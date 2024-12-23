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Автобус после ДТП на юге Москвы вылетел на пешеходную зону
Автобус после ДТП на юге Москвы вылетел на пешеходную зону - РИА Новости, 23.12.2024
Автобус после ДТП на юге Москвы вылетел на пешеходную зону
Автобус после столкновения с машиной МЧС на юге Москвы, в результате чего пострадали 15 человек, вылетел на пешеходную зону и снес дерево, передает... РИА Новости, 23.12.2024
2024-12-23T00:59:00+03:00
2024-12-23T00:59:00+03:00
2024-12-23T08:17:00+03:00
происшествия
москва
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Автобус после столкновения с машиной МЧС на юге Москвы, в результате чего пострадали 15 человек, вылетел на пешеходную зону и снес дерево, передает корреспондент РИА Новости с места ДТП. Автобус после столкновения с машиной МЧС на юге Москвы вылетел на пешеходную зону и наехал на дерево. У автобуса серьезные повреждения: разбиты стекла по бокам, выбиты двери, передний бампер порвало, предположительно, от наезда на дерево. Кроме того, разбито лобовое стекло, передает корреспондент агентства с места аварии. Ранее столичная Госавтоинспекция сообщала, что КАМАЗ столкнулся с автобусом и тремя легковыми автомобилями на перекрестке в Москве. В результате аварии пострадали 15 человек.
https://ria.ru/20241207/moskva-1987941839.html
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Последствия столкновение автобуса с машиной МЧС на перекрестке в Москве
Последствия столкновение автобуса с машиной МЧС на перекрестке в Москве
2024-12-23T00:59
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PT0M44S
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происшествия, москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Москва, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Автобус после ДТП на юге Москвы вылетел на пешеходную зону
Автобус после ДТП на юге Москвы вылетел на пешеходную зону и снес дерево