архивное фото
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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил завести уголовное дело после массового ДТП с участием пожарной машины и автобуса в Москве, в результате которого пострадали 15 человек, сообщается в Telegram-канале СК РФ.
Ранее столичная Госавтоинспекция сообщала, что "Камаз" столкнулся с автобусом и тремя легковыми автомобилями на перекрестке в Москве. В результате аварии пострадали 15 человек.
"Бастрыкин поручил руководителю ГСУ СК России по Москве Стрижову возбудить уголовное дело и представить доклад об установленных обстоятельствах. Ход исполнения поручения поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства", - говорится в сообщении.
По предварительным данным следствия, "водитель автобуса не уступил дорогу машине МЧС, проезжающей перекресток на красный свет с включенными спецсигналами", в результате пострадали 15 человек, в том числе ребенок, также повреждены легковые автомобили.
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ПроисшествияАвтоРоссияМоскваАлександр БастрыкинСледственный комитет России (СК РФ)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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